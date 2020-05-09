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    Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавируса

    Немецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность

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    Бундеслига возвращается 16 мая
    Бундеслига возвращается 16 мая
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    В субботу 16 мая взгляд спортивного мира будет прикован к немецкой Бундеслиге, которая вернется в строй после 61-дневного перерыва из-за коронавируса.
    Это будет первая из топ-лиг Европы, которая возобновит соревнования, и, когда Английская Премьер-лига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига попытаются перезапустить свои сезоны 2019/20 и завершить их, Бундеслига окажется в центре внимания.

    Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич заявил, что на определенном этапе казалось, что шансы на возобновление или отмену сезона разделились в пропорции «50/50».

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    • Но теперь, когда лига вернулась, игроки и персонал прекрасно понимают, под каким пристальным вниманием они находятся.

    «Все будут наблюдать за Бундеслигой, чтобы увидеть, как игроки чувствуют и ведут себя на поле и за его пределами. Надеемся, что они покажут себя положительно.

    Многие наши коллеги могут принять участие в этом процессе — если все сработает, то все наши планы и рекомендации мы можем передать другим футбольным федерациям и федерациям по другим видам спорта».

    Игроки «Айнтрахта» проходят тестирование

    Благодаря тому, что «Бавария» лидирует в Бундеслиге с преимуществом в четыре очка, они — команда, которую постараются победить.

    Их генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил решение Немецкой футбольной лиги (DFL) сыграть оставшуюся часть матчей турнира, заявив, что решение «гарантирует, что все спортивные вопросы будут решены на поле. а не в зале заседаний».

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    • Но в этом уравнение еще есть неизвестные. Потребовались бесчисленные часы телефонных конференций и предложений от медицинских работников, чтобы довести Бундеслигу до того момента, когда канцлер Германии Ангела Меркель одобрила предложение о возобновлении чемпионата.

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    Авторы ESPN поговорили с источниками в Бундеслиге и в немецких клубах о различных планах и непредвиденных обстоятельствах, возникших до того, как они возобновят игру.

    Наберут ли игроки форму к 16 мая?

    Большинство клубов вернулись к тренировкам в начале апреля. Им требовалось разрешение от их местного штата, и все они должны были придерживаться списка из 11 пунктов, составленного DFL.

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    • Им были даны указания соблюдать социальное дистанцирование и свести к минимуму любое ненужное время на тренировочной площадке. Некоторые игроки тренировались в масках.

    Мюнхенская «Бавария» была одной из первых команд Бундеслиги, которые вернулись к тренировкам, и они тренировались в небольших группах из трех или четырех игроков, сосредоточившись на тренировках с соблюдением правил социального дистанцирования.

    Игроки «Баварии» проводят тренировки

    Тренировочные сессии были бесконтактными; Мануэль Нойер и остальные вратари тренировались в отдельной группе, взаимодействуя только с полевыми игроками во время отработке ударов по воротам.

    Главный тренер Ханс-Дитер Флик и его помощники используют шесты и пилоны, чтобы направлять футболистов, и манекены игроков в качестве противников.

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    • Сеансы заканчиваются интенсивными спринтами, но потом нет времени принимать душ, так как душевые на тренировочной площадке закрыты.

    Игроки собирают еду, чтобы забрать домой, так как питание в столовой запрещено, а пребывание в раздевалках ограничено двумя игроками одновременно.

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    В «РБ Лейпциге» у каждого игрока есть отдельная комната в «Коттавеге», их уютной тренировочной базе, и каждый полдень они находят поднос с обедом у двери.

    В леверкузенском «Байере» игроки были сгруппированы в зависимости от их роли в команде — например, те, кто играет на правом фланге в одной группе — и картонные фигуры используются для имитации противников.

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    • «Хоффенхайм», тем временем, сосредоточился на теоретической подготовке своих игроков, используя серию коротких видеороликов и тактических уроков, проводимых с помощью планшетов.

