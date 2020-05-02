Проект Перезапуск. Английский футбол может вернуться — на нейтральных полях

Премьер-лиге также потребуется до 40 000 тестов на коронавирус, для игроков и персонала, если планируется провести 92 оставшихся матча без зрителей.
Клубы подтвердили свое твердое намерение возобновить сезон «когда это будет безопасно и уместно».
Вслед за видеоконференцией последовала отдельная встреча, организованная министром культуры Оливером Доуденом, в которой приняли участие медицинские эксперты из нескольких спортивных организаций, правительства и Министерства здравоохранения Англии.
На встрече, на которой обсуждалось «ускорение планирования» для возможного возвращения спорта, присутствовали представители футбола, регби, крикета, автогоночного спорта и финансирующего органа агентства UK Sport.
Доуден, рассказавший об итогах встречи, сообщил, что элитный спорт вернется во-первых без зрителей, а во-вторых «тогда и только тогда, когда это будет безопасно по мнению экспертного медицинского сообщества».
Представители всех видов спорта приняли тот факт, что возвращение к соревнованиям будет «долгим, детальным процессом», и обсуждения на пятничной конференции в основном касались возобновления тренировок.
Представители «Формулы-1» также обсудили перспективы проведения Гран-При Великобритании.
На заседании Премьер-лиги не было принято решений
Премьер-лига сообщила в своем официальном заявлении, что «вернется к тренировкам и игре только после одобрения и под руководством правительства».
«На сегодняшнем заседании не было принято никаких решений, и клубы обменялись мнениями по предоставленной информации о Проекте Перезапуска», — говорится в заявлении.
«Было решено, что Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Ассоциация тренеров лиги (LMA), игроки и тренеры сыграют ключевую роль в этом процессе, и с ними будут проведены дополнительные консультации».
Основным фактором при принятии решения об использовании нейтральных арен является попытка уменьшить вероятность того, что фанаты все равно соберутся, несмотря на запрет. Выбор стадионов будет в значительной степени основан на оценке полиции и Управления по безопасности спортивных сооружений.
Не все из предложенных 8-10 нейтральных арен обязательно будут стадионами клубов Премьер-лиги, хотя подавляющее большинство будет.
Клубы также должны будут подписать составленный группой врачей Премьер-лиги и консультантом Лиги медицинский протокол, который будет введен в действие по мере изменения ситуации.
Премьер-лига была приостановлена с 13 марта, но все клубы по-прежнему готовы сыграть в 92 оставшихся матчах сезона 2019/20, и не было никаких дискуссий по поводу отмены сезона.
Понятно, что в целом планы «Проекта Перезапуск» были хорошо приняты клубами, но элементы, которые были оспорены, будут прорабатываться дальше.
Перед PFA и LMA будет поставлена задача продолжать консультации с игроками и тренерами.
На следующей неделе правительство рассмотрит вопрос карантинных ограничений, но в четверг, 4 мая, этого не произойдет.
Если тренировки возобновятся до ослабления правил социального дистанцирования, игроки будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю и будут проверяться на наличие симптомов каждый день.
Все тесты будут проводиться медицинскими работниками в центре тестирования Минздрава, к которому у каждого клуба будет доступ.
Тренировочные площадки будут оптимизированы для социального дистанцирования и высокого уровня гигиены.
В дополнение:
* Игроки должны прибывать на тренировочную площадку в форме и всегда носить маски.
* Они не должны принимать душ или есть в клубных помещениях. Если клубы хотят предоставить игрокам питание, еда должна быть доставлена на вынос в автомобили игроков.
* Будет разрешено только самое необходимое медицинское лечение, при этом весь медицинский персонал будет полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.
* Все встречи и обсуждения должны проходить виртуально и за пределами тренировочной площадки.
Некоторые клубы питают опасения
Пятничная встреча Премьер-лиги была посвящена активному, но вежливому обмену мнениями о «Проекте Перезапуска».
Руководители лиги будут рады тому, что клубы согласились подтвердить его основную цель — доиграть остаток сезона, если правительство посчитает это безопасным.
Но есть клубы, которые питают опасения по поводу игры матчей на нейтральных стадионах в течение всего нескольких недель, гадая, не слишком ли это искажает формат и целостность турнира.
