Проект Перезапуск. Английский футбол может вернуться — на нейтральных полях

Единственным способом завершить сезон Английской Премьер-лиги станет игра на нейтральных аренах — об этом клуба АПЛ сообщили в пятницу, 1 мая, во время видеоконференции. Для возобновления сезона 2019/20 будет использоваться «до 10 нейтральных стадионов».

Премьер-лиге также потребуется до 40 000 тестов на коронавирус, для игроков и персонала, если планируется провести 92 оставшихся матча без зрителей.

Клубы подтвердили свое твердое намерение возобновить сезон «когда это будет безопасно и уместно».

Вслед за видеоконференцией последовала отдельная встреча, организованная министром культуры Оливером Доуденом, в которой приняли участие медицинские эксперты из нескольких спортивных организаций, правительства и Министерства здравоохранения Англии.

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На встрече, на которой обсуждалось «ускорение планирования» для возможного возвращения спорта, присутствовали представители футбола, регби, крикета, автогоночного спорта и финансирующего органа агентства UK Sport.

Доуден, рассказавший об итогах встречи, сообщил, что элитный спорт вернется во-первых без зрителей, а во-вторых «тогда и только тогда, когда это будет безопасно по мнению экспертного медицинского сообщества».

Представители всех видов спорта приняли тот факт, что возвращение к соревнованиям будет «долгим, детальным процессом», и обсуждения на пятничной конференции в основном касались возобновления тренировок.

Представители «Формулы-1» также обсудили перспективы проведения Гран-При Великобритании.

На заседании Премьер-лиги не было принято решений

Премьер-лига сообщила в своем официальном заявлении, что «вернется к тренировкам и игре только после одобрения и под руководством правительства».

«На сегодняшнем заседании не было принято никаких решений, и клубы обменялись мнениями по предоставленной информации о Проекте Перезапуска», — говорится в заявлении.

«Было решено, что Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Ассоциация тренеров лиги (LMA), игроки и тренеры сыграют ключевую роль в этом процессе, и с ними будут проведены дополнительные консультации».

Основным фактором при принятии решения об использовании нейтральных арен является попытка уменьшить вероятность того, что фанаты все равно соберутся, несмотря на запрет. Выбор стадионов будет в значительной степени основан на оценке полиции и Управления по безопасности спортивных сооружений.

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Не все из предложенных 8-10 нейтральных арен обязательно будут стадионами клубов Премьер-лиги, хотя подавляющее большинство будет.

Клубы также должны будут подписать составленный группой врачей Премьер-лиги и консультантом Лиги медицинский протокол, который будет введен в действие по мере изменения ситуации.

Премьер-лига была приостановлена ​​с 13 марта, но все клубы по-прежнему готовы сыграть в 92 оставшихся матчах сезона 2019/20, и не было никаких дискуссий по поводу отмены сезона.

Понятно, что в целом планы «Проекта Перезапуск» были хорошо приняты клубами, но элементы, которые были оспорены, будут прорабатываться дальше.

Перед PFA и LMA будет поставлена задача продолжать консультации с игроками и тренерами.

На следующей неделе правительство рассмотрит вопрос карантинных ограничений, но в четверг, 4 мая, этого не произойдет.

Если тренировки возобновятся до ослабления правил социального дистанцирования, игроки будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю и будут проверяться на наличие симптомов каждый день.

Все тесты будут проводиться медицинскими работниками в центре тестирования Минздрава, к которому у каждого клуба будет доступ.

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Тренировочные площадки будут оптимизированы для социального дистанцирования и высокого уровня гигиены.

В дополнение:

* Игроки должны прибывать на тренировочную площадку в форме и всегда носить маски.

* Они не должны принимать душ или есть в клубных помещениях. Если клубы хотят предоставить игрокам питание, еда должна быть доставлена ​​на вынос в автомобили игроков.

* Будет разрешено только самое необходимое медицинское лечение, при этом весь медицинский персонал будет полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

* Все встречи и обсуждения должны проходить виртуально и за пределами тренировочной площадки.

Некоторые клубы питают опасения

Пятничная встреча Премьер-лиги была посвящена активному, но вежливому обмену мнениями о «Проекте Перезапуска».

Руководители лиги будут рады тому, что клубы согласились подтвердить его основную цель — доиграть остаток сезона, если правительство посчитает это безопасным.

