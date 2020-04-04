Действительно ли выигрывать 2:0 рискованно?

В чем тут дело?

Футбольное клише гласит, что команды с преимуществом в два мяча становятся самодовольными, до такой степени, что некоторые могут даже с большей вероятностью уступить победу, чем команды с преимуществом в один мяч, поскольку последние будут больше уделять внимания защите.

В общей сложности 3087 команд имели преимущество в два гола по ходу игры с момента запуска английской Премьер-лиги в августе 1992 года. Из этих 3087 команд ошеломляющие 2767 выиграли матч, и только 234 из них завершили поединок вничью, а 86 проиграли.

Что говорит статистика?

Таким образом, 89,6 процента команд с перевесом в два мяча, выигрывают, 7,6 процента — сводят матчи вничью, и только 2,8 процента терпят поражение. Преимущество с одним голом намного более уязвимо, чем преимущество в два мяча.

Команды с преимуществом в один гол имеют гораздо меньше шансов на победу. Из 6314 клубов, которые вели с разницей в один мяч в эпоху АПЛ, только 3296 выиграли, 1918 свели вничью и 1100 проиграли. Примечательно, что это всего лишь 52,2 процента побед, при этом 30,4 процента заканчивают мировой и 17,4 процента уступают соперникам.

Таким образом, выигрышная разница в один мяч означает, что команда на 37,4 процента реже выигрывает, чем команда с преимуществом в два мяча. Это значит, что выигрышная разница 1:0 намного более уязвима, чем перевес со счетом 2:0.

Что насчет перевеса в три гола?

И шансы на победу еще более резко снижаются с преимуществом в три гола. С августа 1992 года 1246 команд выигрывали с перевесом в три мяча, и 1226 из них взяли три очка — это 98,4 процента побед.

За 28 лет только 16 команд отыграли три гола, чтобы добыть ничью, и только четыре отыграли гандикап с тем, чтобы выиграть — это 0,4 процента.

Кто отыграл дефицит в три гола?

Сперва «Лидс» отыграл преимущество «Дерби» со счетом 3:0 на «Элланд Роуд» в ноябре 1997 года. Род Уоллес сократил дефицит на 37-й минуте, а Ли Бойер вырвал все три очка на 90-й минуте.

«Уимблдон» добился того же за меньшее количество минут в следующем году после гола Джона Хартсона и быстрого дубля от Иана Райта, который сделал счет 3:0 в пользу «Вест Хэма» всего за 27 минут до того, как Джейсон Юэлл, Эфан Экоку и два гола от Маркуса Гейла принесли победу 4:3.

Возможно, самый необычный камбек состоялся в сентябре 2001 года, когда «Манчестер Юнайтед» уступал «Тоттенхэму» со счетом 0:3 к перерыву после ударов Дина Ричардса, Леса Фердинанда и Кристиана Циге.

Энди Коул начал отыгрыш «Красных Дьяволов» через минуту после возобновления игры, прежде чем голы Лорана Блана, Рууда ван Нистелроя, Хуана Себастьяна Верона и Дэвида Бекхэма завершили запоминающуюся победу со счетом 5:3 на поле соперника.

«Вулверхэмптон» на сегодня последняя команда, которой удалось отыграть такой дефицит в октябре 2003 года в матче против «Лестера», когда на голы Леса Фердинанда (дважды) и Рикардо Скимеки результативными ударами ответили Алекс Ре, Анри Камара и Колин Кэмерон (дважды).

Отыграл ли кто-то дефицит в четыре мяча?

Только одна команда за всю эру АПЛ отыгралась, чтобы сыграть вничью, уступая с разницей в четыре мяча. «Арсенал» растратил преимущество со счетом 4:0 на 68-й минуте против «Ньюкасла» в феврале 2011 года, и в итоге он сыграл 4:4 на поле «Сорок».

Тео Уолкотт, Йохан Джуру и два гола Робина ван Перси дали «Канонирам» громадное преимущество перед перерывом. Тем не менее, полузащитник «Арсенала» Абу Диаби был удален через пять минут после возобновления игры, а затем хозяева забили четыре мяча за 19 минут благодаря Леону Бесту, покойному Шейку Тиоте и двум реализованным Джои Бартоном пенальти. 0