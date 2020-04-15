Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе

Томас Мюллер продлил свой контракт с «Баварией» до 2023 года. Рассказываем, насколько недооцененным является футболист.

Мюллер не имеет четкого амплуа

Называть Томаса Мюллера кем-то еще, кроме как игроком мирового класса, было бы все равно, что преуменьшать царственное доисторическое положение Тиранозавра Рекса из-за его коротких рук. Никем другим попросту не может быть футболист со 116 голами и 144 передачами в Бундеслиге, которую выиграл восемь раз; также он взял пять Кубков Германии и Лигу чемпионов. Это просто невозможно.

Большая часть споров о Мюллере проистекает из его несколько абстрактной позиции на футбольном поле. Воспитанник «Баварии» — не чистый центральный нападающий, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер, но имеет по чуть-чуть от всех четырех амплуа и многих других. По его собственным словам, он — «Raumdeuter» («космический захватчик», «захватчик пространства» — нем.).

«Мне не нравится, когда я играю нападающего, я не вижу себя в его роли», — объяснил Мюллер, который присоединился к «ротен» 10-летним мальчиком летом 2000 года и дебютировал в Бундеслиге за месяц до своего 19-летия. «Мне нравится быть активным в пространстве позади полузащиты противника. Именно здесь я могу больше всего навредить сопернику. Я смесь нападающего и полузащитника. Это про инстинкт», — заявлял он.

В чем козыри Мюллера

Голевое чутье Мюллера — или, вернее, пространственное — позволило ему забить 107 мячей в Бундеслиге в период между 2010 и 2019 годами. Только одноклубник Роберт Левандовски и капитан «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс забили больше, в то время как он отдал больше всех передач с умопомрачительными 144 ассистами в течение того же 10-тия и до 2020 года. Более трети из них с 2014 года получал Левандовски, в том числе семь из его 16 по итогам 25 матчей состоялись в кампании 2019/20.

«С Томасом легче», — часто говорит поляк о своем помощнике в атаке. «Он мне очень помогает, мы очень хорошо дополняем друг друга, ведь всегда движется к воротам, с большим количеством движения. У нас поэтому всегда на одного игрока больше в штрафной, когда он играет, а у меня больше места и не всегда два или три противника против меня».

"Thomas Müller, at your assistance"🙇‍♂️

Enjoy every @esmuellert_ assist this season so far 📹 pic.twitter.com/t8QOW0F9IS — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 19, 2020

Механика эффекта Мюллера достаточно проста — быстрые пасы, меньше касаний, своевременные рывки и реализация моментов, но дьявол кроется в деталях. Опираясь на позиционные ограничения защитников соперника, 25-й номер мюнхенцев действует на грани офсайда. По статистике, он оказывается в офсайде каждые две игры в Бундеслиге.

Сыгравший 100 матчей за сборную Германии, автор 10 голов на чемпионатах мира, победитель мундиаля-2014, действует как вольный художник, используя свои сильные стороны, а не тактической системы, частью которой он является, для того, чтобы пошатнуть даже самые крепкие оборонительные порядки оппонентов.

Как оценивает свою игру он сам

«Ключевым является выбор времени между человеком, который делает пас, и человеком, который бежит в правую зону. В футболе есть опасные области, которые, если вы потратите время на их изучение, то узнаете, что больше всего мешает обороне соперника. Часто это проходит между линиями, в нужное время», — рассказал когда-то Мюллер.

«Это всегда было одной из моих самых сильных сторон: моя позиционная игра без мяча между линиями и в тех глубоких областях в последней трети поля. В этом действительно нет ничего таинственного».

Мистика — возможно, нет, бесподобное ожидание — без вопросов. В своей самой опасной форме Мюллер играет спиной к воротам или в боковой позиции. Он обладает сверхъестественной способностью оценивать характер игры и формировать ее следующую фазу, постоянно делая рывки, чтобы выбить пространство в обороне оппонентов и предоставить альтернативный вариант проведения атаки.

Он играл впереди самых лучших мастеров паса, но словно шпион обнаруживает зазоры в чужой защите, которые могут пропустить даже такие плеймейкеры, как Тиаго Алькантара.

Для оценки игры Мюллера попросту нет критерия

«Это сводится к позиционной игре, скорости мысли и уверенности в своих силах», — продолжил Мюллер. «Я бы не сказал, что я "необычный". Единственное, что "необычно" — это мои общие качества, если вы посмотрите на мои индивидуальные технические навыки».

«У меня есть хорошая техника, но я не слишком хороший дриблер. Есть нападающие, которые лучше бьют или просто быстрее. Что необычно, несмотря на эти слабости в моей игре, я добился успеха, потому что хороши другие аспекты».

Основной причиной отсутствия признания Мюллера является то, что просто нет показателя, способного количественно оценить общий его вклад. Хотя 30-летний футболист создает и использует с тревожной регулярностью — 295 голов и 224 ассиста в более чем 800 матчах за клуб и сборную, если быть точным — это то, что он делает без мяча, в моменты, предшествующие пасу или удару.

Возможно, в близкой к нам галактике «космический захватчик» «Баварии» получит ту дань уважения, которое он заслуживает.

0