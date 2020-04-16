КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярными

    Футбол развивается постоянно, поэтому в новом десятилетии стиль команд будет меняться

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Тоттенхэм Бавария Бундеслига Футбол Германии Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Рейнджерс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Мир футбола продолжает ждатьКоронавирус и футбол: перезагрузка остается в тумане Микель Артета и Пеп ГвардиолаТенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярными «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ«Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ
  • 20:35
    • Тренер минского «Динамо» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
  • 20:16
    • Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы — 26-го
  • 18:44
    • В Китае планируют начать футбольный сезон в июне-июле
  • 18:35
    • Футбол в Италии может возобновиться полуфиналами Кубка 27 мая
  • 18:14
    • Форварду «Реала» грозит тюремный срок за нарушение карантина
  • 17:19
    • Лига чемпионов может завершиться в формате мини-турнира
  • 17:06
    • «Барселона» и «Реал» выйдут в ЛЧ, если сезон не возобновят
    Все новости спорта
    Микель Артета и Пеп Гвардиола
    Микель Артета и Пеп Гвардиола
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    Приятно осознавать, что все в футболе когда-либо уходит в прошлое. Когда у Герберта Чепмена возник хитрый план оттянуть центрального полузащитника в центр обороны, казалось, что его схема «дубль-вэ» будет жить вечно, но прошло 90 лет и его тактическим планом мало кто пользуется.
    Успехи даже самых сильных команд не бывают вечными. В футболе все сводится к тому, что необходимость порождает изобретательность. Так какие же изобретения нас ждут впереди? Или, по крайней мере, в 2020-х годах?

    Подобно тому, как 2010-е подарили нам гегенпрессинг, универсальных фланговых защитников и компактную схему 4-4-2, бурные 2020-е могут принести еще десять лет захватывающих тактических обновлений.

    Так чего же нам ожидать. В вопросе разбирался обозреватель FourFourTwo Марк Уайт.

    Создание моментов на «вторых мячах»

    «Ни один плеймейкер в мире не может быть так же продуктивен, как хороший контрпрессинг», — сказал однажды Юрген Клопп. Немецкий специалист хорошо изучил эту тему, ведь именно он покорил английский футбол своим знаменитым гегенпрессингом на «Энфилде», и сделал это без традиционной «десятки».

  • Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в тумане
  • Пока никто не знает, когда получится возобновить игру в Европе
  • Сегодня

    • У Клоппа даже не было креативного полузащитника в стиле Кевина де Брейне или даже Поля Погба. В то время как основные моменты «красные» преимущественно создавали благодаря фланговым защитникам, в этом сезоне «Ливерпуль» пошел немного дальше.

    По мере развития подопечные Клоппа стали намного чаще задействовать Роберто Фирмино, чтобы доставить мяч как можно ближе к чужим воротам. Старомодная тактика с выбиванием мяча на чужую половину поля может быть эффективной. Хотя у мерсисайдцев не все проходило гладко в этом плане.

    Тактика Клоппа, заключающаяся в том, чтобы использовать максимум игроков для прессинга, чтобы подобрать «вторые мячи» и создавать моменты сразу в финальной трети поля, часто копировалась другими командами Премьер-лиги.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Долгое время остальной мир не успевал за Клоппом и Пепом Гвардиолой, но теперь, когда высокий прессинг стал необходимостью, а не роскошью, вполне возможно, что новая версия тактики «выбей мяч подальше и борись за владение у чужих ворот» станет очень популярной.

    Навыки хищника у центральных защитников

    Оборонительная четверка никогда не была столь же компактной, как сейчас. Для чистильщиков и либеро минувших лет было привычным делом резко переходить в атаку или разыгрывать комбинации в центре поля. Рональд Куман на этом построил карьеру.

    В наши дни это неслыханно, отчасти благодаря прессингующий линии атаки соперника, но также благодаря более широкому набору функций.

  • «Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ
  • «Сороки» могут стать новым «Манчестер Сити»
  • Сегодня

    • Френки де Йонг в «Аяксе» успел поиграть на позиции центрального защитника. Он часто покидал заднюю линию, чтобы бежать вперед и диктовать свой темп. Хотя в «Барселоне» он успел позабыть об этом, есть мнение, что «Аякс» тренирует эта тактику в академии.

    Перспективный игрок команды U17 Оливье Артссен уже привлек внимание интернет-пользователей благодаря своей способности выполнять ту работу, которую когда-то делал де Йонг. Защитники такого типа умеют замаскировать свой угол прохода, прежде чем пробросить мяч вперед, избегая давления со стороны соперника.

    Подобный розыгрыш комбинации со стороны центрального защитника теперь распространен и в Англии — это естественный процесс. Но, конечно, законодателем мод выступает «Аякс».

    Продвинутые фланговые защитники

    Помните фразу о том, что «никто в детстве не мечтал быть Гари Невиллом»? Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон несколько отразили эту тенденцию, но они — только начало того, что может предложить новое десятилетие.

    В «Арсенале» под руководством Микеля Артеты на левом фланге блещет Букайо Сака, который на бумаге значится защитником, но больше действует в стиле атакующего вингера, когда Пьер-Эмерик Обамеянг смещается в центр. Сака теперь действует намного строже, чем в тот период, когда его тренировал Унаи Эмери.

  • Зидан вернулся, и команда все решила. О победе сборной Франции над Испанией на ЧМ-2006
  • Ностальгируем о поединке между командами Испании и Франции в 2006-м
  • Сегодня

    • Хорошо известно, что границы между фланговыми защитниками и оборонительными вингерами серьезно размыты — Маурицио Сарри так много требовал от своих фланговых игроков, что его примеру последовали другие специалисты.

