Трансферный дайджест. 14-20 апреля

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 25 лет

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун интересен целому ряду европейских клубов.

Как сообщает Area Napoli, «Наполи» всерьез настроен на трансфер 25-летнего иранца в случае, если нападающий Аркадиуш Милик покинет клуб.

Итальянский клуб не смущает тот факт, что у Азмуна нет паспорта гражданина одной из стран ЕС.

Отмечается, что «Наполи» планирует договориться о трансфере примерно за 15 млн евро, однако «Зенит» потребует 30-35 млн.

Итальянский журналист Николо Скира также подтверждает, что «Наполи» контактирует с окружением 25-летнего форварда и готов предложить Сердару контракт сроком на 5 лет.

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Отмечается, что «Наполи» очень нравится игра Азмуна. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранцем уже несколько месяцев.

При этом, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует трансферов до окончания сезона.

На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера. Во-первых, до завершения текущего сезона «Зенит» никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, «Зенит» никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время. Александр Медведев

Как утверждает неаполитанская газета Corriere del Mezzogiorno, иранцем интересуется и мадридский «Атлетико».

Издание Area Napoli сообщает, что окружение Азмуна хочет предложить «Арсеналу» и «Эвертону» приобрести его. Как отмечается, форвард мечтает играть в Англии. Ранее источник сообщал, что иранец интересен «Лестеру» и «Вест Хэму».

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В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Наш прогноз: «Зенит»

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 22 года

Усман Дембеле globallookpress.com

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии, сообщает Diario Sport.

По данным издания, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 22-летним французом, но руководство обеих команд смущают его травмы.

И «Юнайтед», и «Арсенал» изучают проблемы Дембеле со здоровьем и пытаются выяснить, чем вызвано большое количество травм.

Клубам нужны атакующие игроки, поэтому они собирают информацию на француза, чтобы понять, есть ли шанс изменить эту негативную динамику.

Считается, что если Дембеле так часто травмируется из-за методик, которые используют в «Барсе», то в другой обстановке он сможет полностью раскрыться.

«Барселона», в свою очередь, готова рассмотреть предложения о трансфере француза. Однако есть вариант, при котором Дембеле может отправиться в аренду.

По информации источника, Дембеле связывался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, с которым он дружит и вместе выступает за сборную Франции, чтобы узнать о жизни в Манчестере и о его впечатлениях от игры за «МЮ».

Свой последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле 5 раз в Ла Лиге и забил один гол

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«Барселона» купила Дембеле в 2017 году за 124 млн евро у дортмундской «Боруссии» и хотела бы вернуть минимум половину суммы. По информации Marca, каталонский клуб готов продать француза за 60 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона»

Давид Сильва

«Манчестер Сити», полузащитник, 34 года

Давид Сильва globallookpress.com

Полузащитник Давид Сильва может по окончании сезона перейти из «Манчестер Сити» в «Валенсию».

Как сообщает ESPN, 34-летний испанец уже ведет переговоры с бывшим клубом, однако все усложняет пандемия коронавируса в мире.

Пока нет ясности с тем, что произойдет с контрактами футболистов, рассчитанными до 30 июня, как у Сильвы с «Ман Сити».

Игроку, вероятно, придется подписать краткосрочный контракт с «Сити», чтобы доиграть сезон, или уйти из клуба по окончании июня.

«Валенсия» предложила футболисту трехлетний контракт. В услугах Сильвы также заинтересованы «Интер Майами» и «Ювентус».

Также ранее сообщалось, что «Милан» провел переговоры с агентами испанца на предмет возможного перехода летом.

Сильва принадлежал «Валенсии» с 2004 по 2010 год, после чего он уехал в Англию.

Наш прогноз: «Валенсия»

Нето

«Барселона», вратарь, 30 лет

«Барселона» планирует продать второго голкипера команды Нето в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в клубе считают, что 30-летний футболист не способен составить конкуренцию Марку-Андре Тер Штегену, а потому было решено выручить с его продажи как можно больше средств.