    Они установили 360-градусный экран на тренировочной площадке для еще более хитрых интеллектуальных уроков.

    Спортивный директор «Майнца» Ровен Шредер считает, что эта необычная ситуация дала игрокам и тренерам возможность «вернуться к основам» того, почему они играют в игру.

    Игроки «Майнца» на тренировке

    Они переняли менталитет «уличного футбола», основанный на том, как побеждать противника в ситуациях «один на один», справляться с оскорблениями и вспоминать те дни, когда они с другими пацанами гоняли мячик в парках.

    Чтобы воспроизвести атмосферу игры без болельщиков, они тренировались на своем старом, пустом стадионе «Брухвегштадион», который они покинули в 2011 году, перебравшись на «Опель Арену».

    «Вердер», ведущий борьбу за выживание, был одной из команд, которые должны были ждать возвращения к тренировкам, поскольку правительству Бремена потребовалось больше времени, чтобы дать им разрешение на тренировки в небольших группах.

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    В то время как другие команды вернулись к бесконтактным тренировкам, главный тренер Флориан Кохфельдт сказал, что его клуб остался в «подвешенном состоянии» и надеется, что это не приведет к проблемам в будущем.

    Конечно, командам потребуется время, чтобы набрать ход. Тренер франкфуртского «Айнтрахта» Ади Хаттер предсказывает, что его команде потребуется 10-14 дней регулярных тренировок, прежде чем они будут готовы к официальному матчу, а некоторые игроки также обеспокоены тем, что формированная подготовка к матчам может привести к травмам.

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    • В четверг 31-летний защитник «Юнион Берлин» Невен Суботич сказал, что возвращаться к полноценным тренировкам было странным решением.

    «Просто придется постоянно оценивать риски и попытаться закончить сезон с наименьшими потерями», — сказал Суботич BBC World Service.

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    Бобич соглашается с тем, что травмы являются проблемой. «До первого матча у нас короткий промежуток времени, и нет предсезонной подготовки или чего-то в этом роде.

    Итак, мы должны начать с [нуля]. Будет интересно посмотреть, как все сложится, какой футбол мы получим. [Игроки] не напуганы, но с футбольной точки зрения — это риск».

    Зачем такая спешка с возобновлением Бундеслиги?

    «Шальке-04» предупредил о том, что существование клуба будет поставлено под угрозу, если лига не вернется к июню.

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    • Футбол как вид спорта переживает беспрецедентный финансовый упадок, так как клубам приходится справляться с отсутствием доходов от матчей.

    По словам генерального директора Бундеслиги Кристиана Зайферта, 18 из 36 команд в двух верхних дивизионах чемпионата Германии могли столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, если бы турниры не возобновились в этом сезоне.

    Он сказал, что если соревнования будут отменены, они потеряют около 800 миллионов долларов (750 миллионов евро).

    Ханс-Йоахим Ватцке на тренировке «Боруссии»

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке зловеще предсказал, что «Бундеслига не сможет существовать в ее нынешнем виде», если сезон будет отменен.

    Это перекликается с тем, что исполнительный комитет Немецкой футбольной лиги (DFL) заявил в апреле:

    «Мы не хотим, чтобы экономический кризис привел к структурным повреждениям, которые могли быть непоправимыми и радикально изменили облик немецкого профессионального футбола».

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    • И поэтому возвращение игр с телетрансляциями, даже без зрителей, было установлено в качестве приоритета, когда DFL 31 марта запустила «Оперативную спецкоманду спортивной медицины и игровых операций».

    К середине апреля они предложили план на 51 страницу, описывающий, как будут проходить матчи за закрытыми дверями без зрителей.

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    • На фоне оптимизма по поводу того, что карантинные правила в Германии будут ослаблены, в конце апреля DFL обеспечила выплату финального платежа за права на ТВ-трансляции от всех, кроме одного вещателя.

    Первый из трех транш на сумму в 254 млн евро (274 млн долларов) был выплачен 2 мая и дал клубам финансовую передышку, а некоторые команды в двух лигах уже гарантировали этот невыплаченный доход различным кредиторам. Два других транша зависят от завершения матчей.

