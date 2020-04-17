Дайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано стал объектом борьбы нескольких клубов, среди которых чаще всего СМИ называют «МЮ» и «Манчестер Сити». Рассказываем о футболисте.

«Юнайтед» и «Сити» давно следят за игроком

Впервые имя Упамекано стали связывать с клубами из Манчестера еще в 2015 году, когда он еще был молодым игроком французского «Валансьена». Тогдашний 16-летний футболист даже не дебютировал за клуб Лиги 2, но создал достаточно шума вокруг своего имени, чтобы предположить, что он предназначен для более значительных матчей.

Это не заняло много времени. Тем летом он присоединился к «Зальцбургу» за 2,2 миллиона евро и дебютировал в первой команде в том же сезоне, а два года спустя перешел в другой клуб «Ред Булла» — «РБ Лейпциг». Там он продолжал впечатлять и год спустя был включен в шорт-лист за европейскую награду Golden Boy, называясь одним из самых ярких молодых талантов континента.

Теперь он вернулся на радар для «Юнайтед» и «Сити», которые планируют пополнить свои защитные ряды, когда откроется трансферное окно.

Как прогрессировал Упамекано?

Со времени прихода в «РБ Лейпциг» в 2017 году Упамекано оказался главным игроком в центре обороны, тогда как коллектив финишировал вторым, третьим и шестым в трех сезонах, которые он провел в команде. В своем первом полном сезоне после своего январского перехода провел 25 из 34 поединков за «Быков», что позволило ему попасть в шорт-лист из 40 человек за приз лучшему молодому игроку Европы, который вручают журналисты.

Упамекано вряд ли нужно это признание, чтобы заявить о себе. К тому времени с его именем уже связывают несколько крупных европейских клубов. Его агент позже заявил, что «Манчестер Юнайтед» мог купить француза всего за 5 млн фунтов до трансфера в Зальцбург, но добавил, что трансфер сорвался из-за «нарушенных обещаний».

По его словам, «Юнайтед» отказался от ключевых аспектов своего первоначального варианта сделки, отозвав предложение купить его клиенту квартиру и ограничив количество обратных рейсов для прилетов его родителей к сыну до шести — условия, которые привели бы любое потенциальное соглашение к срыву.

Какие у него козыри?

В текущем сезоне футболист провел шесть из восьми матчей Лиги чемпионов в основе, по итогам которых «РБ Лейпциг» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал, а в 1/8 финала сыграл все 90 с гаком минут в победной игре против «Тоттенхэма» (3:0) в марте. Между тем, в Бундеслиге Упамекано предстал настоящей скалой в самой надежной защите чемпионата наряду с обороной «Баварии».

Его отличает хорошая игра в пас — почти 90 процентов передач игрока были точными, француз также сделал больше отборов, чем любой из защитников его команды, и отметился показателем в два перехвата в среднем за матч, а также выполнил больше выносов мяча среди всех его одноклубников.

«Он любит защищаться, отбирать мяч у соперников», — сказал о своем бывшем игроке Жан-Клод Жунтини — тренер сборной Франции в возрасте до 17 лет и бывший наставник Упамекано. Его темп — это впечатляющий козырь, и хотя защитник достаточно искусен, чтобы не нуждаться в этом, он получил высокую оценку от самого Тимо Вернера — человека, который знает кое-что о спринте, регулярно сталкиваясь с французом на тренировках.

«Я не видел более быстрого центрального защитника, и у Дайо невероятное телосложение». Он может стать таким же хорошим, как Жером Боатенг, если сможет продолжать совершенствоваться«, — оценил француз партнера по команде.

Что дальше?

В возрасте 21 года, тогда как 22 ему не исполнится до октября, очевидно, что Упамекано продолжит прогрессировать. Его "сватали" в лондонский "Арсенал" прошлым летом, прежде чем "Канониры" предпочли ему Вильяма Салиба, но теперь, когда оба манчестерских клуба стучат в дверь, переход в АПЛ может наконец-то осуществиться.

Медиа в Германии сообщают, что "Бавария" также рассматривает возможность подписания защитника, ведь мюнхенцы вынуждены были переместить Давида Алабу в центр обороны, чтобы подменить травмированного Никласа Зюле в этом сезоне, тогда как как ведущие клубы Испании также изучают возможность предпринять попытку его заполучить.

Даже в эпоху, когда клубы могут оказаться не столь уверенными в своем финансовом благополучии из-за пандемии, клаусула в 52,5 млн фунтов и потенциал француза продолжать развиваться в течение многих лет представляют собой привлекательную перспективу для любого клуба, который решит сделать решительный шаг по осуществлению сделки. 0