Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе

Называть Томаса Мюллера кем-то еще, кроме как игроком мирового класса, было бы все равно, что преуменьшать царственное доисторическое положение Тиранозавра Рекса из-за его коротких рук. Никем другим попросту не может быть футболист со 116 голами и 144 передачами в Бундеслиге, которую выиграл восемь раз; также он взял пять Кубков Германии и Лигу чемпионов. Это просто невозможно.

Большая часть споров о Мюллере проистекает из его несколько абстрактной позиции на футбольном поле. Воспитанник «Баварии» — не чистый центральный нападающий, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер, но имеет по чуть-чуть от всех четырех амплуа и многих других. По его собственным словам, он — «Raumdeuter» («космический захватчик», «захватчик пространства» — нем.).

«Мне не нравится, когда я играю нападающего, я не вижу себя в его роли», — объяснил Мюллер, который присоединился к «ротен» 10-летним мальчиком летом 2000 года и дебютировал в Бундеслиге за месяц до своего 19-летия. «Мне нравится быть активным в пространстве позади полузащиты противника. Именно здесь я могу больше всего навредить сопернику. Я смесь нападающего и полузащитника. Это про инстинкт», — заявлял он.

Голевое чутье Мюллера — или, вернее, пространственное — позволило ему забить 107 мячей в Бундеслиге в период между 2010 и 2019 годами. Только одноклубник Роберт Левандовски и капитан «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс забили больше, в то время как он отдал больше всех передач с умопомрачительными 144 ассистами в течение того же 10-тия и до 2020 года. Более трети из них с 2014 года получал Левандовски, в том числе семь из его 16 по итогам 25 матчей состоялись в кампании 2019/20.

«С Томасом легче», — часто говорит поляк о своем помощнике в атаке. «Он мне очень помогает, мы очень хорошо дополняем друг друга, ведь всегда движется к воротам, с большим количеством движения. У нас поэтому всегда на одного игрока больше в штрафной, когда он играет, а у меня больше места и не всегда два или три противника против меня».