Взять, к примеру, такой клуб, как «Брайтон». Вместо того, чтобы играть дома с «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед», как и было запланировано, теперь им придется столкнуться с этими топ-командами где-то еще. Что делать, если они в конечном итоге вылетят из АПЛ?
Некоторые полагают, что текущие обстоятельства требуют гибкости от клубов. Но другие считают, что это не то, на что они подписывались.
Говорят также, что они обеспокоены тем, что некоторые игроки — особенно из Франции, Бельгии и Голландии, где сезоны были отменены — могут отказаться участвовать в соревнованиях по соображениям здоровья и собственной безопасности, и что они могут даже симулировать травмы, чтобы избежать участия в матчах.
Этот разброд может обнаружиться в конце следующей недели, когда клубы снова соберутся, чтобы проголосовать по плану Премьер-лиги, после пересмотра правительством карантинных ограничений.
Правительство поощряет Премьер-лигу делать все возможное, чтобы попытаться завершить сезон, и считает это обязательным: под ударом коммерческие контракты, рабочие места и будущие выплаты в EFL.
Но инсайдеры также признают, что необходимо проделать большую работу, чтобы минимизировать риск передачи вируса при игре в футбол, по сравнению с другими видами спорта и другими работами, которым правительство может дать разрешение на возвращение после смягчения некоторых мер по социальному дистанцированию.
И это будет предметом обсуждения группы медицинских экспертов в области спорта, которые также встретились в пятницу с представителями здравоохранения и безопасности.
Они разрабатывают планы потенциального возвращения к полноценному тренировочному процессу, а затем, если правительство согласится, к возобновлению соревнований.
Ключевой фигурой в этом процессе является известный хирург-ортопед и специалист по спортивным травмам доктор Джеймс Колдер, который председательствовал на обсуждении и которого попросили представить независимую точку зрения.
«Судебные разбирательства неизбежны»
Ведущий спортивный юрист Ник де Марко сказал, что любое принятое решение должно быть «компромиссом», но «в результате будут возникать судебные процессы и это неизбежно».
«Невозможно принять решение, которое понравится всем. Правовые вопросы и, конечно, вопросы проблем со здоровьем являются основными определяющими факторами на данный момент», — добавил де Марко.
Он сказал, что есть «четыре большие юридические проблемы», которые касаются тв-вещателей, спонсоров, клубов и отдельных игроков.
К ним могут относиться споры о соотношении цены и качества, если сезон не завершен, а также разногласия по поводу того, кому присвоено чемпионское звание, кто понижен и кто повышен в классе.
«Существует также фундаментальная проблема с безопасностью здоровья. Что если игроки не чувствуют, что возвращение на поле безопасно для них?» — добавил он.
Де Марко также сказал, что с контрактами игроков возникла «очень большая проблема», поскольку «ничто не мешает им» выйти из игры, если срок действия соглашения истекает до завершения сезона.
«У вас может быть игрок, играющий за клуб в течение одной недели, который станет соперником на следующей неделе», — сказал он.
«Требуется изменение поведения»
Бывший врач «Челси» Ева Карнейро заявила, что когда футбол вернется, необходима «смена поведения».
«Я думаю, что возможно изменить культуру спорта, и это требует строгого подхода при реализации», — сказал Карнейру.
«Для того, чтобы сделать это, нужна поддержка руководящего органа, а это не всегда было в футболе, так уж исторически сложилось».
Карнейро сказал, что «тесный контакт футболистов» во время матчей, перемещений и тренировок делает их «гораздо более уязвимыми к развитию инфекции».
«Я думаю, что будет много страха. И даже широкий спектр принимаемых мер не сдержит его», добавила она.
«Наша доказательная база знаний об этом вирусе находится в зачаточном состоянии. Мы очень мало знаем о нем, поэтому обеспечение безопасного возвращения футбола будет огромной проблемой, и я думаю, что нам нужно время».
Карнейро добавил, что врачам потребуется дополнительное обучение по инфекционному контролю, в то время как «быстрое и эффективное тестирование» станет «ключом» к безопасному возвращению. 0