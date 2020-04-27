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    Трансферный дайджест. 21-27 апреля

    Куда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней

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    Виллиан
    Виллиан
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Виллиан

    «Челси», полузащитник, 31 год

    Полузащитник «Челси» Виллиан не может договориться с лондонским клубом о новом контракте и уже стал трансферной целью сразу нескольких коллективов.

    Будущие владельцы «Ньюкасла», представляющие консорциум из Саудовской Аравии, хотят усилить состав команды и уже контактировали с агентом бразильского хавбека, который летом станет свободным агентом, сообщает ESPN.

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    • По данным издания Liverpool Echo, Виллиан близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Ливерпуле». Агент футболиста уже провел переговоры с командой Юргена Клоппа.

    Также на хавбека претендовали «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Канониры» лидируют в борьбе за 31-летнего бразильца, утверждает комментатор ESPN Хорхе Никола.

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    Виллиана привлекает в том числе то, что за «Арсенал» выступают его соотечественники Давид Луиз и Габриэл Мартинелли.

    В текущем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел 28 матчей, забив в них три гола. Также на его счету три желтые карточки.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Эдинсон Кавани

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 33 года

    Эдинсон Кавани

    Будущее форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани остается неопределенным. У уругвайца в конце сезона истекает срок действия контракта.

    Если зимой Кавани намеревался покинуть «ПСЖ», то сейчас он настроен не так радикально. Не исключен вариант, при котором он останется, сообщает L’Equipe.

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    • Напомним, Кавани входит в сферу интересов «Атлетико» и «Ньюкасла». Будущие владельцы «Ньюкасла», представляющие консорциум из Саудовской Аравии уже контактировали с агентом игрока, сообщает ESPN.

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с уругвайцем, несмотря на то, что нападающий отказался переезжать на «Олд Траффорд» в январе, предпочтя «Атлетико», переход в который в итоге сорвался.

    Согласно L'Equipe, «красные дьяволы» попытаются подписать 33-летнего игрока летом, когда его контракт истечет. Эд Вудворд недавно исключил возможность крупных подписаний этим летом.

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    • Французское издание добавляет, что «МЮ» является «серьезным кандидатом» на подпись нападающего, поскольку у них есть «значительные финансовые средства», чтобы заманить уругвайца на «Олд Траффорд».

    Агенты уругвайца предложили его услуги руководству «Интера», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Все футбольные трансферы

    Игрок хочет продолжить карьеру в Европе и, как отмечается, нравится главному тренеру миланцев Антонио Конте.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Кай Хавертц

    «Байер», полузащитник, 20 лет

    Кай Хавертц

    Полузащитник «Байера» Кай Хавертц может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Athletic.

    По информации источника, «синие» заинтересованы в трансфере хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды в «Баварии», однако проявляют интерес и к 20-летнему немцу.

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    • Сообщается, что скауты «Челси» регулярно отслеживали выступления Хавертца, который считается одним из самых перспективных футболистов Европы.

    Сам Хавертц ранее выразил желание перейти в «Баварию». Отмечается, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик хочет усилить полузащиту и считает Хавертца идеальной кандидатурой.

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    Трансфер 20-летнего футболиста оценивается примерно в 100 миллионов евро. Сообщалось, что «Бавария» предложила Хавертцу 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год

    В этом сезоне Хавертц провел за «Байер» 22 матча в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Мохамед Симакан

    «Страсбург», защитник, 19 лет

    Мохамед Симакан

    Защитник «Страсбура» Мохамед Симакан может продолжить карьеру в «Милане», сообщает RMC Sport.

    По информации источника, зимой «россонери» уже пытались приобрести француза за 20 миллионов евро, однако переговоры ни к чему не привели.

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    • В ближайшее время миланский клуб намерен вернуться к переговорам и предложить 15 миллионов евро.

    В свою очередь «Страсбур», вероятно, захочет поднять цену на игрока в связи с ранее проявленным интересом со стороны «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Эвертона».

    Наш прогноз: «Страсбург»

    Виссам Бен-Йеддер

    «Монако», нападающий, 29 лет

    Виссам Бен-Йеддер

    Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

    29-летним французом интересуются «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

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    • Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки.

    Ранее сообщалось, что зимой Бен-Йеддера пыталась подписать «Барселона», пытаясь смягчить потерю от травмы Луиса Суареса.

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    В 26 матчах Лиги 1 футболист забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

    Наш прогноз: «Монако»

    Хуниор Фирпо

    «Барселона», защитник, 23 года

    Хуниор Фирпо

    Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в Италии.

    23-летним игроком интересуется «Рома», сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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    • Римляне рассматривают Фирпо как замену Леонардо Спинаццоле, если тот покинет клуб.

    «Барселона», тем временем, готова продать испанца доминиканского происхождения, если цена будет достойной. Согласно тому же источнику, каталонцы потребуют около 25 миллионов евро.

    «Интер» также интересуется левым защитником, который может стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу.

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    • Ранее сообщалось, что Фирпо также интересен «Наполи», который хотел арендовать игрока, но «Барселона» нацелена на полноценный трансфер. Они согласны на 20 миллионов евро, даже если платеж нужно будет отложить.

    Фирпо присоединился к клубу только прошлым летом и имеет контракт до 2024 года. В этом сезоне юниор появился в 17 матчах за клуб. У него 1 гол и 1 ассист.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Хуан Миранда

    «Барселона», защитник, 20 лет

    Хуан Миранда

    Левый защитник «Шальке» Хуан Миранда, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в Серии А в связи с дефицитом игровой практики.

    20-летним игроком молодежной сборной Испании интересуется «Сампдория», сообщает El Mundo Deportivo.

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    • Срок аренды Миранды с немецким клубом истекает до июня 2021 года, контракт с «Барсой» рассчитан до июня 2023-го.

    Зимой «Юве» предлагает за футболиста 10 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов, однако каталонский клуб не хочет продавать молодого футболиста.

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