Отмечается, что каталонцы рассчитывают получить 15 миллионов евро за Нето. Трансфермаркт оценивает вратаря в 14,5 миллионов евро.

Сам 30-летний бразилец готов перейти в «Валенсию», которая, в свою очередь, не прочь вернуть голкипера, сообщает Sport.es со ссылкой на Superdeporte.

По данным издания, каталонский клуб рассчитывает выручить от трансфера Нето 20–25 млн евро (из «Валенсии» он перешел за 26 миллионов плюс еще девять при выполнении игровых условий).

Напомним, голкипер провел всего одну игру в Примере. Контракт игрока действует до июня 2023 года. Тренерский штаб планирует привлечь Иньяки Пенью на роль второго вратаря.

Наш прогноз: «Валенсия»

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 22 года

Федерико Кьеза globallookpress.com

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза близок к переходу в «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Туринцы согласовали с 22-летним игроком контракт на 5 млн евро в год после переговоров с Энрико Кьезой, его отцом.

Однако владелец «фиалок» Рокко Коммиссо предпочел бы продать Кьезу за 60 млн не «Ювентусу», а «Манчестер Юнайтед» или «Интеру».

Что касается Кьезы, я сохранил его в этом сезоне, но он хочет остаться с нами и дальше, и мы сделаем всё для того, чтобы он был счастлив Рокко Коммиссо

Согласно изданию Daily Express, «МЮ» намерен включиться в борьбу за полузащитника. По мнению СМИ, «красные дьяволы» готовы инвестировать в итальянского футболиста 70 миллионов евро.

Еще в феврале главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер отправлял во Флоренцию личного скаута, чтобы посмотреть за игрой 22-летнего хавбека.

Саймон Уэллс присутствовал на матче 25-го тура Серии А с «Миланом» (1:1). Скаут предоставит норвежскому специалисту детальный анализ по игре футболиста.

В текущем сезоне Серии А Кьеза провёл 23 матча, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Алекс Теллес

«Порту», защитник, 27 лет

Алекс Теллес globallookpress.com

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес, скорее всего, продолжит карьеру во французской Лиге 1.

По информации издания Gauchazh, бразилец близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось об интересе к Теллесу со стороны «Барселоны» и «Челси».

Лондонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны и рассматривает бразильца как приоритетный вариант, сообщает портал Record.

Недавно 27-летний игрок заключил соглашение с агентом Пини Захави, который находится в хороших отношениях с Романом Абрамовичем и должен помочь в осуществлении этого трансфера.

Каталонцы также рассматривали возможность приобретения бразильца с итальянским паспортом по окончании сезона и уже контактировали с окружением игрока.

Португальский клуб готов продать 27-летнего бразильца, но хочет найти замену. Один из приоритетных вариантов «Порту» — Марк Кукурелья. Игрок принадлежит «Барселоне», но играет в аренде в «Хетафе».

Теллес отказывается продлевать с «драконами» контракт, срок которого истекает в июне 2021 года. Его отступные составляют 40 млн евро.

В текущем сезоне защитник провел 40 поединков в футболке «драконов», отличившись десятью голами и девятью ассистами.

Наш прогноз: ПСЖ

Исмаэль Беннасер

«Милан», полузащитник, 22 года

Исмаэль Беннасер globallookpress.com

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер привлек внимание «Пари Сен-Жермен», сообщает Le10sport.

По информации издания, 22-летнего хавбека могут пригласить по инициативе спортивного директора Леонардо.

Во время работы на аналогичной должности в «Милане» бразилец принимал участие на начальных этапах переговоров о переезде Беннасера в Италию.

Отмечается, что миланцы потребуют не менее 30 миллионов евро за полузащитника, чей контракт рассчитан еще на 4 года.

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В нынешнем сезоне Беннасер сыграл в 20 матчах Серии А и получил 12 желтых карточек.

Наш прогноз: «Милан» 0