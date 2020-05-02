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    Проект Перезапуск. Английский футбол может вернуться — на нейтральных полях

    Рассказываем о том, при каких условиях может возобновиться сезон АПЛ

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    ВВС Sport в своем материале рассказывает о «Проекте Перезапуск», который должен помочь английскому футболу доиграть приостановленный сезон.
    Единственным способом завершить сезон Английской Премьер-лиги станет игра на нейтральных аренах — об этом клуба АПЛ сообщили в пятницу, 1 мая, во время видеоконференции. Для возобновления сезона 2019/20 будет использоваться «до 10 нейтральных стадионов».

    Премьер-лиге также потребуется до 40 000 тестов на коронавирус, для игроков и персонала, если планируется провести 92 оставшихся матча без зрителей.

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    • Клубы подтвердили свое твердое намерение возобновить сезон «когда это будет безопасно и уместно».

    Вслед за видеоконференцией последовала отдельная встреча, организованная министром культуры Оливером Доуденом, в которой приняли участие медицинские эксперты из нескольких спортивных организаций, правительства и Министерства здравоохранения Англии.

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    На встрече, на которой обсуждалось «ускорение планирования» для возможного возвращения спорта, присутствовали представители футбола, регби, крикета, автогоночного спорта и финансирующего органа агентства UK Sport.

    Доуден, рассказавший об итогах встречи, сообщил, что элитный спорт вернется во-первых без зрителей, а во-вторых «тогда и только тогда, когда это будет безопасно по мнению экспертного медицинского сообщества».

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    • Представители всех видов спорта приняли тот факт, что возвращение к соревнованиям будет «долгим, детальным процессом», и обсуждения на пятничной конференции в основном касались возобновления тренировок.

    Представители «Формулы-1» также обсудили перспективы проведения Гран-При Великобритании.

    На заседании Премьер-лиги не было принято решений

    Премьер-лига сообщила в своем официальном заявлении, что «вернется к тренировкам и игре только после одобрения и под руководством правительства».

    «На сегодняшнем заседании не было принято никаких решений, и клубы обменялись мнениями по предоставленной информации о Проекте Перезапуска», — говорится в заявлении.

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    • «Было решено, что Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Ассоциация тренеров лиги (LMA), игроки и тренеры сыграют ключевую роль в этом процессе, и с ними будут проведены дополнительные консультации».

    Основным фактором при принятии решения об использовании нейтральных арен является попытка уменьшить вероятность того, что фанаты все равно соберутся, несмотря на запрет. Выбор стадионов будет в значительной степени основан на оценке полиции и Управления по безопасности спортивных сооружений.

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    Не все из предложенных 8-10 нейтральных арен обязательно будут стадионами клубов Премьер-лиги, хотя подавляющее большинство будет.

    Клубы также должны будут подписать составленный группой врачей Премьер-лиги и консультантом Лиги медицинский протокол, который будет введен в действие по мере изменения ситуации.

    Премьер-лига была приостановлена ​​с 13 марта, но все клубы по-прежнему готовы сыграть в 92 оставшихся матчах сезона 2019/20, и не было никаких дискуссий по поводу отмены сезона.

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    • Понятно, что в целом планы «Проекта Перезапуск» были хорошо приняты клубами, но элементы, которые были оспорены, будут прорабатываться дальше.

    Перед PFA и LMA будет поставлена задача продолжать консультации с игроками и тренерами.

    На следующей неделе правительство рассмотрит вопрос карантинных ограничений, но в четверг, 4 мая, этого не произойдет.

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    • Если тренировки возобновятся до ослабления правил социального дистанцирования, игроки будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю и будут проверяться на наличие симптомов каждый день.

    Все тесты будут проводиться медицинскими работниками в центре тестирования Минздрава, к которому у каждого клуба будет доступ.

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    Тренировочные площадки будут оптимизированы для социального дистанцирования и высокого уровня гигиены.

    В дополнение:

    * Игроки должны прибывать на тренировочную площадку в форме и всегда носить маски.

    * Они не должны принимать душ или есть в клубных помещениях. Если клубы хотят предоставить игрокам питание, еда должна быть доставлена ​​на вынос в автомобили игроков.

    * Будет разрешено только самое необходимое медицинское лечение, при этом весь медицинский персонал будет полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

    * Все встречи и обсуждения должны проходить виртуально и за пределами тренировочной площадки.

    Некоторые клубы питают опасения

    Пятничная встреча Премьер-лиги была посвящена активному, но вежливому обмену мнениями о «Проекте Перезапуска».

