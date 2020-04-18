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    Шоу на 120 минут. Как в 1997-ом «Атлетико» и «Аякс» куражились на «Висенте Кальдерон»

    Пока нет европейского футбола, вспоминаем о былых матчах на евроарене

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    «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997Шоу на 120 минут. Как в 1997-ом «Атлетико» и «Аякс» куражились на «Висенте Кальдерон» Мяч АПЛОстановка АПЛ. Определенности все еще нет, но клубы хотят доиграть сезон Жози АлтидорMLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?
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    «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997
    «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997
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    Игра на «Висенте Кальдерон» в 1997-м подарила зрителям пять голов и другие интересные моменты.

    Неплохой старт еврокубкового сезона

    Нидерландская команда под руководством Луи ван Гала в Группе A заняла второе место, уступив лидерство французскому «Осеру» по дополнительным показателям. В шести матчах мощный «Аякс» сумел заработать 12 очков и забить 8 голов. Но и пропускала защита амстердамцев прилично. На групповой стадии в ее сетке успело побывать 4 мяча.

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    • Мадридскую команду в сезоне 1996/1997 вел за собой легендарный тренер Радомир Антич, который ушел из жизни 6 апреля текущего года. Тогда под его крылом «Атлетико» в квартете B заняло первое место с 13 очками. За шесть матчей группового этапа «матрасники» забили 12 голов, пропустив при этом четырежды. Такая разница мячей говорила о том, что атака испанского клуба находится в хорошей форме, а команда готова бороться за высокие места.

    Неопределенность после первой игры

    Групповой этап был успешно пройдет, а в ходе формирования пар четвертьфиналистов болельщики узнали, что «Аяксу» и «Атлетико» нужно биться за путевку в следующий раунд в очном противостоянии. Первая встреча между двумя сильными коллективами состоялась 5 марта.

    В тот день далекого 1997-го года на «Амстердам Арене» мадридцы стараниями Хуана Эснайдера вышли вперед уже на 8-й минуте. 51-тысячная толпа фанатов «аяксидов» ждала гол своих любимцев почти час. И на 53-й минуте Патрик Клюйверт наконец-то забил «Атлетико» в ответ. Встреча в Нидерландах так и закончилась ничьей 1:1. Шансы перед вторым матчем были равны и неясно, кто все же попадет в полуфинал.

    Похожий сценарий ответки

    С момента первого поединка в Амстердаме прошло две недели. Утомительное ожидание прекратилось 19 марта, когда на стадионе «Висенте Кальдерон» собралось 56 тысяч зрителей, которые пришли подбодрить «Атлетико» во время большой игры. В 20:30 по местному времени судья Серж Мументалер попросил команды начать с центра поля.

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    • В стартовом отрезке матча лучшими на поле были гости. Под недовольный гул фанатов «Атлетико» «аяксиды» не стеснялись ходить вперед и создавать опасные моменты, большая часть которых заканчивалась хорошими ударами. Вратарь мадридского клуба Хосе Франсиско Молина неплохо потрудился для того, чтобы ворота его команды остались сухими.

    Сами же игроки «Атлетико» по-настоящему резво рванули вперед на 29-й минуте. На краю штрафной площади Хуан Карлос Агилера сделал отличный пас на Кико, а форвард «матрасников» в касание ввинтил мяч в цель. Вот таким нехитрым способом испанцы вытерпели и забили в первой опасной атаке, 1:0.

    «Атлетико» — «Аякс». Лига чемпионов 1996/1997

    Как и в первой игре, мадридцы открыли счет, «Аяксу» снова нужно было забивать в ответ. На этот раз подопечные Луи ван Гала мучились с обороной «матрасников» не так долго. Сравнять счет голландцам удалось спустя четыре минуты после перерыва.

    На 49-й минуте Яри Литманен вошел с мячом в штрафную и классно внешней стороной вырезал подачу на Рональда Де Бура. Форвард «Аякса» среагировал на навес как надо и пробил по воротам. Голкипер попытался спасти, дотянулся до мяча, но тот все равно влетел в сетку. На табло равенство по сумме двух матчей!

    Эпизод, который мог стать переломным

    Быстрый гол во второй половине встречи повлиял на ход матча самым лучшим образом. Команды метались от штрафной до штрафной без середины. И то, что не было забитых мячей — это лишь огромная заслуга вратарей.

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    • В одном из эпизодов полузащитник «Аякса» Тиджани Бабангида просил пенальти якобы за фол Делфи Гели. Вот только судья (а до него сами футболисты мадридцев) объяснили нигерийцу, почему тот неправ. А на 74-й минуте железный 11-метровый был назначен за нарушение против Кико. К точке подошел Хуан Эснайдер, неплохо пробил в угол, но Эдвин ван дер Сар сумел потащить удар и отобрал у «Атлетико» шикарный шанс для второго гола.

    Дополнительные минуты яркого зрелища

    Ничья в результате двух матчей перевала игру в овертаймы. К счастью для почитателей футбола девяностых, дополнительное время не было мучительным зрелищем в ожидании серии пенальти. Нет, соперники не катали попусту мяч и стремились решить судьбу четвертьфинальной схватки до лотереи.

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    Первый гол в овертайме влетел на 100-й минуте. Забитый мяч вышел на загляденье. В очередной атаке амстердамского коллектива Нордин Вотер переправил мяч в сторону Дани, а 21-й номер «аяксидов» исполнил настоящую красоту, вколотив голешник дальним ударом в верхний угол. «Аякс» вышел вперед благодаря шедевру молодого полузащитника.

    Игра продолжала быть все такой же насыщенной на моменты и напряженной из-за активности соперников впереди. На 115-й минуте в ходе атаки «Атлетико» мяч попал в руку Джону Велдману. Арбитр указал на точку. Явно не день Джона. Пенальти взялся исполнить Милинко Пантич. Сербский футболист уверенно реализовал 11-метровый, мощно пробив точнехонько в уголок. И тут уже даже прыжок Ван дер Сара не помог, 2:2!

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    • В конце игры «Атлетико» активно пошел вперед, однако забить в очередной атаке не смог, «Аякс» убежал в контрвыпад. На табло 119-я минута. Бабангида получил мяч на своей половине поля, пролетел несколько десятков метров к чужой штрафной и отпасовал на Вотера. Нордин попытался пробить, а мяч от защитников срикошетил к Бабангида. Нигериец выдержал паузу и поднял мяч над ухом вратаря, тот аккуратненько полетел в дальний угол и закрутился в ворота.

    Это была невероятная развязка, которая подарила голландцам путевку в полуфинал. Вот только беда заключалась в том, что коллектив Луи ван Гала в следующей стадии крупно влетел «Ювентусу» по сумме двух матчей 2:6. 0

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