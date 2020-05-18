Возвращение Бундеслиги: Что мы узнали?

16 мая элитный футбол впервые вернулся на поле после введения карантина в связи с пандемией коронавируса, когда Бундеслига проходит процедуру перезапуска сезона. В связи с тем, что АПЛ планировала пойти тем же путем в июне, возник большой интерес в отношении логистики проведения футбольного матча за закрытыми дверями и протоколов, которых необходимо придерживаться. Итак, на что это было похоже?

Игра в атмосфере гробовой тишины

Несмотря на то, что в пятницу в Германии был облегчен карантин, позволяющий открывать кафе, рестораны и бары с местами на улице, футбол вернулся за закрытыми дверями на почти пустом стадионе. «Это странно и непривычно, что заставляет твое сердце кровоточить», — заявил спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Майкл Цорк.

Максимум 300 человек были допущены на каждый стадион: максимум 100 — во «внутреннюю часть» арены, 100 — в ее вестибюль и еще 100 по периметру. Все входящие на стадион должны были пройти необходимые проверки безопасности на входе, в том числе измерить температуру и носить маски.

Наблюдать издалека по телевидению, это было жуткое, почти сюрреалистическое впечатление, когда футболисты высшего уровня выстраивались в очередь перед игрой, где вместо обычной предматчевой экзальтации на трибунах можно услышать любой звук. «Дортмунд» включил «You'll Never Walk Alone» по своей звуковой системе, но гимн не давал такого же шума, как обычно, а футболисты обошлись без обычных рукопожатий, командных фотографий и броска монет. Также не было талисманов.

Когда игра началась, на микрофонах можно было услышать каждый осмысленный пас. Каждое столкновение между игроками ощущалось в каждом доме. Крик нападающего хозяев Эрлинга Холанда, когда его сбил защитник «Шальке» Салиф Сане во время атаки перед третьим голом «Дортмунда» в его победном матче со счетом 4:0 услышали точно все, кто сможет игру по ТВ.

Норвежец, к счастью, был готов продолжить матч и выдал выступление, которое подтвердило мнение, что он самый захватывающий молодой нападающий в Европе.

Несмотря на периоды почти мертвой тишины, особенно когда игра была закончена при счете 4:0, игре не хватало интенсивности, несмотря на отсутствие шума на трибунах. Томас Дилейни был предупрежден за то, что в первом тайме яростно ударил локтем Суата Сердара, чем дал понять, что все эти матчи будут проходить с обычным конкурентным оттенком.

«Это была очень особенная атмосфера», — заявил тренер дортмундцев Люсьен Фавр на виртуальной послематчевой пресс-конференции. «Нет шума, вы создаете момент, выполняете лучший пас, гол и... ничего. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам. Это был просто совсем другой матч».

Остались ли фанаты в стороне?

Как и в случае матчей по всей Германии, где на стадионах не было болельщиков, улицы вокруг них также были оцеплены полицией. Были высказаны опасения по поводу того, будут ли фанаты собираться на таких аренах, как «Сигнал Идуна Парк», где играет «Дортмунд». В Бундеслиге самые высокие показатели посещаемости футбола в Европе, а футболисты «Шмелей» привыкли играть перед перед 80 тыс. зрителей каждую неделю.

Тем не менее, опасения в том, что фанаты будут массово собираться вне стадиона, не оправдались, ведь командные автобусы встретили необычайно тихий прием, в чем можно убедиться, если посмотреть на соответствующие фотографии в окрестностях стадиона «Боруссии» перед матчем.

Новые формы празднования голов

Все красочные отмечания забитых мячей в обозримом будущем уйдут в прошлое. Игроков дают указания после забитых мячей сохранять бдительность и избегать их празднования со своими партнерами по команде. Прекрасным примером этого был Холанд после того, как открыл счет в поединке.

Он сразу же отправился в направлении к угловому флагу во время отмечания голов, но ликующие одноклубники держали дистанцию, поскольку четверо или пятеро игроков «Боруссии» довольно неловко праздновали поодиночке, тогда как Холанд руководил танцем.