    Каковы были главные опасения по поводу возобновления сезона?

    В разгар глобальной пандемии возникают опасения, что игроки и сотрудники заразятся коронавирусом, а затем распространят вирус.

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    • Именно здесь вступает в игру оперативная группа DFL, в которой подробно рассматриваются социальное дистанцирование, гигиена и практические возможности ограничения контактов между людьми, где это необходимо.

    Были опасения, что Немецкая футбольная лига ухудшит возможности для тестирования населения страны из-за того, что та не досчитается 25 000 тестов, которые понадобятся игрокам и персоналу Бундеслиги, чтобы закончить сезон.

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    Но у Германии сейчас достаточно тестовых мощностей (860 000 тестов проводится еженедельно к 17-й календарной неделе пандемии), и DFL заявила, что они не будут ничего отнимать у обычных граждан. Лига также платит за тесты.

    Тестируют ли игроков на коронавирус?

    Игроки и сотрудники клубов проходят тестирование дважды в неделю. В недели матчей игроки будут тестироваться за день до матча, а в другой раз — в течение недели (в неделях с двумя матчами игроки будут тестироваться перед обоими матчами).

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    • Им делают два теста — через нос и горло — чтобы предотвратить ложные результаты, и они попадают в лабораторию как один ПЦР-тест (тест полимеразной цепной реакции).

    Затем результаты выдаются главному врачу команды в 10 часов утра в день матча. Команды также проходят тесты на антитела.

    В леверкузенском «Байере» игроки получают каждое утро сообщение на свой телефон с пятью вопросами о том, как они себя чувствуют.

    «Бай-Арена»

    В зависимости от ответов, они получают разрешение на занятие, где по прибытии проверяется их температура.

    В конце апреля/начале мая Немецкая футбольная лига провела 1724 теста в первой и второй Бундеслиге. 4 мая руководство объявило, что эти тесты дали 10 положительных результатов, три из которых были получены в «Кельне».

    Клуб заявил, что все три случая были без симптомов, и тренировки будут проходить в обычном режиме, но это вызвало скандал, когда полузащитник «Кельна» Бирже Верстрет на бельгийском телевидении подверг сомнению политику клуба.

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    • «Мы тренируемся в двух группах, и вы знаете, эти парни были совсем рядом со мной», — сказала Верстрет каналу VTM.

    «Тест проводился в четверг около 16:00, а до этого мы постоянно были вместе с 9:00 до 15:00. Мы вместе занимались фитнесом, тренировались вместе. Тест в четверг не показал позитивного результата, и поэтому будет завтра еще один тест».

    Верстрет, чья подруга страдает заболеванием сердца, сказал, что решение клуба не помещать всех членов команды в карантин «немного дикое», добавив, что «мне сейчас не до футбола».

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    • Позже Верстрет принес извинения за свои комментарии, но беспокойство по поводу распространения коронавируса привело к тому, что клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» поместил всю команду и персонал в домашнюю изоляцию после того, как у них был обнаружен один положительный тест в их «действующей команде».

    А что насчет семей игроков?

    План Немецкой футбольной лиги устанавливает список рекомендаций и требований, которым должны следовать игроки, если они возвращаются домой между матчами.

    В течение оставшейся части сезона любой член семьи игрока проходит добровольное тестирование.

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    • Игрокам не разрешается иметь физический контакт с соседями или публикой, они должны соблюдать правило двухметрового социального дистанцирования, не допускаются посетители дома, и игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом: Суботич из «Юнион Берлин» — один из немногих игроков, которые до сих пор путешествуют повсюду таким образом.

    Эти правила применяются ко всем, кто живет в доме игрока.

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    • Они также должны вести учет всех людей, с которыми они контактируют, и если кто-то нарушает правила социального дистанцирования, игрокам рекомендуется возвращаться в карантин до тех пор, пока они не пройдут тестирование.

