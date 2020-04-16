Тенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярными

Приятно осознавать, что все в футболе когда-либо уходит в прошлое. Когда у Герберта Чепмена возник хитрый план оттянуть центрального полузащитника в центр обороны, казалось, что его схема «дубль-вэ» будет жить вечно, но прошло 90 лет и его тактическим планом мало кто пользуется.

Успехи даже самых сильных команд не бывают вечными. В футболе все сводится к тому, что необходимость порождает изобретательность. Так какие же изобретения нас ждут впереди? Или, по крайней мере, в 2020-х годах?

Подобно тому, как 2010-е подарили нам гегенпрессинг, универсальных фланговых защитников и компактную схему 4-4-2, бурные 2020-е могут принести еще десять лет захватывающих тактических обновлений.

Так чего же нам ожидать. В вопросе разбирался обозреватель FourFourTwo Марк Уайт.

Создание моментов на «вторых мячах»

«Ни один плеймейкер в мире не может быть так же продуктивен, как хороший контрпрессинг», — сказал однажды Юрген Клопп. Немецкий специалист хорошо изучил эту тему, ведь именно он покорил английский футбол своим знаменитым гегенпрессингом на «Энфилде», и сделал это без традиционной «десятки».

У Клоппа даже не было креативного полузащитника в стиле Кевина де Брейне или даже Поля Погба. В то время как основные моменты «красные» преимущественно создавали благодаря фланговым защитникам, в этом сезоне «Ливерпуль» пошел немного дальше.

По мере развития подопечные Клоппа стали намного чаще задействовать Роберто Фирмино, чтобы доставить мяч как можно ближе к чужим воротам. Старомодная тактика с выбиванием мяча на чужую половину поля может быть эффективной. Хотя у мерсисайдцев не все проходило гладко в этом плане.

Тактика Клоппа, заключающаяся в том, чтобы использовать максимум игроков для прессинга, чтобы подобрать «вторые мячи» и создавать моменты сразу в финальной трети поля, часто копировалась другими командами Премьер-лиги.

Долгое время остальной мир не успевал за Клоппом и Пепом Гвардиолой, но теперь, когда высокий прессинг стал необходимостью, а не роскошью, вполне возможно, что новая версия тактики «выбей мяч подальше и борись за владение у чужих ворот» станет очень популярной.

Навыки хищника у центральных защитников

Оборонительная четверка никогда не была столь же компактной, как сейчас. Для чистильщиков и либеро минувших лет было привычным делом резко переходить в атаку или разыгрывать комбинации в центре поля. Рональд Куман на этом построил карьеру.

В наши дни это неслыханно, отчасти благодаря прессингующий линии атаки соперника, но также благодаря более широкому набору функций.

Френки де Йонг в «Аяксе» успел поиграть на позиции центрального защитника. Он часто покидал заднюю линию, чтобы бежать вперед и диктовать свой темп. Хотя в «Барселоне» он успел позабыть об этом, есть мнение, что «Аякс» тренирует эта тактику в академии.

Перспективный игрок команды U17 Оливье Артссен уже привлек внимание интернет-пользователей благодаря своей способности выполнять ту работу, которую когда-то делал де Йонг. Защитники такого типа умеют замаскировать свой угол прохода, прежде чем пробросить мяч вперед, избегая давления со стороны соперника.

Подобный розыгрыш комбинации со стороны центрального защитника теперь распространен и в Англии — это естественный процесс. Но, конечно, законодателем мод выступает «Аякс».

Продвинутые фланговые защитники

Помните фразу о том, что «никто в детстве не мечтал быть Гари Невиллом»? Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон несколько отразили эту тенденцию, но они — только начало того, что может предложить новое десятилетие.

В «Арсенале» под руководством Микеля Артеты на левом фланге блещет Букайо Сака, который на бумаге значится защитником, но больше действует в стиле атакующего вингера, когда Пьер-Эмерик Обамеянг смещается в центр. Сака теперь действует намного строже, чем в тот период, когда его тренировал Унаи Эмери.

