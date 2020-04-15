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    Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе

    Форвард «Баварии» заслуживает большего признания

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер продлил свой контракт с «Баварией» до 2023 года. Рассказываем, насколько недооцененным является футболист.

    Мюллер не имеет четкого амплуа

    Называть Томаса Мюллера кем-то еще, кроме как игроком мирового класса, было бы все равно, что преуменьшать царственное доисторическое положение Тиранозавра Рекса из-за его коротких рук. Никем другим попросту не может быть футболист со 116 голами и 144 передачами в Бундеслиге, которую выиграл восемь раз; также он взял пять Кубков Германии и Лигу чемпионов. Это просто невозможно.

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    • Большая часть споров о Мюллере проистекает из его несколько абстрактной позиции на футбольном поле. Воспитанник «Баварии» — не чистый центральный нападающий, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер, но имеет по чуть-чуть от всех четырех амплуа и многих других. По его собственным словам, он — «Raumdeuter» («космический захватчик», «захватчик пространства» — нем.).

    «Мне не нравится, когда я играю нападающего, я не вижу себя в его роли», — объяснил Мюллер, который присоединился к «ротен» 10-летним мальчиком летом 2000 года и дебютировал в Бундеслиге за месяц до своего 19-летия. «Мне нравится быть активным в пространстве позади полузащиты противника. Именно здесь я могу больше всего навредить сопернику. Я смесь нападающего и полузащитника. Это про инстинкт», — заявлял он.

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    В чем козыри Мюллера

    Голевое чутье Мюллера — или, вернее, пространственное — позволило ему забить 107 мячей в Бундеслиге в период между 2010 и 2019 годами. Только одноклубник Роберт Левандовски и капитан «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс забили больше, в то время как он отдал больше всех передач с умопомрачительными 144 ассистами в течение того же 10-тия и до 2020 года. Более трети из них с 2014 года получал Левандовски, в том числе семь из его 16 по итогам 25 матчей состоялись в кампании 2019/20.

    «С Томасом легче», — часто говорит поляк о своем помощнике в атаке. «Он мне очень помогает, мы очень хорошо дополняем друг друга, ведь всегда движется к воротам, с большим количеством движения. У нас поэтому всегда на одного игрока больше в штрафной, когда он играет, а у меня больше места и не всегда два или три противника против меня».

    Механика эффекта Мюллера достаточно проста — быстрые пасы, меньше касаний, своевременные рывки и реализация моментов, но дьявол кроется в деталях. Опираясь на позиционные ограничения защитников соперника, 25-й номер мюнхенцев действует на грани офсайда. По статистике, он оказывается в офсайде каждые две игры в Бундеслиге.

    Сыгравший 100 матчей за сборную Германии, автор 10 голов на чемпионатах мира, победитель мундиаля-2014, действует как вольный художник, используя свои сильные стороны, а не тактической системы, частью которой он является, для того, чтобы пошатнуть даже самые крепкие оборонительные порядки оппонентов.

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    • Как оценивает свою игру он сам

    «Ключевым является выбор времени между человеком, который делает пас, и человеком, который бежит в правую зону. В футболе есть опасные области, которые, если вы потратите время на их изучение, то узнаете, что больше всего мешает обороне соперника. Часто это проходит между линиями, в нужное время», — рассказал когда-то Мюллер.

    «Это всегда было одной из моих самых сильных сторон: моя позиционная игра без мяча между линиями и в тех глубоких областях в последней трети поля. В этом действительно нет ничего таинственного».

    Мистика — возможно, нет, бесподобное ожидание — без вопросов. В своей самой опасной форме Мюллер играет спиной к воротам или в боковой позиции. Он обладает сверхъестественной способностью оценивать характер игры и формировать ее следующую фазу, постоянно делая рывки, чтобы выбить пространство в обороне оппонентов и предоставить альтернативный вариант проведения атаки.

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    • Он играл впереди самых лучших мастеров паса, но словно шпион обнаруживает зазоры в чужой защите, которые могут пропустить даже такие плеймейкеры, как Тиаго Алькантара.

    Для оценки игры Мюллера попросту нет критерия

    «Это сводится к позиционной игре, скорости мысли и уверенности в своих силах», — продолжил Мюллер. «Я бы не сказал, что я "необычный". Единственное, что "необычно" — это мои общие качества, если вы посмотрите на мои индивидуальные технические навыки».

    «У меня есть хорошая техника, но я не слишком хороший дриблер. Есть нападающие, которые лучше бьют или просто быстрее. Что необычно, несмотря на эти слабости в моей игре, я добился успеха, потому что хороши другие аспекты».

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    • Основной причиной отсутствия признания Мюллера является то, что просто нет показателя, способного количественно оценить общий его вклад. Хотя 30-летний футболист создает и использует с тревожной регулярностью — 295 голов и 224 ассиста в более чем 800 матчах за клуб и сборную, если быть точным — это то, что он делает без мяча, в моменты, предшествующие пасу или удару.

    Возможно, в близкой к нам галактике «космический захватчик» «Баварии» получит ту дань уважения, которое он заслуживает.

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