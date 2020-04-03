АПЛ на грани пиар-катастрофы

В британском парламенте призывают АПЛ быть моральнее

Джулиан Найт, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, осудил действия некоторых клубов Премьер-лиги, которые уволили сотрудников не из игровой сферы. «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Борнмут» и «Норвич» решили использовать правительственную схему сохранения рабочих мест.

«Просто не укладывается в голове. Это разоблачает безумную экономику английского футбола и моральный вакуум в самом его сердце», — сказал Найт.

Клубы не гнушаются отправлять ряд сотрудников в отпуска

1 апреля «Борнмут» объявил, что «ряд сотрудников» уйдет в отпуск, в то время как генеральный директор клуба Нил Блейк, технический директор первой команды Ричард Хьюз, менеджер Эдди Хау и помощник менеджера Джейсон Тиндалл пошли на «значительные, добровольные сокращения зарплаты».

Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) направила всем своим членам письмо с настоятельным призывом не соглашаться на какое-либо сокращение или отсрочку заработной платы до тех пор, пока они не обратятся в профсоюз.

В письме BBC, она заявила: «АПФ попросила выяснить финансовое положение каждого клуба, прежде чем мы дадим совет игрокам о том, принимать ли предложенные условия. Прежде чем принимать или подписывать какие-либо документы от вашего клуба, жизненно важно, чтобы команды коллективно обсуждали предложения с АПФ».

Футбольные чиновники пытаются решить трудовые проблемы

В совместном заявлении Премьер-лиги, Футбольной лиги, АПФ и Ассоциации менеджеров Лиги говорится, что в среду, 1 апреля, они провели «конструктивную встречу», посвященную вызовам, стоящим перед игрой.

«Совещание подтвердило, что первоочередной задачей является здоровье и благополучие нации, в том числе игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков, и все согласились, что футбол должен возвращаться только тогда, когда это безопасно и уместно», — говорится в обращении.

«Не было принято никаких решений в связи с продолжением обсуждений в следующие 48 часов, где акцент делается на нескольких важных вопросах, включая заработную плату игроков и возобновление сезона 2019/20».

От высокооплачиваемых игроков требуют сокращения окладов

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что именно футболисты АПЛ должны быть в числе тех, кто «должен нести бремя». «Я всегда считал, что те, кто наименее обеспечен, должны получить наибольшую помощь», — заявил он.

«К высокооплачиваемым футболистам относятся люди, которые могут нести наибольшее бремя, и они должны быть первыми, кто с уважением пожертвует своей зарплатой, а не человек, продающий программу, или человек, который занимается питанием, или человек, который, вероятно, и близко не достигает того уровня зарплат, что имеет ряд игроков лиги», — отметил чиновник.

Схема сохранения рабочих мест при коронавирусе предполагает, что правительство будет выплачивать работникам, находящимся в отпуске — временном отпуске — 80% от их заработной платы, максимум до 2500 фунтов в месяц. Найт обеспокоен тем, что схема не используется надлежащим образом.

«Это не то, для чего он предназначен. Он не предназначен для того, чтобы эффективно позволять им продолжать платить людям сотни тысяч фунтов, в то же время отправлять в отпуск персонал с окладом на сотни фунтов», — сказал депутат парламента Солихалл.

«Я не знаю, может ли Казначейство законно отклонить эти заявления. Но в то же время я думаю, что футболу нужен хороший, продолжительный и твердый взгляд на самого себя и понять, действительно ли это морально правильно, и действительно ли то, что им нужно сделать — договориться с некоторыми из своих звезд, чтобы они могли продолжать платить своим [неигровым] сотрудникам 100 процентов своей зарплаты, а не отпускать их за свой счет за 80 процентов окладов», — добавил он.

В «Лидсе» и «Бирмингеме» взяли отсрочку по окладам

В то время как некоторые клубы решили использовать эту схему, некоторые предприняли другие шаги, чтобы сократить свои расходы, пока футбол приостановлен во время пандемии. Игроки из команды-лидера Чемпионшипа «Лидса» уже вызвались взять отсрочку по заработной плате, в то время как исполнителям «Бирмингема», которые зарабатывают более 6 тыс. фунтов в неделю, было предложено пойти на сокращение зарплаты в половину за следующих четыре месяца.

В Европе футболисты «Барселоны» сократили зарплату на 70 процентов, а игроки «Ювентуса» и его главный тренер Маурицио Сарри согласились заморозить их оклады на четыре месяца. Тем не менее, лорд Мервин Кинг — бывший управляющий Банка Англии — говорит, что решение «Тоттенхэма» справедливо, а исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер говорит, что он может понять, почему такие клубы, как «Шпоры», отправляют в отпуск персонал.

«Чайки» взяли на себя обязательство платить всем сотрудникам игрового дня до конца сезона, но Барбер говорит, что не может исключить необходимости сокращений.

«Это очень трудное время для всех, и я могу полностью понять, почему люди думают, что футбольная индустрия и особенно Премьер-лига получили много денег. Во многих случаях это не так, это некий миф, но мы должны защищать рабочие места. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это, и в настоящее время это является приоритетом почти для каждой отрасли в стране, включая нашу», заявил он.

АПЛ должна стать более моральной

Это может превратиться в одну из самых серьезных пиар-катастроф в истории АПЛ. Многие сейчас спрашивают, была ли государственная схема сохранения рабочих мест, финансируемая налогоплательщиками, действительно рассчитана на клубы, которые, как в случае, например, со «Шпорами», получили прибыль в 68 млн фунтов. Ее владелец с юрисдикцией на Багамах оценивается в 4 млрд фунтов, президент зарабатывает 7 млн фунтов, а футболисты в среднем получают 70 тыс. фунтов в неделю. Источники в правительстве указывают, что схема открыта для любого бизнеса, и решать, подать ли заявку, должны отдельные клубы.

Но, отправляя в отпуск неигровых сотрудников, продолжая удерживать составы на полную оплату, «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Норвич» и «Борнмут» вызвали неизбежный протест, а также оказали серьезное давление на игроков и на АПФ согласиться на сделку, в соответствии с которой игрокам будет отсрочена или даже сокращена зарплата, как это произошло в клубах континентальной Европы.

Сделка урегулирования ситуация будет вот-вот подписана

Судя по всему, сделка, в рамках которой футболисты согласятся отложить часть своей зарплаты плюс некоторый финансовый вклад в благое дело, должна быть подписана к концу недели. АПФ настороженно относится к риску того, что ряд клубов может сократить оклады только для того, чтобы потом подписывать новичков, а возмещать расходы своим сотрудникам, и хотят заключить коллективное соглашение, а не односторонние действия, как это было сделано в «Лидсе» и «Бирмингеме».

Это, несомненно, сложная дилемма для спорта. АПФ должна учитывать интересы игроков за пределами двух верхних дивизионов, которые не зарабатывают большие деньги, и попросила Премьер-лигу и Футбольную лигу предоставить финансовые данные для клубов, чтобы определить, кто больше всего среди игроков нуждается в помощи.

И, как, несомненно укажут агенты, контракты футболистов не должны нарушаться. Но если в ходе переговоров на этой неделе не произойдет ясности и не будет достигнут компромисс, существует риск того, что значительная часть хорошей работы, которую проводят футбольные клубы, чтобы помочь своим сообществам в этом кризисе, может быть омрачена другими проблемами. 0