    Отправятся ли игроки на карантин перед рестартом сезона?

    Были предположения, что Меркель рассматривает возможность введения обязательного 14-дневного карантинного периода для команд до возобновления Бундеслиги, но с тех пор этот срок был сокращен до одной недели.

    Команды отправятся в семидневный тренировочный лагерь, изолируются 8 мая и будут регулярно проходить тестирование, поскольку они возобновляют полноконтактную тренировку перед возобновлением матчей 16 мая.

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    • Для менхенгладбахской «Боруссии» это означает, что они остановятся в отеле «Borussia-8-Grad», который расположен рядом с их базой.

    «Бавария», скорее всего, будет тренироваться вдали от своей современной штаб-квартиры и вместо этого отправится в кампус «Баварии», где тренируются молодежные и женские команды.

    Перед домашними играми «Бавария» будет использовать Infinity Hotel в Унтершлайсхайме, крупнейший отель и конференц-центр на юге Германии.

    База «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг», скорее всего, останется на своей тренировочной базе, где у игроков есть комнаты площадью 18 квадратных метров с телевизорами и доступом в интернет.

    «Юнион Берлин» направляется в городок Барзингхаузен под Ганновером, чтобы избежать отлучек игроков из отеля.

    «Герта» находится в обычном отеле, используемом командой, в центре Берлина и отправится на тренировочную площадку рядом с «Олимпиаштадион».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Дортмундская «Боруссия» будет использовать свой обычный командный отель за пределами города.

    Что произойдет, если игрок сдаст положительный тест на коронавирус?

    Официальный протокол Немецкой футбольной лиги гласит: «В случае положительных результатов теста решение о мерах, которые должны быть приняты, принимается местными органами здравоохранения».

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    • Клубы широко внедрили 14-дневный карантинный период для игроков и сотрудников, которые получили положительный результат тестов.

    Основное внимание уделяется минимизации распространения вируса, и клубы будут обращаться к своим местным властям за рекомендациями, если игроки или сотрудники столкнутся с кем-то, кто сдал положительный тест на коронавирус.

    Тестирование на коронавирус

    Если они находились в непосредственном контакте с инфицированным человеком более 15 минут, они относятся к категории 1 и имеют высокий риск заражения.

    Люди «второй категории» — это люди с низким уровнем риска, которые не имели прямого или косвенного контакта с инфицированным человеком более 15 минут.

    В случае положительного теста врач команды информирует местный орган здравоохранения и DFL, а также изолирует игрока.

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    • Если у игрока проявляются симптомы, его тестируют дома или на проходной тестовой станции.

    Если у игрока начинают проявляться симптомы до тестирования, в протоколах указывается, что он должен сообщить об этом врачу команды и самостоятельно изолировать себя. Им также положено избегать серьезных физических нагрузок.

    Если игроки не имеют симптомов, но их тесты все еще дают положительный результат, они должны связаться с врачом команды, чтобы узнать, могут ли они продолжать заниматься самостоятельно.

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    • Тем временем клубам рекомендовано не выпускать никаких официальных заявлений, и DFL советует им работать с расширенным составом — включая игроков академии — чтобы компенсировать отсутствие любых игроков, отсутствующих из-за карантина.

    А что насчет официальных лиц, обслуживающих матчи?

    Приблизительно 100 судей и помощников судьи будут проверены на следующей неделе до возобновления соревнований, и если официальный тест даст положительный результат, будет назначен новый судья.

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    Если это невозможно, его заменит резервный арбитр. Все судьи пройдут тестирование за день до матчей, и им будет предложено воздержаться от публикации результатов в своих аккаунтах в социальных сетях.

    Сколько человек будет на стадионах в день матча?

    Немецкая футбольная лига подготовила «динамический кадровый план», в котором говорится, что максимум 322 человека допускаются на стадионы и вокруг них для матчей в Бундеслиге.