Хорошо известно, что границы между фланговыми защитниками и оборонительными вингерами серьезно размыты — Маурицио Сарри так много требовал от своих фланговых игроков, что его примеру последовали другие специалисты.

Вингеры, переходящие на фланги обороны, стали обыденностью, хотя такие игроки, как Александер-Арнольд, Сака и даже Альфонсо Дейвис из «Баварии», предлагают нечто более глубокое. Конечно, с ними мог бы посоперничать Эшли Коул в лучшие годы, но этот новый тип защитников больше не ослабляет атаку, при том, что они очень сильны в отборе.

Тренеры все чаще замечают, что ставка на технически одаренных фланговых защитников может принести огромные преимущества, если их прикроют другие игроки в тот момент, когда они устремятся вперед.

Вместо того, чтобы просить Сака обороняться, Артета позволил другим игрокам садиться на его позицию, когда мяч находится под контролем «Арсенала». Точно так же Клопп построил схему, в которой Фабиньо садится между центральными защитниками, расширяя линию, которая прикрывает отсутствие Александра-Арнольда.

В ближайшие десять лет эта тактика может стать еще более популярной. Такие клубы, как «Реал» и «Барселона» доказали, насколько важен фланговый защитник для современного футбола. Только представьте, как футболисты на этой позиции будут развиваться дальше.

Гибриды в обороне и центре поля

Как уже упоминалось, необходимость порождает изобретательность. Так какой же игрок становится необходимым с появлением совершенно нового флангового защитника?

В «Арсенале» Гранит Джака закрывает позицию Букайо Сака, покидая центр поля. В «Манчестер Сити» смена позиций на фланге тоже знакома, при этом полузащитники «горожан» в прошлом доказывали, что они способны опускаться на позиции фланговых защитников, чтобы нарушать планы противника и легко перемещать мяч через центр поля.

Обычно на подстраховке у флангового защитника или оборонительного вингера действует центральный защитник. Но в последующие десять лет все больше клубов могут приучить к этому полузащитников, давая свободу своим партнерам, ушедшим к чужим воротам.

Роли инвертированных фланговых защитников и опорных полузащитников в современной игре похожи. Предполагая, что фланговые защитники добьются прогресса, можно ожидать, что полузащитники, переходящие на фланг, станут достаточно сильны в позиционной игре и передачах. Наверное, вы уже можете назвать парочку примеров из вашего любимого клуба.

Скорее всего, мы будем видеть все больше клубов, выставляющих комбинации из полузащитников и фланговых защитников, которые способны прикрывать друг друга. Это может быть лучшим способом сохранить силу и структуру в центре поля.

Система двойной «десятки»

Роль «десятки» практически исчезла из футбола, поскольку физика игры поднялась на ступеньку выше. Исчезли вялые типы плеймекеров, похожих на Месута Озила и Рикельме. Их заменили закаленные и более надежные в обороне «восьмерки».

Тренеры выяснили, что некоторые из этих «бокс-ту-бокс» игроков могут быть творчески полезны, хотя чаще всего креативность исходит с флангов, откуда идут опасные кроссы, или же нападающие резко смещаются для нанесения ударов.

В «Рейнджерс» Стивен Джеррард нашел решение проблемы отсутствия креативности, начав выставлять двух «десяток» одновременно при очень плотной схеме 4-3-3-. Этот стиль похож на тот, который предпочитал Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», когда полагался на Кристиана Эриксена и Сон Хын Мина.

Поскольку фланговые защитники при такой схеме действуют глубже, полузащитники играют намного жестче. Не стоит недооценивать команды, выставляющие двух плеймейкеров в центре — даже «Сити» делал это с де Брейне и Давидом Сильвой, хотя и с позиции «восьмерок».

Применение данной тактики может стать более надежным решением против защитников, которые хорошо справляются с нейтрализацией кроссов.

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