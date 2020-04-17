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    Дайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?

    Что из себя представляет защитник?

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    Дайо Упамекано
    Дайо Упамекано
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    Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано стал объектом борьбы нескольких клубов, среди которых чаще всего СМИ называют «МЮ» и «Манчестер Сити». Рассказываем о футболисте.

    «Юнайтед» и «Сити» давно следят за игроком

    Впервые имя Упамекано стали связывать с клубами из Манчестера еще в 2015 году, когда он еще был молодым игроком французского «Валансьена». Тогдашний 16-летний футболист даже не дебютировал за клуб Лиги 2, но создал достаточно шума вокруг своего имени, чтобы предположить, что он предназначен для более значительных матчей.

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    • Это не заняло много времени. Тем летом он присоединился к «Зальцбургу» за 2,2 миллиона евро и дебютировал в первой команде в том же сезоне, а два года спустя перешел в другой клуб «Ред Булла» — «РБ Лейпциг». Там он продолжал впечатлять и год спустя был включен в шорт-лист за европейскую награду Golden Boy, называясь одним из самых ярких молодых талантов континента.

    Теперь он вернулся на радар для «Юнайтед» и «Сити», которые планируют пополнить свои защитные ряды, когда откроется трансферное окно.

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    Как прогрессировал Упамекано?

    Со времени прихода в «РБ Лейпциг» в 2017 году Упамекано оказался главным игроком в центре обороны, тогда как коллектив финишировал вторым, третьим и шестым в трех сезонах, которые он провел в команде. В своем первом полном сезоне после своего январского перехода провел 25 из 34 поединков за «Быков», что позволило ему попасть в шорт-лист из 40 человек за приз лучшему молодому игроку Европы, который вручают журналисты.

    Упамекано вряд ли нужно это признание, чтобы заявить о себе. К тому времени с его именем уже связывают несколько крупных европейских клубов. Его агент позже заявил, что «Манчестер Юнайтед» мог купить француза всего за 5 млн фунтов до трансфера в Зальцбург, но добавил, что трансфер сорвался из-за «нарушенных обещаний».

    По его словам, «Юнайтед» отказался от ключевых аспектов своего первоначального варианта сделки, отозвав предложение купить его клиенту квартиру и ограничив количество обратных рейсов для прилетов его родителей к сыну до шести — условия, которые привели бы любое потенциальное соглашение к срыву.

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    • Какие у него козыри?

    В текущем сезоне футболист провел шесть из восьми матчей Лиги чемпионов в основе, по итогам которых «РБ Лейпциг» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал, а в 1/8 финала сыграл все 90 с гаком минут в победной игре против «Тоттенхэма» (3:0) в марте. Между тем, в Бундеслиге Упамекано предстал настоящей скалой в самой надежной защите чемпионата наряду с обороной «Баварии».

    Его отличает хорошая игра в пас — почти 90 процентов передач игрока были точными, француз также сделал больше отборов, чем любой из защитников его команды, и отметился показателем в два перехвата в среднем за матч, а также выполнил больше выносов мяча среди всех его одноклубников.

    «Он любит защищаться, отбирать мяч у соперников», — сказал о своем бывшем игроке Жан-Клод Жунтини — тренер сборной Франции в возрасте до 17 лет и бывший наставник Упамекано. Его темп — это впечатляющий козырь, и хотя защитник достаточно искусен, чтобы не нуждаться в этом, он получил высокую оценку от самого Тимо Вернера — человека, который знает кое-что о спринте, регулярно сталкиваясь с французом на тренировках.

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    • «Я не видел более быстрого центрального защитника, и у Дайо невероятное телосложение». Он может стать таким же хорошим, как Жером Боатенг, если сможет продолжать совершенствоваться«, — оценил француз партнера по команде.

    Что дальше?

    В возрасте 21 года, тогда как 22 ему не исполнится до октября, очевидно, что Упамекано продолжит прогрессировать. Его "сватали" в лондонский "Арсенал" прошлым летом, прежде чем "Канониры" предпочли ему Вильяма Салиба, но теперь, когда оба манчестерских клуба стучат в дверь, переход в АПЛ может наконец-то осуществиться.

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    • Медиа в Германии сообщают, что "Бавария" также рассматривает возможность подписания защитника, ведь мюнхенцы вынуждены были переместить Давида Алабу в центр обороны, чтобы подменить травмированного Никласа Зюле в этом сезоне, тогда как как ведущие клубы Испании также изучают возможность предпринять попытку его заполучить.

    Даже в эпоху, когда клубы могут оказаться не столь уверенными в своем финансовом благополучии из-за пандемии, клаусула в 52,5 млн фунтов и потенциал француза продолжать развиваться в течение многих лет представляют собой привлекательную перспективу для любого клуба, который решит сделать решительный шаг по осуществлению сделки. 0

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