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    • В их число входят игроки, тренеры, судьи, операторы, антидопинговые офицеры, стюарды, охрана, наземный персонал и боллбои.

    Всем им проверят температуру по прибытии. Любой, кто считается фактором риска будет отправлен домой.

    В играх Бундеслиги DFL разделил эти 322 сотрудника на три зоны: 98 человек могут находиться на поле и вокруг него (22 игрока, три фотографа, четыре боллбоя, четыре сотрудника службы безопасности, пять официальных лиц, 15 технических специалистов VAR, три сотрудника, отвечающих за гигиену, четыре медицинских сотрудника, 18 запасных игроков и 20 членов тренеского штаба).

    Игроки «Юнион Берлин» прибыли на тренировку

    На трибунах разрешено дополнительно 115 человек (10 сотрудников службы безопасности, четыре медицинских сотрудника, семь представителей лиги, два сотрудника по борьбе с допингом, пять операторов стадиона, восемь сотрудников команд, восемь членов делегации хозяев поля, четыре из делегации выездной команды, пять сотрудников, отвечающих за гигиену, два пожарных, четыре полицейских, 10 представителей печатных СМИ, 23 представителя телекомпаний, четыре аналитика и 19 техников VAR / TV).

    За пределами стадиона есть разрешенные 109 человек (50 охранников, 14 телевизионщиков, 37 техников VAR / TV и восемь наземных сотрудников).

    Как будет выглядеть матч в этих условиях?

    План специальной группы DFL содержит в себе строгие условия. Если матч состоится в 15:30, подготовка начинается в 8 часов утра, когда на стадион прибывают восемь работников арены, чтобы позаботиться о поле.

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    • Два часа спустя прибывают 90 человек, необходимых для VAR, спутниковых каналов и телевизионного производства.

    В эти ранние часы 32 охранника следят за тем, чтобы никто не входил в район без разрешения. В полдень, среди прочих, прибывают полицейские, медработники, пожарные и первые несколько сотрудников команды.

    За три с половиной часа до начала матча на стадионе уже 226 человек. Пока все это происходит, игроки и тренеры готовятся к отъезду из отеля или тренировочного комплекса.

    Игроки будут прибывать на матчи на отдельных автобусах

    Ожидается, что они прибудут за 90 минут до начала. Игроки должны перевозиться в нескольких автобусах или микроавтобусах, которые были продезинфицированы заранее.

    Игроки и персонал должны находиться примерно в пяти футах друг от друга и носить маски, когда добираются до стадизжать
    В домашних играх игрокам разрешено приезжать на своих машинах на стадион, хотя совместное использование автомобилей запрещено.

    Когда игроки находятся на стадионе, им рекомендуется использовать локти, чтобы нажимать кнопки лифта, а совместное питание запрещено. Станции для дезинфекции рук находятся в каждой комнате, используемой на стадионе.

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    • Сначала переодевается стартовый состав команд, затем запасные игроки, которые потом приходят в раздевалку.

    Если площадь раздевалки мала (как, например, на «Велтинс-Арене» — стадионе «Шальке»), то клубы должны определить разные пути входа-выхода.

    Если территория раздевалки просторная, как, например, у «Баварии» на «Альянц-Арене», игроки должны быть распределены как можно дальше друг от друга.

    В целом, DFL советует использовать как можно больше доступных комнат для подготовки к матчу.

    Игроки Кельна тренируются с надувными соперниками

    Игроки должны проводить в раздевалке только 30-40 минут, и в течение этого времени они должны оставаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и носить маски для лица.

    Официальные лица матча будут переодеваться в одной общей раздевалке, но должны соблюдать правила гигиены и дистанцирования. Им также было поручено приезжать на стадион в день игры.

    Оборудование, такое как мячи и обувь, будет проверено резервным судьей у дверей раздевалок.

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    • Мячи дезинфицируются до и во время матча, в то время как на матч допускаются не более четырех боллбоев; всем должно быть не менее 16 лет. Им поручное дезинфицировать свои руки как можно чаще.

    Как только игроки покидают свои раздевалки, они должны покинуть подтрибунное помещение. Пустые раздевалки затем дезинфицируются.

    Любые церемонии перед матчем будут сокращены до минимума, между соперниками не будет обмена вымпелами или рукопожатий. Не будет делаться никаких командных снимков, потому что игрокам не разрешается собираться до начала матча.

    Тренировка «Шальке»

    Резервные игроки должны оставить хотя бы одно или два места пустыми между собой на скамейке запасных.

    Если скамейки слишком малы, чтобы разместить их всех и тренерский штаб, клубы могут использовать сидения на трибунах для обеспечения безопасного расстояния.

    Помимо игроков на скамейке и тренеров, только резервный арбитр, медицинский персонал, боллбои, сотрудники службы безопасности и операторы могут находиться на бровке и на скамейке запасных.

    Игроки будут утолять жажду из отдельных одноразовых бутылок.

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  • 02/05/2020

    • План специальной группы DFL заканчивается решительным посланием: «Общественное мнение о профессиональном футболе, командах и игроках в сложившейся ситуации становится как никогда важным.

    Мы настоятельно призываем к образцовому поведению в отношении мер гигиены и дистанцирования за пределами игрового поля».

    Как будут выглядеть матчи без зрителей, когда команды выйдут на поле?

    Немецкая футбольная лига беспокоился о матчах, проводимых перед пустыми трибунами.

    «Игры без зрителей — это не то, чего бы нам хотелось, но на данный момент это единственный возможный вариант», — заявил Зайферт в апреле.

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    • Клубы уже разработали новые способы борьбы с пустыми трибунами, например менхенгладбахская «Боруссия» предлагает болельщикам возможность приобрести картонные фигуры со своей внешностью, чтобы заполнить пробелы на трибунах (они стоят примерно $ 20), а вырученные средства идут в местные благотворительные организации.

    «Айнтрахт» Фреди Бобича в этом сезоне уже дважды играл без зрителей в Лиге Европы. Он сказал, что это «не очень приятный опыт», и нужно время, чтобы привыкнуть к «совершенно другой атмосфере на стадионе».

    Картонные фанаты «Боруссии»

    Болельщикам также разрешается отправлять баннеры в свой клуб за день до матча. Затем клуб размещает эти баннеры на стадионе в день матча.

    Но клубам предлагается воздержаться от установки какой-либо звуковой системы, которая могла бы изображать искусственный шум толпы во время игры.

    А как удержать фанатов от посещения матчей?

    В связи с тем, что массовые собрания в Германии были запрещены до 31 августа, были и другие опасения по поводу болельщиков, собирающихся за пределами стадионов, что можно было наблюдать в Париже вокруг «Парк де Пренс» 11 марта, когда ПСЖ играл с дортмундской «Боруссией» при пустых трибунах в Лиге чемпионов.

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    • Но Бобич объясняет, что существуют самые строгие меры для предотвращения появления фанатов.

    «Мы много разговаривали с нашими фанатами во Франкфурте и сказали, что слушайте, ребята, не показывайтесь на стадионе — если вы появитесь на стадионе, мы проиграем эту игру, потому что правила очень строгие», — говорит Бобич.

    «Если они придут, техническая победа достанется команде гостей. Это не разрешено — сейчас много послаблений, но это не разрешено, нельзя собираться большими группами. Не появляйтесь на стадионе, это не имеет смысла».

    «Рурское дерби» пройдет при пустых трибунах

    Рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» проходит в первые выходные после возобновления турнира и обычно разыгрывается перед более чем 80 тысячами фанатов на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

    Но полиция Дортмунда выразила уверенность, что ни одна группа фанатов не появится. Полиция будет контролировать стадион, учитывая, что правила социального дистанцирования все еще действуют.

    Рассматривался ли вариант с нейтральными аренами, чтобы снизить риск того, что фанаты соберутся снаружи?

