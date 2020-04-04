Победа круче финала. Вспоминаем, как дерзкий «Аякс» разбил «Баварию» в 1995

Голландский молодняк выбил мюнхенцев из еврокубков.

Результаты клубов до полуфинальных поединков

Третий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА начался для нидерландского коллектива благоприятно. Команда под руководством Луи ван Гала заняла первое место в турнирной таблице Группы D. Набрав десять баллов, «аяксиды» оторвались от «Милана» на пять пунктов. Пройдет еще немало времени перед тем, как эти клубы снова сразятся друг с другом, но уже в финале.

Для мюнхенского клуба групповой этап не был легкой прогулкой. Подопечные Джованни Трапаттони заняли второе место, опередив московский «Спартак» всего на два балла. Тогда красно-белые дважды проиграли ПСЖ, что и помогло немцам выйти в следующий раунд.

В четвертьфинале «Бавария» также не без проблем пробилась дальше. В противостоянии со шведской командой «Гетеборг» мюнхенцы победили благодаря правилу гола на выезде. А вот «аяксиды» легко справились с хорватским коллективом «Хайдук».

«Аякс», не имевший трудностей на пути к 1/2, теперь должен сразиться с коллективом Трапаттони, которому пришлось проделать немалый объем работы для того, чтобы оказаться на этой стадии ЛЧ. Однако, несмотря на разные пути, создавалось впечатление, что сейчас молодежь из Голландии оступится, наткнувшись на немецкую машину.

Первая встреча на «Олимпиаштадион»

Первый поединок между этими командами в полуфинале датирован пятым апреля. В тот вечер на стадионе в Мюнхене собралось 60 тысяч фанатов. Большая часть болельщиков ждала победы хозяев, но со стартовым свистком вперед побежал «Аякс».

В первой половине встречи голландцы были намного активнее красных. Команде Ван Гала удавалось создавать неплохие моменты. Единственная проблема его подопечных заключалась в реализации этих шансов. Она у клуба из Амстердама страдала. Несколько классных атак не сумели нормально завершить Финиди и Кану. В это же время «Баварию» вообще не было заметно.

После перерыва ситуация изменилась. Соперники начали обоюдно угрожать воротам друг друга. Мюнхенцы уже выглядели поинтереснее. Подопечные Трапаттони высоко прессинговали гостей и неплохо вылавливали их на контратаках. В свои контрвыпады выбегали и голландцы, но во втором тайме клубы снова не забили.

Это был не тот сценарий, на который рассчитывали 60 тысяч болельщиков «Олимпиаштадион». Турецкий арбитр Ахмет Чакар насобирал задержек основного времени всего на минутку, а затем дал финальный свисток. Теперь в Амстердаме нужно решать все заново.

Начальный штурм «Аякса»

Прошло две недели. Настала пора для второго матча противостояния «Аякса» и «Баварии». На «Олимпийском стадионе» также был аншлаг. Арена вмещала в себя 40 тысяч зрителей и заполнилась битком. На арене повсюду были подняты вверх руки с шарфами цветов амстердамского клуба, на секторах мелькали огни пиротехники. Атмосфера праздника не могла не отразиться на результативности поединка.

«Аякс» — «Бавария». Лига чемпионов 1994/1995

Со стартовым свистком Шандора Пуля фанаты «Аякса» погнали своих вперед. И те действительно помчали забивать. Уже в самом начале встречи Кану пробил из-за пределов штрафной площади, а вратарь Свен Шоер переправил мяч в штангу.

В другом эпизоде после фола Циге на Финиди «Аякс» выполнил опасную подачу со штрафного. В плотной борьбе круглый достался Райкарду. Игрок не стал ничего выдумывать и ударил в ближний угол, но не хватило совсем чуть-чуть, мимо! Активность хозяев в атаке была вознаграждена позже, на 12-й минуте. Угроза пришла с углового.

После навеса с флажка баварцы вынесли мяч, на подборе оказался Зеедорф. Кларенс сделал еще одну подачу в штрафную, а дальше начался какой-то пинг-понг. Футболисты «Аякса» пытались сделать скидку на Литманен, защитник красных в падении пытался выбить мяч за пределы поля, но от второго углового голландцы «отказались». Рональд Де Бур у самой линии головой сделал скидку на того же Литманена и Яри с близкого расстояния расстрелял ворота красных. «Аякс» открыл счет, а довольный Луи ван Гал поднял большой палец вверх!

Матч начал набирать обороты

Пропустив в гостях первой, «Баварии» уже было не до осторожной игры в защите. Мюнхенцы пытались найти свои шансы впереди, а амстердамский коллектив отвечал контратаками. В итоге очередной проход коллектива Трапаттони по правому флангу сработал на 36-й минуте. Мехмет Шолль выпилил идеальную подачу на голову Витечека и Марсель попал в угол, оставив не у дел Ван дер Сара. Гостям удалось отыграться, 1:1.

Ответка в виде гола не подкосила хозяев. Голландская команда очень хотела уйти на перерыв лидером. Добится своего им удалось на 41-й минуте. Забитый мяч вышел на загляденье. На левом краю Литманен обыгрался с Овермарсом, тот сделал передачу в центр, которую между ног пропустил Яри, а набегавший Финиди в касание отправил круглого внешней стороной стопы в дальнюю девять. Атака была идеальной и заслуживала такого красочного завершения.

«Аякс» повел в счете за четыре минуты до перерыва. Для коллектива Ван Гала это неплохой расклад. Но спустя мгновение он станет и вовсе идеальным. На 44-й минуте хозяева подают угловой. Нванкво Кану не дотянулся, чтобы пробить по воротам, но зато сделал отличную скидку на дальнюю штангу, где Де Бур замкнул передачу и удвоил преимущество своей команды. Луи ван Гал довольно поднял руки вверх, а команды готовились уйти на перерыв.

«Аякс» продолжал добивать «Баварию»

Во время отдыха коллективу Джованни Трапаттони необходимо было придумать что-нибудь неординарное, что могло бы спасти для них мечты о финале. Но эти мечты растоптал Литманен уже на 46-й минуте поединка. Выйдя из раздевалки «Аякс» нашел очередную возможность для продвижения вперед.

Кану сделал пас на Литманена, а Яри прошел несколько метров с мячом, ворвался в штрафную площадь, вышел на ударную позицию и мощно зарядил по центру под перекладину. Уже в начале второго тайма «Аякс» на своем поле разносит красных со счетом 4:1.

Данный сценарий повлек за собой снижение темпа встречи. Игра проходила спокойно до 74-й минуты. А затем в ходе атаки баварцев Марсель Витечек вышел к воротам и покатил мяч под удар Шоллю. Мехмет бьет, но выстрел блокируют «аяксиды». Судья видит игру рукой и ставит пенальти. К точке подошел Шолль и ударил в центр. Ван де Сар летел в правый от себя угол, но был близок к тому, чтобы отразить угрозу. Однако от тела Эдвина круглый зашел в ворота. «Баварцы» забили второй!

И даже с этим голом интрига не пришла. Впереди было не так много времени, в течение которого «Аякс» по такой игре пропустил бы еще парочку. «Аякс» не стал отказываться от активных действий впереди и на 88-й минуте хозяева поставили жирную точку в противостоянии с соперником из Мюнхена. Вышедший на замену Патрик Клюйверт точным пасом вывел Овермарса на ударную позицию. Марк имел уйму времени, чтобы должным образом прицелиться и направить мяч в дальний угол. На табло 5:2!

После интересного, но безголевого первого матча публика в Амстердаме увидела сразу семь мячей, большая часть из которых побывала в сетке немецкой команды. Благодаря постоянному давлению и упорству в нападении коллектив Ван Гала добрался аж до финала, в котором он позже одержал верх над «Миланом». 0