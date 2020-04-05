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    Флик идет по стопам Гвардиолы

    Правильный ли выбор сделала «Бавария»?

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    Флик продлил контракт до 2023 года
    Флик продлил контракт до 2023 года
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    Ханси Флик продлил с «Баварией» контракт до 2023 года. Разбираемся, какие причины заставили клуб подписать новое соглашение с главным тренером.

    «Бавария» не была столь успешна со времен Гвардиолы

    «Бавария» выглядела совсем не уверенно с тех пор, как Флик был назначен и.о. тренера после поражения под руководством Нико Ковача со счетом 1:5 от «Айнтрахта» (1:5) во Франкфурте. Мюнхенский гранд на тот момент был на четвертом месте, но вернулся на вершину перед новым годом и остается лидером с отрывом в четыре очка от конкурентов за девять туров до конца сезона.

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    • Три победы подряд и продолжающаяся серия из 11 матчей кряду без поражений, где единственным темным пятом стали поражения от «Байера» и «Гладбаха», в то время как 40 баллов из 48 возможных за весь период его работы — следующий лучший результат в история клуба после Пепа Гвардиолы, который взял 46 очков из 48 в начале своего тренерства в «Баварии» в сезоне 2013/2014. Добавьте к этому пять побед кряду на внутренней и европейской арене, и вы получите настоящее возрождение команды.

    «Бавария» доминирует на всех фронтах

    Склонность к тому, чтобы оставлять соперников ни с чем, — это еще одна схожесть с коллективом Гвардиолы 2013-2016 годов. 48 из 73 голов в Бундеслиге этого сезона были забиты в 16 матчах под руководством Флика — на восемь больше, чем в первом сезоне каталонского тренера.

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    Мюнхенцы в среднем забивают по три мяча за поединок Лиги чемпионов, и в предыдущем матче победили «Челси» со счетом 3:0 — команду, которая выбила победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» из Кубка Англии, чтобы оказаться одной ногой в четвертьфинале главного еврокубка. Кроме того, 12 «сухих» матчей и только 14 пропущенных мячей во всех турнирах также указывают на команду, которая достигла идеального баланса между атакой и защитой.

    Старожилы «Баварии» вернулись к былому величию

    Томас Мюллер оказал большое влияние на возрождение «Баварии» при Флике. Когда в ноябре 2019 года был уволен Нико Ковач, потратил больше времени на поиск места на скамейке, чем в штрафной площади и вокруг нее. С тех пор, как пришел новый тренер, он играл в каждом официальном матче, в 18 из них в старте, и с восемью голами и 15 передачами за это время 30-летний футболист является третьим бомбардиром «ротен», уступая только Сержу Гнабри и Роберту Левандовски.

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    • Его предыдущий гол в матче 25-го тура Бундеслиги против «Аугусбурга» был проведен после передачи от Жерома Боатенга, который сам является еще одним бенефициаром эффекта Флика. В начале сезона казалось, что победитель Кубка мира 2014 года проводит свой последний год в мюнхенском клубе. Теперь он вернулся к статусу MVP в центре одной из самых крепких оборон Европы.

    Молодежь «Баварии» вырастает в зрелых игроков

    Флик также использовал молодежь в своих интересах. Альфонсо Дэвис стал открытием на левом фланге защиты с тех пор, как Давид Алаба переместился в центр обороны, чтобы компенсировать потери Никласа Зюле и Люка Эрнандеса из-за травм. Начиная каждую игру слева в защите под руководством временного босса «Баварии», 19-летний футболист использовал свой ритм гепарда и хищное чувство восстановления, чтобы достичь мирового уровня за считанные месяцы.

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    • Теперь трудно представить коллектив без него, но Фонзи — не единственный юноша, проводящий счастливые дни в самом успешном клубе Германии. Джошуа Зиркзее, которого вызвали в первую команду в конце ноября, дважды забивал со скамейки в нескольких матчах кряду перед зимним перерывом и оправдал доверие голом в поединке против «Хоффенхайма» в 24 туре, в котором он дебютировал.

    Коутиньо возвращается к былому уровню

    Наряду с тем, что он извлекает все лучшее из старой гвардии и новой волны талантов Баварии, Флик медленно, но верно пользуется бездонными запасами талантов арендованного у «Барселоны» Филипе Коутиньо. Поэтому предположение, что «Бавария» отказывается от услуг бразильца может быть далекой от истины.

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    • Восемь голов и шесть передач в 15 матчах Бундеслиги действительно предвещают успехи полузащитника в этом сезоне, если он будет доигран. Тем самым Флик показал прекрасные способности менменеджмента, сумев найти нужные слова для того, что Коутиньо проявил свои привычные качества, которые он не демонстрировал даже в «Барселоне». 0

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