    В то время как Английская Премьер-лига решительно рассматривает возможность завершения сезона на нейтральных аренах, Немецкая футбольная лига недолго размышляла об этом.

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    • Источники ESPN говорят, что идея игра на нейтральных площадках никогда не была реалистичной.

    Будут ли игроки носить маски во время самой игры? Что насчет тренеров или судей?

    Федеральное министерство труда и социальных дел Германии несколько недель назад подготовило документ, в котором обсуждалось то игрокам, может быть предписано носить маски в течение всего матча.

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    • Но это было сочтено нецелесообразным, поскольку им нужно свободно дышать во время игры. То же самое касается судей и их двух помощников.

    Тренеры, однако, должны носить маски, хотя им разрешено опускать их, чтобы выкрикивать инструкции, если они держатся на безопасном расстоянии от других людей.

    Резервный судья также должен носить маску. То же самое относится и к тренерам и игрокам на скамейке запасных, если они не могут поддерживать требуемую социальную дистанцию.

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    • Три сотрудника VAR во время каждого матча будут носить маски и будут располагаться рядом друг с другом, но с перегородками из акрилового стекла, разделяющими их.

    Что насчет поведения во время матча? Смогут ли игроки праздновать голы? Меняться футболками? Плевать, если нужно?

    Эти подробности все еще обсуждаются, но Бундеслига заявила клубам в пятницу, что игрокам не разрешается праздновать голы вместе, обмениваться рукопожатиями, «давать пять» или обниматься.

    «Короткий контакт с локтем или ногой» разрешен. «[Игроки] очень креативны — мне интересно посмотреть, что произойдет, если кто-то забьет», — говорит Бобич.

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    • Игроков также просят не плевать, кроме как во время утоления жажды и полоскания рта.

    Вратари должны воздерживаться от выкрикивания инструкций из вратарской, в то время как судьи должны напоминать игрокам о правилах, если те ведут себя неподобающе.

    В определенных обстоятельствах судьи могут принимать решения на свое усмотрение. Если игроки обступят судью или окажутся слишком близко к нему, он может напоминать им, чтобы они держали дистанцию, но не будет сразу показывать желтые карточки.

    Игрок «Майнца» в маске

    Он также не будет предупреждать тренера, если он снимет маску, чтобы что-то прокричать игрокам на поле, пока они сохраняют свою социальную дистанцию.

    Кроме этого, бросок монеты перед матчем будет проходить как обычно.

    Что произойдет после матча?

    Игрокам настоятельно рекомендуется принимать душ дома или в отеле. Также ожидается, что они будут сами стирать свой собственный комплект формы и бутсы.

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    • Игроки не будут давать никаких интервью в смешанной зоне, что раньше было типичной практикой, вместо этого будут пресс-конференции, проводимые посредством видеозвонков.

    Примерно через 90 минут после финального свистка большинство игроков уже покинет стадион и возвратится в отель.

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    • Только четыре игрока останутся на стадионе, если их выберут для случайного тестирования на допинг.

    Учитывая, что весь мир наблюдает за немецкой Бундеслигой, на кону ее репутация?

    Генеральный директор DFL Зайферт заявил, что Бундеслига «находится на условно-досрочном освобождении», и Бобич согласен с этим.

    «Это риск, потому что никто не был в такой ситуации раньше», сказал Бобич. «Так что это самая большая проблема, и это большой вопрос».

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    • Он считает, что лига подготовлена ​​хорошо, но говорит, что каждый должен выполнять свою часть процесса.

    «Парни должны [сконцентрироваться на] футболе, и это то, о чем мы должны говорить. Что касается остального... я уверен, что мы сможем соблюдать все эти руководящие принципы, которые мы получили в руководстве от лиги и федерации».

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    • «На нас оказывается давление. [Все] 36 клубов стартуют [на следующих выходных]. Это нелегко, потому что в любой момент может случиться много глупостей, но мы как следует постараемся.

    И потом, когда все будет хорошо, люди скажут, "ну, как же иначе — сделано в Германии", когда все закончится». 0

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