    Руководители лиги будут рады тому, что клубы согласились подтвердить его основную цель — доиграть остаток сезона, если правительство посчитает это безопасным.

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    • Но есть клубы, которые питают опасения по поводу игры матчей на нейтральных стадионах в течение всего нескольких недель, гадая, не слишком ли это искажает формат и целостность турнира.

    Взять, к примеру, такой клуб, как «Брайтон». Вместо того, чтобы играть дома с «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед», как и было запланировано, теперь им придется столкнуться с этими топ-командами где-то еще. Что делать, если они в конечном итоге вылетят из АПЛ?

    Некоторые полагают, что текущие обстоятельства требуют гибкости от клубов. Но другие считают, что это не то, на что они подписывались.

    Ситуация в Англии далека от идеала

    Говорят также, что они обеспокоены тем, что некоторые игроки — особенно из Франции, Бельгии и Голландии, где сезоны были отменены — могут отказаться участвовать в соревнованиях по соображениям здоровья и собственной безопасности, и что они могут даже симулировать травмы, чтобы избежать участия в матчах.

    Этот разброд может обнаружиться в конце следующей недели, когда клубы снова соберутся, чтобы проголосовать по плану Премьер-лиги, после пересмотра правительством карантинных ограничений.

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    • Правительство поощряет Премьер-лигу делать все возможное, чтобы попытаться завершить сезон, и считает это обязательным: под ударом коммерческие контракты, рабочие места и будущие выплаты в EFL.

    Но инсайдеры также признают, что необходимо проделать большую работу, чтобы минимизировать риск передачи вируса при игре в футбол, по сравнению с другими видами спорта и другими работами, которым правительство может дать разрешение на возвращение после смягчения некоторых мер по социальному дистанцированию.

    И это будет предметом обсуждения группы медицинских экспертов в области спорта, которые также встретились в пятницу с представителями здравоохранения и безопасности.

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    Они разрабатывают планы потенциального возвращения к полноценному тренировочному процессу, а затем, если правительство согласится, к возобновлению соревнований.

    Ключевой фигурой в этом процессе является известный хирург-ортопед и специалист по спортивным травмам доктор Джеймс Колдер, который председательствовал на обсуждении и которого попросили представить независимую точку зрения.

    «Судебные разбирательства неизбежны»

    Ведущий спортивный юрист Ник де Марко сказал, что любое принятое решение должно быть «компромиссом», но «в результате будут возникать судебные процессы и это неизбежно».

    «Невозможно принять решение, которое понравится всем. Правовые вопросы и, конечно, вопросы проблем со здоровьем являются основными определяющими факторами на данный момент», — добавил де Марко.

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    • Он сказал, что есть «четыре большие юридические проблемы», которые касаются тв-вещателей, спонсоров, клубов и отдельных игроков.

    К ним могут относиться споры о соотношении цены и качества, если сезон не завершен, а также разногласия по поводу того, кому присвоено чемпионское звание, кто понижен и кто повышен в классе.

    «Существует также фундаментальная проблема с безопасностью здоровья. Что если игроки не чувствуют, что возвращение на поле безопасно для них?» — добавил он.

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    Де Марко также сказал, что с контрактами игроков возникла «очень большая проблема», поскольку «ничто не мешает им» выйти из игры, если срок действия соглашения истекает до завершения сезона.

    «У вас может быть игрок, играющий за клуб в течение одной недели, который станет соперником на следующей неделе», — сказал он.

    «Требуется изменение поведения»

    Бывший врач «Челси» Ева Карнейро заявила, что когда футбол вернется, необходима «смена поведения».

    «Я думаю, что возможно изменить культуру спорта, и это требует строгого подхода при реализации», — сказал Карнейру.

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    • «Для того, чтобы сделать это, нужна поддержка руководящего органа, а это не всегда было в футболе, так уж исторически сложилось».

    Карнейро сказал, что «тесный контакт футболистов» во время матчей, перемещений и тренировок делает их «гораздо более уязвимыми к развитию инфекции».

    «Я думаю, что будет много страха. И даже широкий спектр принимаемых мер не сдержит его», добавила она.

    Ева Карнейро

    «Наша доказательная база знаний об этом вирусе находится в зачаточном состоянии. Мы очень мало знаем о нем, поэтому обеспечение безопасного возвращения футбола будет огромной проблемой, и я думаю, что нам нужно время».

    Карнейро добавил, что врачам потребуется дополнительное обучение по инфекционному контролю, в то время как «быстрое и эффективное тестирование» станет «ключом» к безопасному возвращению. 0

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