Коронавирус требует компромиссов. Футбол не может ждать вечно

Футбол — не только социальное явление, но и бизнес

С каждой неделей появляются все новые и новые планы, а окончательное решение отодвигается все дальше. Футбол может вернуться, вот так все будет выглядеть, но никто до сих пор не назвал окончательную дату. Все только предварительно, но это нормально в нынешних реалиях. Мы должны сохранить мудрость ожидания.

Однако на заднем плане звучит слабый голос: если футбол не готов вернуться, по крайней мере в форме, которая очень отличается от того, что было до пандемии коронавируса, то игра может не возобновляться еще очень долго, а для многих клубов все будет кончено навсегда.

Различные фанатские организации, особенно в Германии, протестовали против перспективы возвращения футбола при пустых трибунах. Звучало предложение АПЛ играть на нейтральных полях. Порой клубы думают лишь с финансовой точки зрения, что нормально для профессионального спорта, пренебрегая самим спортом. Однако в нынешней ситуации эти две сферы пересекаются.

Футбол давно проиграл капитализму. Игра уже не просто играет общественную роль, а является бизнесом, поэтому следует отталкиваться от реалий. Клубы нуждаются в доходах, чтобы выжить. В «большой пятерке» Европы большая часть денег поступает от продажи прав на трансляции, а для этого надо играть в футбол.

Одна из причин, по которой голландские клубы с относительной невозмутимостью отреагировали на решение своего правительства запретить все общественные мероприятия, по крайней мере, до 1 сентября, заключается в том, что давление со стороны трансляторов в Нидерландах далеко не столь интенсивно, как в некоторых других странах.

Возмущение во Франции в такой ситуации было бы куда громче, если бы в следующем сезоне клубы не получили еще более выгодную сделку за права на трансляцию игр.

Спорт не в приоритете. С этим надо смириться

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Обсуждалась также тема того, что есть что-то отвратительное в возобновлении большого спорта, когда люди продолжают умирать сотнями от вируса. Возможно, это действительно не совсем этично. Но нельзя умалять уникальную природу коронавирусного кризиса — жизнь продолжается на фоне этой пандемии. В какой-то момент все пойдет на спад, а жизнь начнет возвращаться в прежнее русло.

Конечно, судить об этом очень сложно, и вопрос о том, где находится футбол в списке приоритетов, все еще открыт. Необходимо обеспечить максимальную безопасность участникам матчей. В заявлении АПЛ в пятницу особо подчеркивалось, что клубы «вернутся к тренировкам и матчам только под контролем правительства, а также консультаций с экспертами, игроками и тренерами».

Понятно, что клубы не хотят делать ничего по собственной инициативе, а идти по пути Нидерландов и Франции тоже мало кто стремится. На первый взгляд, это странно, что Германия, Италия, Испания и Англия хотят возобновить сезон, когда две соседние страны его уже завершили. Однако в случае с коронавирусом вполне естественно, что каждая страна — отдельный случай со своим планом выхода из кризиса.

Германия, на первый взгляд, ближе остальных к возвращению, но последние случаи подтвержденного коронавируса в «Кельне» могут повлиять на планы страны и чемпионата. Английская Премьер-лига, в свою очередь, думает, как наладить процесс, чтобы все соблюдали дисциплину и не допускали ошибок. Но другого выхода нет — это единственный способ вернуть футбол без потери еще нескольких месяцев, которые похоронят множество команд.

Ситуация с ресурсами — не в пользу возобновления турниров

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А еще есть банальный вопрос ресурсов. Футбольные власти считают, что футболисты должны проходить тесты на COVID-19 два или три раза в неделю. Очевидно, что этого не произойдет до тех пор, пока аналогичные условия не будут созданы для врачей, работников магазинов, водителей и других ключевых работников социальной сферы.

Точно так же на стадионах хотят сделать дежурные пункты медиков и представителей службы безопасности, но эти люди больше нужны сейчас в больницах и на улицах городов. Это вопросы, которые футбол не может решить.

Использование 8-10 нейтральных стадионов может показаться способом сделать этот процесс более эффективным. Меньше территории для поддержания чистоты, меньший риск скопления людей. От такого шага никто не будет в восторге, но это — компромиссы, на которые необходимо идти, чтобы спасти футбол.

Также не стоит забывать, что все эти меры могут понадобиться не только в текущем сезоне, но и в следующем. Даже после продления контрактов, составления календаря, выплаты денег клубам для выживания, выбора концепции проведения турниров — вирус все еще может бушевать.

Вне зависимости от того, вернется ли футбол в июне или сентябре, или даже позже, пройдет много времени, прежде чем команды будут играть на стадионах, заполненных десятками тысяч людей, а игрокам не придется предпринимать сложные меры социального дистанцирования. До привычной жизни всем нам еще далеко. 0