    Вингеры, переходящие на фланги обороны, стали обыденностью, хотя такие игроки, как Александер-Арнольд, Сака и даже Альфонсо Дейвис из «Баварии», предлагают нечто более глубокое. Конечно, с ними мог бы посоперничать Эшли Коул в лучшие годы, но этот новый тип защитников больше не ослабляет атаку, при том, что они очень сильны в отборе.

    Тренеры все чаще замечают, что ставка на технически одаренных фланговых защитников может принести огромные преимущества, если их прикроют другие игроки в тот момент, когда они устремятся вперед.

    Вместо того, чтобы просить Сака обороняться, Артета позволил другим игрокам садиться на его позицию, когда мяч находится под контролем «Арсенала». Точно так же Клопп построил схему, в которой Фабиньо садится между центральными защитниками, расширяя линию, которая прикрывает отсутствие Александра-Арнольда.

  • 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • Очередь ищущих работу тренеров полна громких имен, но эта восьмерка может получить еще один шанс, когда футбол вернется
  • Вчера

    • В ближайшие десять лет эта тактика может стать еще более популярной. Такие клубы, как «Реал» и «Барселона» доказали, насколько важен фланговый защитник для современного футбола. Только представьте, как футболисты на этой позиции будут развиваться дальше.

    Гибриды в обороне и центре поля

    Как уже упоминалось, необходимость порождает изобретательность. Так какой же игрок становится необходимым с появлением совершенно нового флангового защитника?

    В «Арсенале» Гранит Джака закрывает позицию Букайо Сака, покидая центр поля. В «Манчестер Сити» смена позиций на фланге тоже знакома, при этом полузащитники «горожан» в прошлом доказывали, что они способны опускаться на позиции фланговых защитников, чтобы нарушать планы противника и легко перемещать мяч через центр поля.

    Обычно на подстраховке у флангового защитника или оборонительного вингера действует центральный защитник. Но в последующие десять лет все больше клубов могут приучить к этому полузащитников, давая свободу своим партнерам, ушедшим к чужим воротам.

  • Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду
  • Кого до сих пор не догнал португальский форвард?
  • Вчера

    • Роли инвертированных фланговых защитников и опорных полузащитников в современной игре похожи. Предполагая, что фланговые защитники добьются прогресса, можно ожидать, что полузащитники, переходящие на фланг, станут достаточно сильны в позиционной игре и передачах. Наверное, вы уже можете назвать парочку примеров из вашего любимого клуба.

    Скорее всего, мы будем видеть все больше клубов, выставляющих комбинации из полузащитников и фланговых защитников, которые способны прикрывать друг друга. Это может быть лучшим способом сохранить силу и структуру в центре поля.

    Система двойной «десятки»

    Роль «десятки» практически исчезла из футбола, поскольку физика игры поднялась на ступеньку выше. Исчезли вялые типы плеймекеров, похожих на Месута Озила и Рикельме. Их заменили закаленные и более надежные в обороне «восьмерки».

    Тренеры выяснили, что некоторые из этих «бокс-ту-бокс» игроков могут быть творчески полезны, хотя чаще всего креативность исходит с флангов, откуда идут опасные кроссы, или же нападающие резко смещаются для нанесения ударов.

    В «Рейнджерс» Стивен Джеррард нашел решение проблемы отсутствия креативности, начав выставлять двух «десяток» одновременно при очень плотной схеме 4-3-3-. Этот стиль похож на тот, который предпочитал Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», когда полагался на Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина.

  • Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе
  • Форвард «Баварии» заслуживает большего признания
  • Вчера

    • Поскольку фланговые защитники при такой схеме действуют глубже, полузащитники играют намного жестче. Не стоит недооценивать команды, выставляющие двух плеймейкеров в центре — даже «Сити» делал это с де Брейне и Давидом Сильвой, хотя и с позиции «восьмерок».

    Применение данной тактики может стать более надежным решением против защитников, которые хорошо справляются с нейтрализацией кроссов.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризиса
  • 14/04/2020 в 04:30
    •
  • Прогноз
  • Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • 1.22
  • Завтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хосеп Бартомеу
  • «Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
    • 22:16 11/04/2020     У Месси конфликт с руководством «Барселоны»
  • «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода
    • 03:09 11/04/2020     Пьер-Эмерик Обамеянг
  • Трансферный дайджест. 7-13 апреля
    • 00:19 14/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан вернулся, и команда все решила. О победе сборной Франции над Испанией на ЧМ-2006Ностальгируем о поединке между командами Испании и Франции в 2006-м 10:550
  • 16:43
    • СМИ: «Наполи» и три клуба АПЛ претендуют на форварда «Зенита»
  • 14:33
    • «Северсталь» продлила контракт с главным тренером
  • 14:15
    • СМИ: «Ювентус» согласовал новый контракт с Дибалой
    Эрнесто Вальверде Футбол 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезоньеОчередь ищущих работу тренеров полна громких имен, но эта восьмерка может получить еще один шанс, когда футбол вернется Вчера в 23:340
  • Экспресс дня

  • Добудет ли солигорский «Шахтер» вторую победу в чемпионате?
  • 2.14
    •
  • 21:32
    • Мишин: Отмена ЧМ — это трагедия для фигуристов, которые могли завоевать медали
  • 21:24
    • Рахимов: Клубы РПЛ сделают акцент на легионеров из ближнего зарубежья
  • 20:57
    • Трусова: Не буду сильно переживать по поводу отмены чемпионата мира
    Криштиану Роналду Футбол Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с РоналдуКого до сих пор не догнал португальский форвард? Вчера в 20:360
  • 12:46
    • «Арсенал» согласовал контракт с защитником ПСЖ
  • 11:58
    • ЧЕ по фехтованию в Минске перенесен из-за коронавируса
  • 10:14
    • Назван состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.14
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Фаизканд
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие