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    MLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?

    Футбольный чемпионат за океаном приостановлен в начале марта

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    В воскресенье, 8 марта, «Филадельфия Юнион» и ФК «Лос-Анджелес» провели захватывающий матч на стадионе «Бэнк оф Калифорния», пишет обозреватель ESPN Ноа Дэвис.
    Удар Эдди Сегуры на 71-й минуте сделал счет 3:3 и позволил хозяевам в третий раз за ночь отыграться. Этот гол также стал последним в MLS в обозримом будущем. Четыре дня спустя лига приостановила сезон 2020 года и запретила проводить тренировки в ответ на пандемию коронавируса.

    И пока призыв «оставайся дома» для более чем 300 миллионов американцев способствует замедлению распространения вируса, у MLS до сих пор нет точного расписания и плана действий. Источники ESPN лишь подтвердили, что лига намерена продлить паузу до 8 июня. Но ясно одно: какое-то время футбола не будет.

    Есть и хорошая новость. В отличие от XFL, которая уже успела обанкротиться, MLS точно вернется в какой-то момент в будущем.

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    • Беседуя с журналистом ESPN Тейлором Тельманом, комиссар MLS Дон Гарбер сказал, что лига изучает различные форматы завершения сезона и нейтральные стадионы, где матчи будут проходить преимущественно при закрытых трибунах.

    Исполнительный директор Ассоциации игроков MLS Боб Фуз повторил мнение Гарбера о возвращении на футбольное поле.

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    «Мы начали сезон в оптимистичном ключе», — сказал Фуз. — «Нам нужно понимать, что хорошие новости точно будут, просто они немного запаздывают. Мы не знаем, когда матчи возобновятся, но мы полностью уверенны, что футболисты вернутся на поле».

    По словам Виктора Мэтисона, профессора экономики в колледже Святого Креста, в лигу пришло слишком много инвестиций, поэтому она не может просто так сдаться.

    «Владельцы клубов MLS вложили около 4 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты. Это хорошо для фанатов, которые понимают, что владельцы просто так не сдадутся. Каждый владелец потратил сотни миллионов долларов на инвестиции: кто-то увеличил зарплаты, кто-то строит стадион, а кто-то делает и первое, и второе», — подчеркнул Мэтисон. — «Можно найти пару миллиардов причин, почему владельцы MLS будут настроены на продолжение».

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    • Итак, вернемся к первоначальному вопросу: когда вернется MLS? Спортивные лиги, как правило, являются консервативными организациями. Они всегда обеспокоены состоянием безопасности под угрозой судебных процессов. Не исключено, что клуб или всю лигу привлекут к ответственности, если, например, один из фанатов пойдет на матч и заразится коронавирусом.

    По словам Даррена Хейтнера, эксперта по спортивному праву, суды рассмотрят ряд факторов, в том числе уровень заботы в отношении зрителей со стороны лиги или клуба. Точно будет рассмотрен вопрос того, поступил ли клуб или лига небрежно, не отменив мероприятие, чтобы снизить риски. Доказательствами могут стать правительственные рекомендации и правила, в том числе призывы оставаться дома.

    «До тех пор, пока местные власти будут призывать оставаться дома, особенно те власти, под юрисдикцией которых находятся клубы MLS, я ожидаю, что матчи проводиться не будут, а если и будут, то точно без зрителей», — заявил Хейтнер.

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    • Размышляя о том, когда возобновлять сезон, клубы и лиги по всей стране и миру проводят анализ затрат и выгод. Они хотят, чтобы их игроки, сотрудники и болельщики были в безопасности (и не подавали судебные иски), но их финансовые возможности сильно ограничены, если матчи не проводятся. Хотя кризис не закончится, пока не появится вакцина, Хейтнер сомневается, что лига будет ждать очень долго, чтобы возобновить сезон.

    «Я действительно думаю, что после того, как правила и рекомендации изменятся, лиги должны будут принять индивидуальные решения относительно того, считают ли они, что могут предоставить высокий стандарт необходимой медицинской помощи. Я думаю, что в этом грань между риском и вознаграждением с точки зрения бизнеса. Совершенно ясно, что в какой-то момент риски будут оценены, и они будут высоки, если двери на трибуны будут открыты», — говорит Хейтнер.

    Экономист Мэтисон не верит, что фанаты вернутся на стадионы до тех пор, пока не появится вакцина. Хотя в некоторых чемпионатах есть смысл проводить матчи при пустых трибунах ради выгоды от телевизионных трансляций, в MLS это не имеет большого смысла, поскольку клубы получают значительную часть дохода как раз от проведения домашних игр.

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    • Существуют следующие расчеты: если взять среднюю посещаемость за игру в 2019 году (21 330) и умножить ее на среднюю цену билета (31 доллар), мы получим 661 230 долларов дохода от одного матча. А если добавить прибыль от продажи еды, напитков и различных атрибутов, то сумма вырастет примерно до 1,5 миллиона долларов за игру, плюс есть возможности отрабатывать спонсорские контракты и проводить дополнительные рекламные акции.

    MLS зарабатывает около 90 миллионов долларов в год на правах на трансляцию своих матчей. Для примера, НФЛ зарабатывает 6 миллиардов, НБА — 2,66 миллиарда, MLB — 1,5 миллиарда, НХЛ — 200 миллионов.

    «MLS — это персонализированная лига в обозримом будущем», — сказал Мэтисон. — «Нет никакой причины, по которой матчи должны проходить при закрытых трибунах. Если вы не способны привести фанатов на трибуны, то лучше не начинайте».

    Очевидно, MLS хотел бы возобновить матчи в 2020 году. Но легко можно представить ситуацию, при которой в НБА и НФЛ играют на пустых стадионах, в то время как в MLS ждут, пока в 2021 году, возможно, появится вакцина.

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    • Одним из важных факторов является и новое коллективное соглашение, которое остается не ратифицированным. По данным Фуза, ассоциация игроков и лига согласовали список условий, и ратификация — просто вопрос превращения листа с символами в документ. Однако этот процесс пока приостановлен, что означает, что новые условия накладываются на старое коллективное соглашение.

    «Наши парни считаются регулярными сотрудниками с точки зрения выплаты зарплаты, которую они получают два раза в месяц», — сказал Фуз. — «Никто не платит за проведенные игры. Выплаты сейчас регулярны и останутся таковыми. Пока никто не выдвигал предложений о выходе из лиги. Я настроен оптимистично, что у нас будет хороший диалог с лигой, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно беспроблемно вернуться к нормальной жизни.

    В данный момент, однако, гол Сегуры в ту холодную мартовскую ночь в Лос-Анджелесе станет последней вспышкой в MLS на ближайшие месяцы. 0

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