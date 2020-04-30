Коронавирус — проблема, которая в футболе надолго

Ларс-Кристер Олссон, президент Ассоциации европейских лиг и член исполкома УЕФА, сказал, что нынешняя ситуация — история про «жди и наблюдай», чтобы оценить влияние пандемии, в том числе на чемпионате мира в Катаре 2022 года.

УЕФА надеется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе. В конце мая должно быть принято решение о том, возможно ли это.

Кроме того, этой осенью планируется провести три, а не два международных окна, чтобы дать возможность сборным полноценно выступить в отборочных матчах Евро-2020 и в матчах Лиги Наций.

Олссон сказал, что он «скорее видит сценарий, при котором текущий сезон не будет доигран, чем будет перенесен следующий».

После повсеместного приостановления футбола и переноса Евро-2020 и на веб-семинаре Soccerex чиновника спросили, как долго коронавирус может влиять на международный календарь.

«Наверное, два или три года», — ответил Олссон он.

Ранее он сказал в эфире BBC Radio 5 Live Breakfast, что между странами «нет консенсуса» относительно завершения внутренних чемпионатов, поскольку каждая страна имеет собственную ситуацию с распространением вируса и позицию правительства.

Два сильнейших дивизиона Франции, Лига 1 и Лига 2, не возобновят нынешний сезон после того, как власть запретила все спортивные мероприятия, в том числе без болельщиков, до сентября.

На прошлой неделе был остановлен чемпионат Нидерландов — без повышения или понижения в классе, а также без чемпиона.

Отвечая на вопрос, как УЕФА будет продвигать идею с доигровкой соревнований, в том числе еврокубков, если те же ПСЖ и «Аякс» не играют в футбол в течение многих месяцев, он сказал: «Трудно сказать, но в любом случае, это необычная ситуация, поэтому мы должны находить неординарные решения».

Ларс-Кристер Олссон uefa.com

Выступая на вебинаре, Олссон сказал: «Пока мы планируем все так, чтобы доиграть оставшуюся часть сезона-2019/20 в августе. Если это будет возможно, то я думаю, что это хорошо, потому что это также означало бы, что мы также сможем гарантировать проведение поединков сборных».

«Но, конечно, мы должны принять решение об этом в конце мая. Это крайний срок, потому что в противном случае, вероятно, мы ничего не успеем. Клубы потеряют возможность подготовиться к следующему сезону».

До следующего чемпионата мира осталось менее трех лет, а Олссона спросили, может ли эта ситуация повлиять на турнир в Катаре.

«Если вирус будет развиваться еще более стремительно, чем даже сейчас, определенно возникнет проблема с международным календарем», — сказал он.

«Когда некоторые соревнования переносятся на год вперед. А потом окажется, что в середине европейского сезона должен пройти чемпионат мира по Катару. Придется принимать очередные решения относительно переноса турниров. Но я думаю, что сейчас нам нужно подождать и посмотреть, как пандемия повлияет на футбол». 0