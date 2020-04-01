В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?

Еврокубки
О точных датах возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы пока говорить не приходится, поскольку УЕФА остановил турниры до последующих заявлений, которые еще не поступили.
Тем не менее, президент УЕФА Александер Чеферин озвучил примерные даты.
На уровне слухов информации чуть больше, но к ней нужно относиться с осторожностью. Так, в конце марта газета AS написала о том, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены до конца июня.
Разве это возможно? Существует идея выявлять победителей четвертьфиналов и полуфиналов по итогам одного матча. К слову, полуфиналы и финал якобы должны пройти в Турции, ну или в другой стране, если ситуация с коронавирусом в Стамбуле не утихнет.
Издание The Independent сообщило, что УЕФА не забросит идею с возобновлением еврокубков даже в том случае, если придется закрыть трибуны, отказавшись тем самым от билетной выручки.
Также появилась информация, что при самых пессимистичных прогнозах сезон 2019/20 в еврокубках затронет сентябрь.
АПЛ
Изначально в Англии были оптимистично настроены относительно возобновления сезона, но постепенно на Туманном Альбионе укореняется пессимизм, который даже заставил говорить о возможном аннулировании сезона.
The Independent стало известно, что сразу четыре клуба Премьер-лиги выступают за полную отмену сезона. Да, пока гранды настаивают на продолжении, но все может измениться.
Тревожным звоночком стало высказывание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сказавшего, что сезон нужно остановить, если не удастся завершить его к концу июня.
Согласно последним планам, игры в Англии должны возобновиться 2 мая, но ситуация меняется день ото дня, и многие проблемы еще могут вмешаться в жизнь футболистов.
К слову, недавно клубы Премьер-лиги провели видеоконференцию и решили продлить календарь на неопределенный срок, который может растянуться вплоть до конца года.
Ла Лига
В испанской Ла Лиге сезон 2019/20 тоже может быть отменен, если не удастся возобновить матчи к 27 июня, пишет Marca.
Хотя команды договорились, что они сделают все возможное, чтобы завершить чемпионат, зеленый свет все равно должно дать правительство. Если Ла Лига не вернется к 27 июня, это будет означать, что ситуация в стране не улучшилась, и футбол уйдет на второй план.
Некоторые клубы уже исключили возможность вернуться на поле в конце апреля-начале мая. Между тем, все представители Ла Лиги готовы максимально сжать оставшуюся часть сезона, в том числе до четырех-пяти недель, чтобы играть по три тура в неделю.
Также для Испании актуальна инициатива закрыть трибуны, которую поддерживают большинство клубов.
Серия А
Самая сложная ситуация, пожалуй, в Италии, где уже даже не мечтают о возобновлении сезона к концу июня.
Страна стала эпицентром пандемии коронавируса в Европе, поэтому в первую очередь там думают о здоровье, а не о футболе.
Тем не менее, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что надеется на возобновление сезона в июле-августе, несмотря на пессимизм некоторых владельцев клубов.
Не столь оптимистичен президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, заявивший, что имеется большой шанс, что сезон будет отменен.
Учитывая позднее возобновление сезона, в Италии также надеются на то, что ФИФА и УЕФА урегулирует вопрос с истекающими контрактами.
Бундеслига
А вот в Бундеслиге ситуация наиболее благоприятная, если можно так выразиться. Немецкая футбольная лига (DFL) до сих пор рассчитывает на возобновление сезона в двух сильнейших дивизионах уже в мае.
Ранее все 36 клубов, входящих в вышеуказанные дивизионы, одобрили продление паузы как минимум до конца апреля, как это было рекомендовано Исполнительным комитетом DFL.
Генеральный директор лиги Кристиан Зайферт даже объяснил свое видение того, как можно завершить сезон к установленному сроку 30 июня.
В Германии осознают, что полная отмена сезона будет стоить Бундеслиге 750 миллионов евро. Столь большие убытки создают угрозу для некоторых небольших клубов.
Лига 1
Во Франции на вопрос о примерной дате возобновления чемпионата отвечают просто: «мы не знаем».
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ заявил, что считает «неразумным» прогнозировать дату возобновления турнира.
Если же решение о возобновлении сезона так и не поступит, то может возникнуть спорный вопрос о том, как распределять места в еврокубках.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, например, предложил распределить места в Лиге 1 на основе последних трех или пяти лет. Почему? Потому что на момент остановки его команда шла лишь седьмой в турнирной таблице.
РПЛ
Российская Премьер-лига пока поставлена на паузу до 31 мая, но нет никаких гарантий, что с началом лета возобновится и чемпионат России.
Владелец «Спартака» Леонид Федун даже допустил, что летом карантин продолжится, а в таких условиях проводить футбольные матчи не будет смысла.
Президент РПЛ Сергей Прядкин пока лишь заявляет, что в его планы не входит полная остановка сезона.
Уже очевидно, что нынешний сезон повлияет и на сезон 2020/21, который не начнется раньше августа-сентября. 0