Не все игроки придерживались правил, когда эмоции разгорелись после третьего взятия «Гертой» «Хоффенхайма». Мяч Матеуса Куньи, несмоненно, стал голом дня, который вызвал восхищение у его партнеров — это, возможно, показало, как попытки предотвратить порыв радости после взятия ворот могут оказаться проблематичными в определенных случаях.

Держать дистанцию

Конечно, играть в футбол при сохранении социального дистанцирования невозможно из-за контактного характера, но за пределами поля действуют строгие протоколы, позволяющие игрокам находиться на расстоянии двух метров друг от друга до, во время и после матчей. Самой странной ситуацией для зрителя было наблюдать, как футболисты сидят далеко друг от друга на скамейке запасных, и все они в масках.

Телевизионное интервью с наставниками команд также были странными, когда интервьюер и тренер находились на расстоянии двух метров друг от друга, а микрофон был покрыт пластиковой пленкой.

«Это был важный момент для футбола»

Обсуждая возобновление чемпионата Германии, главный футбольный обозреватель Sunday Times Джонатан Норткрофт заявил, что возвращение Бундеслиги видится «большим моментом» для клубов АПЛ и Футбольной лиги Англии, которые все еще ждут перезапуска футбола.

«Нет ничего лучше, чем иметь практический пример, чтобы следовать этим же путем», — отметил он. «Я думаю, что будет большое облегчение в связи с тем, что матчи выдались успешными, и некоторые из проблем, о которых мы говорили, как, например, фанаты, собравшиеся за пределами стадионов, не произошли».

«Протоколы более или менее сработали, но мы все-таки заметили, что это не совсем тот футбол, к которому мы привыкли. Это было рурское дерби — один из наибольших матчей в Германии, который состоялся на стадионе, который обычно вмещает 80 тыс. человек, а на фоне почти никого. Около 200 человек на стадионе, а было тихо», — добавил Норткрофт.

Эксперимент по возвращению Бундеслиги был успешным

Себастьян Весслинг, немецкий футбольный автор, был одним из только 10 журналистов, которым разрешили попасть на стадион после того, как измерили его температуру, и при этом он согласился носить лицевую маску на протяжении всей игры.

Мнения о возвращении Бундеслиги через два с лишним месяца разделились. Ультрас считают, что футбол без болельщиков — вовсе не футбол, тогда как другие придерживаются той точки зрения, что футболу отдается приоритет в ущерб здоровья нации.

«Есть большая часть общественности, которая выступает против этого, потому что они думают, что у нас достаточно других проблем на данный момент. У нас недостаточно детских садов. Школы не открываются, но зато начинается футбол, поэтому нам это не нравится», — заявил Весслинг.

В Северной Рейн-Вестфалии карантин был ослаблен еще сильнее 15 мая, что позволило вновь открыть кафе, рестораны и бары. Многие фанаты «Дортмунда» собрались в баре Maximilian на главной рыночной площади, чтобы посмотреть дерби на нескольких больших экранах.

«Обидно, что мы не можем находиться на стадионе, чтобы посмотреть, игру — сказал один фанат, — но, по крайней мере, футбол вернулся, и мы как-то можем проводить время на выходных. Другой поклонник с ним не согласен. "От общения с людьми, которых я знаю, что некоторые злятся, потому что они думают, что миллионерам, которые бьют по мячу, уделяется особое внимание".

Ожидается, что в 18 мая клубы АПЛ проголосуют за то, чтобы вернуться к бесконтактным тренировкам, а руководители английского футбола будут наблюдать и оценивать успех эксперимента Бундеслиги тем или иным образом.

"Мы получили звонки и электронные письма от крупных клубов в Испании и Англии, и я знаю, что они действительно надеются, что мы справимся с этой ситуацией, чтобы другие лиги могли перезапуститься", — заявил спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер.

"Мы знаем, насколько важно возобновить и завершить сезон", — добавил он. "Мы все согласны с тем, что эта ситуация не сильно изменится к августу, сентябрю и октябрю, поэтому, если мы не сможем играть сейчас, то почему мы должны думать, что нам дадут зеленый свет на рестарт в сентябре, октябре, ноябре".

Возвращение футбола, несмотря на все ожидания, не было нормальным, не было идеальным. Но все же это был футбол, и это, вероятно, единственный вариант, благодаря которому игра может вернуться в самом разгаре глобальной пандемии. 0