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    На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду

    Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин

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    В европейском футболе затяжная пауза из-за пандемии коронавируса, звезды топ-клубов засели по домам в самоизоляции, а мы наблюдаем за их жизнью благодаря аккаунтам в социальных сетях.
    Лидер «Барселоны» Лионель Месси и на карантине не забывает о тренировках — правда напарники у него теперь другие.

    Луис Суарес на карантине также пользуется возможностью проводить побольше времени с детьми.

    Думаю, что скоро уругвайского кудесника мяча можно будет найти и на просторах тик-тока, ну или хотя бы в аккаунте его дочери — зажигательно танцующим.

    Иван Ракитич во время карантина решил податься в гимнастику. То ли в спортивную, то ли в художественную...

    Артуро Видаль в одном видео демонстрирует, что хорош и в футболе, и в баскетболе, да и с чувством ритма у него все в порядке.

    А барселонский бразилец Артур даже сидя на карантине в Каталонии не забывает о корнях, демонстрируя самбу с мячом.

    Капитан «Реала» Серхио Рамос во время карантина, судя по всему, не вылезает из тренажерного зала, постепенно превращась в анатомическое пособие.

    Хорошо хоть о работе с мячом защитник мадридцев не забывает.

    Карим Бензема — знатный барахольщик. И вот вам доказательство.

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    Nueve

    Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

    Марсело не только изнуряет себя тренировками на лужайке перед домом, но и отдыхает там в приятной компании.

    А Гарет Бэйл даже на карантине занимается гольфом, а не футболом.

    Окей, шутим, футболом тоже — даже повторил свой знаменитый удар ножницами в домашних условиях.

    Неймар на карантине отрабатывает игру при опеке особо цепкими и зубастыми защитниками.

    К возобновлению сезона — готов.

    Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон делится своим типичным карантинным распорядком. Какая трогательная забота о молодом Тренте Александре-Арнольде.

    А у Трента, тем временем — другой в сердце.

    И все в порядке с досугом.

    Like a boss!

    Инстаграм Джеймса Милнера — настоящее сокровище. Хавбек «Ливерпуля» обезаруживает хейтеров, старательно и сюмором отыгрывая роль того самого скучного персонажа, которым они его считают.

    Джеймс Милнер представляет свою команду мечты.

    Бобби Фирмино на карантине открывает неожиданные таланты.

    Да и вообще активно проводит время.

    Джорджиньо Вейналдум играет в прятки с детьми. Шел пятый день — они так и не нашли его.

    Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не забывает про leg day.

    Кун Агуэро на каратине перешел с обычного спорта на кибер — эмоции зашкаливают.

    Кроме футбола аргентинец отдает должное и НБА, устраивая соревнования с Тибо Куртуа.

    Поль Погба на карантине издевается над мамомй, раз уж не может глумиться над защитниками соперников.

    Давид Луиз отпраздновал свой 33-й день рождения в условиях самоизоляции, но скучено ему не было.

    Вообще на карантине бедолага развлекается как может.

    Виллиан в условиях карантина использует детский неоплачиваемый труд. Уверены, девочки ждут не дождутся, когда папка уже свалит на клубную базу тренироваться.

    Сеск Фабрегас в условиях самоизоляции налаживает контакты с соседями. Получается неплохо.

    Деле Алли также праздновал день рождения в самоизоляции. Вышло не сильно весело....

    ....Шутка! На самом деле в одиночку отмечать не пришлось. Примечательно, что праздничный торт не иметт никакого отношения к футболу.

    Алексис Санчес и собаченьки. Чилиец, если кто забыл — сейчас в аренде в «Интере».

    Пауло Дибала с подругой успели вместе заболеть, выздороветь и, кажется, заболеть снова, но они не унывают.

    Томас Мюллер прямо в самоизоляции продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.

    Нам только кажется, или все эти каратинные челленджи уже выходят из-под контроля?

    У Роберта Левандовского тоже есть добровольные помощники на карантинных тренировках.

    Результат, как говорится, налицо.

    Как тренируются вратари в самоизоляции? Ну, примерно вот так. Мануэль Нойер в огне.

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    🔥🔥🔥

    Публикация от Manuel Neuer (@manuelneuer)

    Криштиану Роналду доставалось в прессе за то, что он не слишком ревностно соблюдает режим самоизоляции, так что теперь он всеми силами показывает, что сидит дома и все делает там — стрижется, тренируется, проводит время с семьей.

    Ну и просто — стоит весь из себя такой, криштианистый...

    Вот и вы — оставайтесь дома и не забывайте мыть руки почаще.

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