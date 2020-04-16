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    Зидан вернулся, и команда все решила. О победе сборной Франции над Испанией на ЧМ-2006

    Ностальгируем о поединке между командами Испании и Франции в 2006-м

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    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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    Обсудим одну из ярчайших игр чемпионата мира 2006.

    Разные пути на групповом этапе

    За право сыграть в плей-офф сборная Испании в Группе H сразилась с Украиной, Тунисом и Саудовской Аравией. Команда под руководством Луиса Арагонеса победила во всех матчах, заработала девять очков, забила восемь голов и пропустила всего один.

    А Франция, которая в итоге дойдет до финала, могла и в 1/8 не попасть. Подопечные Раймона Доменека финишировали вторыми в квартете G, в котором также выступали Швейцария, Республика Корея и сборная Того. И лишь с разницей в один балл «трехцветные» обошли представителей Азии.

    Много интересностей перед ярким зрелищем

    Перед поединком в Ганновере немало людей говорили о превосходной форме сборной Испании. «Фурия Роха» никому не проигрывала ни в ходе десяти игр отборочного цикла, ни на групповом этапе чемпионата мира.

    Неоднократно упоминалась и середина поля испанцев с Сеском Фабрегасом, Хави и Хаби Алонсо, которая была технически одной из самых лучших. Центральная зона команды здорово взаимодействовала с Давидом Вильей, Фернандо Торресом впереди. Этому дуэту хорошо помог и Рауль, который действовал под нападающими.

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    • Сборную Франции обнадеживало возвращение Зидана и Абидаля перед матчем плей-офф. «Трехцветные» в своем составе имели более опытных игроков, средний возраст коллектива Раймона Доменека составлял 30 лет, когда у испанцев приблизительно 27.

    На тот момент история противостояния этих команд насчитывала 27 поединков. Лишь пять из них имели отношение к чемпионату Европы или ЧМ. Четыре раза победили французы, еще одна встреча закончилась ничьей на Евро-1996 — 1:1.

    Много опасностей со стартовым свистком

    Матч 1/8 финала ЧМ-2006 между Испанией и Францией датирован 27 июня. Встреча проходила в Ганновере. «АВД-Арена» собрала полную чашу из 43 тысяч болельщиков. В 21:00 по местному времени итальянский судья Роберто Розетти дал стартовый свисток и игра началась.

    Испания — Франция. Чемпионат мира 2006

    Команды не давали зрителям скучать уже с первых минут. То французы во главе с Тьерри Анри в атаке опасно приблизятся к воротам, то стандартное положение в исполнении испанцев заставит болельщиков «трехцветных» взволнованно схватиться за голову. Весело было со старта поединка, когда встреча казалась равной, без перевеса кого-либо.

    Однако со временем чаще начали ходить вперед французы. Свое волшебство на поле в очередном великом матче показывал Зидан, а сама команда старалась найти впереди Анри. Но создавалось впечатление, что подопечные Раймона Доменека как-то безалаберно распоряжались собственными моментами.

    В попытках поправить статистику

    А вот «Фурия Роха» своим шансом воспользовалась как следует. На 26-й минуте Лилиан Тюрам в штрафной сбивает Пабло Ибаньеса. Это железная точка, о чем и сигнализировал рефери. Пенальти уверенно реализовал Давид Вилья. Он ударил точно в угол, вратарь, угадавший направление, все равно не сумел спасти Францию. Усилиями Вильи испанцы повели, Давид забил третий гол в турнире.

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    • Футболисты сборной Испании не могли не знать о неприятной статистике противостояний с Францией. Но к получасу игры они начали вести. У коллектива Луиса Арагонеса появился хороший шанс, чтобы слегка изменить эту историю.

    У французов на этот счет было другое мнение. Они продолжали идти вперед и свой гол забили ближе к перерыву. В очередной атаке Патрик Виейра отдал пас в зону, в которой Анри стоял в офсайде, а Рибери находился в правильном положении. Франк опередил защитников, побежал с мячом к воротам, ушел в сторону от Касильяса и попал в пустую рамку. Счет 1:1 продержался и до перерыва, ничья в первом тайме.

    Снова проиграли

    В первой половине второго тайма впереди активничала Франция. Восхитительная игра Зинедина Зидана и желание игроков атаки забить пока не материализовались в гол, после чего свои моменты начала создавать Испания. Луис Гарсия, Хоакин и Торрес также безрезультатно обстреливали ворота соперников.

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    • Игра была интересной, без тягучести в середине поля, правда, пока мяч так и не побывал в сетке во втором тайме. Безголевому тайму было суждено прерваться на 82-й минуте, когда в ворота испанцев влетел второй.

    «Трехцветные» заработали штрафной. Зидан выполнил подачу, мяч от головы Алонсо прилетел к Виейра. Патрик переправил его в сторону ворот, однако последнее касание было за Серхио Рамосом. От его ноги мяч и попал в цель, но гол записан на счету игрока Франции. Партнеры Патрика побежали падать на газон, не скрывая радости, так как они вышли вперед ближе к концу встречи.

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    Вот только счет еще предстояло удержать, поскольку «Фурия Роха» полетела отыгрываться. В заключительные минуты Испания обступила чужую штрафную и не стеснялась бить по воротам как только появлялась возможность. Неоднократно защитники французской команды буквально подлетали под мячи испанцев, блокируя их опасные попытки. Ну и Фабьен Бартез не подвел своих и был надежен.

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    • На 92-й минуте Франция поставила крест на каких-либо попытках соперников спасти ничью. Зидан и компания втроем помчали в контратаку, в ходе которой Зизу получил пас от Сильвена Вильтора, вбежал в штрафную, выдержал паузу и обхитрил Пуйоля с Касильясом. Сольный номер Зинедина позволил его команде третий раз отпраздновать гол, 3:1!

    На этом путь испанцев на чемпионате мира 2006 закончился. Франция дождалась возвращения своего капитана, чей крутой перфоманс в Ганновере позволил его команде пройти в четвертьфинал. 0

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