Но есть клубы, которые питают опасения по поводу игры матчей на нейтральных стадионах в течение всего нескольких недель, гадая, не слишком ли это искажает формат и целостность турнира.

Взять, к примеру, такой клуб, как «Брайтон». Вместо того, чтобы играть дома с «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед», как и было запланировано, теперь им придется столкнуться с этими топ-командами где-то еще. Что делать, если они в конечном итоге вылетят из АПЛ?

Некоторые полагают, что текущие обстоятельства требуют гибкости от клубов. Но другие считают, что это не то, на что они подписывались.

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Говорят также, что они обеспокоены тем, что некоторые игроки — особенно из Франции, Бельгии и Голландии, где сезоны были отменены — могут отказаться участвовать в соревнованиях по соображениям здоровья и собственной безопасности, и что они могут даже симулировать травмы, чтобы избежать участия в матчах.

Этот разброд может обнаружиться в конце следующей недели, когда клубы снова соберутся, чтобы проголосовать по плану Премьер-лиги, после пересмотра правительством карантинных ограничений.

Правительство поощряет Премьер-лигу делать все возможное, чтобы попытаться завершить сезон, и считает это обязательным: под ударом коммерческие контракты, рабочие места и будущие выплаты в EFL.

Но инсайдеры также признают, что необходимо проделать большую работу, чтобы минимизировать риск передачи вируса при игре в футбол, по сравнению с другими видами спорта и другими работами, которым правительство может дать разрешение на возвращение после смягчения некоторых мер по социальному дистанцированию.

И это будет предметом обсуждения группы медицинских экспертов в области спорта, которые также встретились в пятницу с представителями здравоохранения и безопасности.

Они разрабатывают планы потенциального возвращения к полноценному тренировочному процессу, а затем, если правительство согласится, к возобновлению соревнований.

Ключевой фигурой в этом процессе является известный хирург-ортопед и специалист по спортивным травмам доктор Джеймс Колдер, который председательствовал на обсуждении и которого попросили представить независимую точку зрения.

«Судебные разбирательства неизбежны»

Ведущий спортивный юрист Ник де Марко сказал, что любое принятое решение должно быть «компромиссом», но «в результате будут возникать судебные процессы и это неизбежно».

«Невозможно принять решение, которое понравится всем. Правовые вопросы и, конечно, вопросы проблем со здоровьем являются основными определяющими факторами на данный момент», — добавил де Марко.

Он сказал, что есть «четыре большие юридические проблемы», которые касаются тв-вещателей, спонсоров, клубов и отдельных игроков.

К ним могут относиться споры о соотношении цены и качества, если сезон не завершен, а также разногласия по поводу того, кому присвоено чемпионское звание, кто понижен и кто повышен в классе.

«Существует также фундаментальная проблема с безопасностью здоровья. Что если игроки не чувствуют, что возвращение на поле безопасно для них?» — добавил он.

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Де Марко также сказал, что с контрактами игроков возникла «очень большая проблема», поскольку «ничто не мешает им» выйти из игры, если срок действия соглашения истекает до завершения сезона.

«У вас может быть игрок, играющий за клуб в течение одной недели, который станет соперником на следующей неделе», — сказал он.

«Требуется изменение поведения»

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро заявила, что когда футбол вернется, необходима «смена поведения».

«Я думаю, что возможно изменить культуру спорта, и это требует строгого подхода при реализации», — сказал Карнейру.

«Для того, чтобы сделать это, нужна поддержка руководящего органа, а это не всегда было в футболе, так уж исторически сложилось».

Карнейро сказал, что «тесный контакт футболистов» во время матчей, перемещений и тренировок делает их «гораздо более уязвимыми к развитию инфекции».

«Я думаю, что будет много страха. И даже широкий спектр принимаемых мер не сдержит его», добавила она.

Ева Карнейро globallookpress.com

«Наша доказательная база знаний об этом вирусе находится в зачаточном состоянии. Мы очень мало знаем о нем, поэтому обеспечение безопасного возвращения футбола будет огромной проблемой, и я думаю, что нам нужно время».

Карнейро добавил, что врачам потребуется дополнительное обучение по инфекционному контролю, в то время как «быстрое и эффективное тестирование» станет «ключом» к безопасному возвращению. 0