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    «Крестоносцы» бились за Москву. Звездная «Парма» одолела «Атлетико» в Кубке УЕФА 1998/1999

    В Кубке УЕФА конца девяностых «Парма» провела один из самых ярких сезонов в своей истории

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    Достаем с пыльных полок архивный матч Кубка УЕФА 1998/1999 между «Атлетико» и «Пармой» в Мадриде

    Желто-синее украшение турнира

    Итальянский клуб из одноименного города перед сезоном 1998/1999 пригласил на работу итальянского тренера Альберто Малезани. Пройдет пару лет и выяснится, что это решение руководства кардинально изменит «Парму» в лучшую сторону.

    В упомянутый футбольный год команда, кою кличут «крестоносцами», удостоилась чести выступить в Кубке УЕФА и попробовать свои силы в борьбе за путевку в Москву, где был запланирован финал.

    Все вопросы решались на «Эннио Тардини»

    С первыми трудностями команда Малезани столкнулась уже на старте. В первом раунде «Парма» в гостях влетела «Фенербахче» 1:0, но дома сумела все изменить выиграв 3:1.

    На следующем этапе желто-синие прошли польскую «Вислу» с двухматчевым результатом 3:2. Более серьезным для «Пармы» стало следующее испытание в виде «Рейнджерс». После ничьей в Глазго 1:1 итальянцам удалось хлопнуть шотландцев дома — 3:1.

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    • В четвертьфинале «Парма» снова вынуждена была отыгрываться в родных стенах. После первой осечки в поединке с «Бордо» во Франции (2:1) команда Малезани разбила оппонентов со счетом 6:0. В том сезоне эта банда действительно выглядела классно и не боялась оступиться в гостях, поскольку на родном «Эннио Тардини» «Парма» была способна дать достойный ответ любому.

    У «Атлетико» было все попроще

    Для мадридской команды это был четвертый сезон под руководством великого тренера Радомира Антича. Его коллектив протаранил всех соперников до полуфинала. В начале пути «матрасники» легко расправились с клубом «Обилич» по сумме двух встреч 3:0.

    Затем испанцы разнесли ЦСКА София 5:2, а в третьем раунде «Атлетико» прошел «Реал Сосьедад» благодаря домашней победе в дополнительное время — 4:1. В четвертьфинале команду Антича поджидала «Рома», которую мадридская компания выбила из турнира с результатом 4:2.

    Тот самый день полуфиналов

    Первой встречей, открывающей сражение четырех сильнейших команд, была игра «Марселя» и «Болоньи». Но на «Велодроме» все завершилось унылыми нулями. А поединок «Атлетико» — «Парма», запланированный на час позже, стал чистой противоположностью предыдущего матча.

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    • 6 апреля 1999-го года на стадион «Висенте Кальдерон» приехали 57 тысяч болельщиков, основная масса которых топила за «матрасников». В 21:30 по Мадриду российский арбитр Николай Левников начал этот матч.

    Жарко уже со старта

    На «Висенте Кальдерон» «Парма» играла не так, как она это делала по ходу всего турнира. Коллектив в нетипичной для их гостевых поединков манере активничал впереди. На 13-й минуте итальянцы размочили нули.

    «Атлетико» — «Парма». Кубок УЕФА 1998/1999

    «Крестоносцам» удалось перетерпеть натиск «Атлетико», благодаря чему они сумели рвануть в контратаку. Хуан Себастьян Верон пробежал несколько десятков метров с мячом, а ближе к штрафной соперников он отпасовал на Энрико Кьезу. Через пару секунд нападающий задумал сотворить настоящий шедевр. Игрок, находясь на правом краю, практически с линии штрафной элегантно забросил мяч за шиворот Хосе Франсиско Молине.

    «Атлетико» быстренько все исправил

    На такую красоту можно смотреть вечно, однако тогда было важно, чтобы эффектность переросла в эффективность. Шикарный гол вывел «Парму» вперед. Но лидерство гостей продержалось недолго, поскольку на 20-й минуте «Атлетико» восстановил паритет.

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    • В одной из атак мадридской команды судья Левников разглядел нарушение на Хосе Мари. Но решение назначить пенальти за фол Лилиана Тюрама было спорным. Жуниньо Паулиста подошел к точке и уверенно переиграл в этой дуэли юного Джиджи Буффона, 1:1.

    Кто-нибудь, остановите этого парня

    Хозяева сравняли счет. Создавалось ощущение, что они смогут додавить «Парму», которая в гостях играет хуже. Однако в тот вечер Энрико Кьеза был обречен стать лучшим.

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    На 40-й минуте «Парма» заработала угловой. На навес Верона отозвался Кьеза. Мяч после его удара головой попал в перекладину, а затем отскочил от вратаря «Атлетико» обратно к Энрико. Форвард воспользовался удачным отскоком и добил в верхний угол. Второй гол взбудоражил игроков «Пармы», в то время как Радомир Антич был готов метать молнии в провинившихся подопечных. На перерыв гости ушли лидерами, 2:1.

    Закрепили успех перед ответкой

    Во второй половине встречи все старания «Атлетико» сравнять счет не привели ни к чему хорошему. «Парма» же распорядилась одним из своих шансов как следует. На 62-й минуте забитый мяч снова пришел после корнера.

    Во время подачи с флажка защита «Атлетико» справилась с угрозой и вынесла мяч. Но на подборе остался Стефано Фьоре. Его удар в касание с линии штрафной в сторону рекламных щитов превратился в голевую передачу на Эрнана Креспо, который своим выстрелом застал всех врасплох.

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    • В итоге «Парма» на «Висенте Кальдерон» победила со счетом 3:1. Спустя две недели «крестоносцы» одолеют мадридцев уже на «Эннио Тардини» — 2:1. Играть с «Атлетико» совсем не страшно и не больно, как это могло бы показаться перед стартом двухматчевого противостояния.

    В еврокубковом сезоне 1998/1999 «Парма» со своим перспективным составом завоевала путевку в Москву на «Лужники», где в финале она всухую переиграла «Марсель» 3:0 и стала победителем Кубка УЕФА. 0

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