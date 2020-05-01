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    Вечер, когда «Милан» Анчелотти был опозорен «Боруссией» Д

    Пока нет ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, заглянем в историю Кубка УЕФА и перенесемся в 2002-й год

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    В полуфинале Кубка УЕФА сезона 2001/2002 «Боруссия» Д не оставила никаких шансов именитому «Милану».

    Шли напролом с первой игры

    В сезоне 2001/2002 дортмундская команда под руководством Маттиаса Заммера была настоящей немецкой машиной. В тот футбольный год «шмели» оказались чемпионами своей страны, параллельно сражаясь за звание сильнейшего клуба в Кубке УЕФА.

    Первый маленький шажочек в еврокубках «Боруссия» Д сделала 22 ноября 2001-го года, когда в Дании она минимально переиграла «Копенгаген». Затем черно-желтые еще раз победили «львов», после чего попали на «Лилль» в четвертом раунде. «Доги» вылетели от дортмундцев по правилу гола на выезде, а в четвертьфинале команда Заммера прихлопнула «Слован» 4:0.

    Как к полуфиналу пришел «Милан»

    Итальянский коллектив в тот период уже пару лет не восходил на вершину турнирной таблицы домашнего первенства, потому и опустился в классе до Кубка УЕФА.

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    • В Кубке УЕФА «Милану» пришлось начинать с первого раунда. На этом этапе подопечные Карло Анчелотти разнесли БАТЭ — 6:0, после чего они на следующей стадии не заметили сопротивления от ЦСКА София — 3:0. В третьем раунде миланцы переиграли «Спортинг» — 3:1, а перед четвертьфиналом они сразились с клубом «Рода» и прошли оппонентов лишь в дополнительное время. В 1/4 «россонери» оставили не у дел израильскую команду «Хапоэль» Тель-Авив — 2:1.

    Подходящий момент для памятного вечера

    Первая полуфинальная встреча между «Миланом» и «Боруссией» Д была запланирована на 4 апреля. Игра проходила в Дортмунде. В назначенный вечер «Вестфаленштадион» в своих лучших традициях оказался накрыт черно-желтой волной фанатов, коих собралась 51 тысяча.

    При такой поддержке хозяева не могли позволить себе влететь миланцам дома, поэтому Маттиас Заммер выставил на поле своих лучших ребят и использовал схему 4-3-3, в которой главной ударной силой обсуждаемого матча был опытный бразильский нападающий Марсио Аморозо, находившийся на левом фланге.

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    • Карло Анчелотти решил, что оптимальной для поединка в гостях будет расстановка 4-3-1-2. Под нападающими в роли главного дирижера атаки, конечно же, выступил Андреа Пирло. К его мозговому центру на острие должны были подключаться Хосе Мари и Филиппо Индзаги.

    Стартовый натиск принес свои плоды

    Выйдя из подтрибунки, дортмундцы получили достойный заряд эмоций от своих болельщиков, а в 20:30 по местному времени с середины поля начал «Милан». Кто бы мог подумать, что в течение матча с центра гостям придется разыграть еще четырежды.

    «Боруссия» Д — «Милан». Кубок УЕФА 2001/2002

    На старте «россонери» постарались продвинуться вперед, но быстро расстались с мячом. Немецкий коллектив сам начал пробовать создать что-то впереди и на 6-й минуте забил. Отличался Аморозо, однако беда заключалась в том, что он был в офсайде и взятие ворот отменили.

    Это справедливое решение лишь разыграло в нападающем голевой аппетит. «Боруссия» Д не сбавляла темп, кроме того, в очередном забеге хозяева заработали 11-метровый. Космин Контра влетел в Аморозо, а судья Грэм Полл указал на точку. Пенальти реализовал сам бразилец, сильно всандалив в верхний угол, 1:0 к 8-й минуте, это было реально жаркое начало.

    Сольный номер Аморозо

    Пропустив гол, «Милан» на время завладел инициативой. Команда Анчелотти вроде бы и создавала подобие моментов, но серьезной опасности с их попыток не приходило. Дортмундцам надоело наблюдать за потугами красно-черных, они вновь забрали мяч себе.

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    • На 33-й минуте настойчивость «Боруссии» Д впереди превратилась во второй забитый мяч. Хозяева разыграли красивую комбинацию с быстрыми перепасовками, в ходе которой Томаш Росицки переправил мяч на Аморозо. Дальше Марсио продемонстрировал всем свою бразильскую технику и накрутил пару раз Мартина Лаурсена. Эффектный обыгрыш позволил Аморозо выйти на ударную позицию и вколотить мяч в сетку.

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    Через пять минут «Милан» и вовсе поплыл. На 38-й минуте сработала бразильская связочка Эвертона и Аморозо. Дортмундцы отобрали у гостей мяч, а затем со своей половины убежали в контратаку. Эвертон с правого фланга навесил на Аморозо, который головой положил третий. Идеальный завершитель Марсио к перерыву разбил «Милан» Анчелотти — 3:0.

    Добили и без того мертвых оппонентов

    Коллектив Карло Анчелотти выглядел раздавленным. Во второй половине встречи «Боруссия» Д утихомирила свой атакующий пыл, но полностью от игры в нападении хозяева не отказались. На 63-й минуте «шмели» вколачивают еще один гол в ворота «Милана».

    На этот раз «россонери» облажались на обоих флангах защиты. Сперва Эвертон прошел слева и выполнил прострел в штрафную, а спустя секунды Йорг Хайнрих с нескольких метров замкнул эту передачу и сделал счет 4:0!

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    • Прошло чуть больше часа, а «Милан» позорно горел на «Вестфаленштадион». Но через 30 минут ужасный для итальянцев вечер был закончен.

    В ответной встрече на «Сан-Сиро» красно-черные будут вести 2:0 к 19-й минуте, а третий гол они забьют аж на 92-й. Однако микроскопические надежды на четвертый мяч прервет Риккен, положив миланцам в ответ на 94-й минуте. По сумме двух встреч 5:3 в финал попадут дортмундцы, а в заключительной игре с «Фейеноордом» у «Боруссии» Д будут совершенно другие задачи. 0

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