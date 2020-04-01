В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?

Все ведущие европейские чемпионаты поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса. В каждой стране своя особая обстановка и разные проблемы, но их все объединяет одно желание — доиграть сезон 2019/20.

Мы решили собрать последнюю информацию по важным турнирам, которые интересны самой широкой аудитории.

Еврокубки

О точных датах возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы пока говорить не приходится, поскольку УЕФА остановил турниры до последующих заявлений, которые еще не поступили.

Тем не менее, президент УЕФА Александер Чеферин озвучил примерные даты.

Александер Чеферин Президент УЕФА Мы можем начать в середине мая, в начале июня или в конце июня. А если позже? Тогда сезон, вероятно, будет потерян. Есть также предложение закончить нынешний сезон в начале следующего, а затем начать следующий чуть позже.

На уровне слухов информации чуть больше, но к ней нужно относиться с осторожностью. Так, в конце марта газета AS написала о том, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены до конца июня.

Разве это возможно? Существует идея выявлять победителей четвертьфиналов и полуфиналов по итогам одного матча. К слову, полуфиналы и финал якобы должны пройти в Турции, ну или в другой стране, если ситуация с коронавирусом в Стамбуле не утихнет.

Издание The Independent сообщило, что УЕФА не забросит идею с возобновлением еврокубков даже в том случае, если придется закрыть трибуны, отказавшись тем самым от билетной выручки.

Также появилась информация, что при самых пессимистичных прогнозах сезон 2019/20 в еврокубках затронет сентябрь.

АПЛ

Изначально в Англии были оптимистично настроены относительно возобновления сезона, но постепенно на Туманном Альбионе укореняется пессимизм, который даже заставил говорить о возможном аннулировании сезона.

The Independent стало известно, что сразу четыре клуба Премьер-лиги выступают за полную отмену сезона. Да, пока гранды настаивают на продолжении, но все может измениться.

Тревожным звоночком стало высказывание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сказавшего, что сезон нужно остановить, если не удастся завершить его к концу июня.

Гарри Кейн Нападающий «Тоттенхэма» В АПЛ сделают все, чтобы доиграть текущий сезон. Я это чувствую. Надо попробовать это сделать. Но надо понимать, что должна быть черта, после которой возобновление чемпионата будет уже невозможным. Продлевать турнир до августа, сдвигая тем самым следующий сезон — я не вижу смысла в этом. Крайний срок завершения АПЛ я бы назвал конец июня.

Согласно последним планам, игры в Англии должны возобновиться 2 мая, но ситуация меняется день ото дня, и многие проблемы еще могут вмешаться в жизнь футболистов.

К слову, недавно клубы Премьер-лиги провели видеоконференцию и решили продлить календарь на неопределенный срок, который может растянуться вплоть до конца года.

Ла Лига

В испанской Ла Лиге сезон 2019/20 тоже может быть отменен, если не удастся возобновить матчи к 27 июня, пишет Marca.

Хотя команды договорились, что они сделают все возможное, чтобы завершить чемпионат, зеленый свет все равно должно дать правительство. Если Ла Лига не вернется к 27 июня, это будет означать, что ситуация в стране не улучшилась, и футбол уйдет на второй план.

Аноним Неназванный президент клуба Если к тому моменту вся страна не вернется к нормальной деятельности, футбол будет иметь наименьшее значение, и нас ждет почти полное разорение.

Некоторые клубы уже исключили возможность вернуться на поле в конце апреля-начале мая. Между тем, все представители Ла Лиги готовы максимально сжать оставшуюся часть сезона, в том числе до четырех-пяти недель, чтобы играть по три тура в неделю.

Также для Испании актуальна инициатива закрыть трибуны, которую поддерживают большинство клубов.

Серия А

Самая сложная ситуация, пожалуй, в Италии, где уже даже не мечтают о возобновлении сезона к концу июня.

Страна стала эпицентром пандемии коронавируса в Европе, поэтому в первую очередь там думают о здоровье, а не о футболе.

Тем не менее, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что надеется на возобновление сезона в июле-августе, несмотря на пессимизм некоторых владельцев клубов.

Габриэле Гравина Президент Федерации футбола Италии Пока я в состоянии что-то сделать, я не потеряю надежду возобновить сезон. Я сделаю все, чтобы это произошло. Мне очень трудно сдаться. Я знаю, что еще слишком рано думать о датах, но мы должны настроиться на позитив.

Не столь оптимистичен президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, заявивший, что имеется большой шанс, что сезон будет отменен.

Рокко Коммиссо Президент «Фиорентины» Существует большой шанс, что этот сезон не будет завершен. И все же мы должны продолжать работать с надеждой на то, что мы еще сыграем в этом сезоне.

Учитывая позднее возобновление сезона, в Италии также надеются на то, что ФИФА и УЕФА урегулирует вопрос с истекающими контрактами.

Бундеслига

А вот в Бундеслиге ситуация наиболее благоприятная, если можно так выразиться. Немецкая футбольная лига (DFL) до сих пор рассчитывает на возобновление сезона в двух сильнейших дивизионах уже в мае.

Ранее все 36 клубов, входящих в вышеуказанные дивизионы, одобрили продление паузы как минимум до конца апреля, как это было рекомендовано Исполнительным комитетом DFL.

Генеральный директор лиги Кристиан Зайферт даже объяснил свое видение того, как можно завершить сезон к установленному сроку 30 июня.

Кристиан Зайферт Генеральный директор лиги Мы разрабатываем для всех 36 команд концепцию того, как можно проводить матчи с минимальным временным размещением персонала, даже если придется играть без зрителей.

В Германии осознают, что полная отмена сезона будет стоить Бундеслиге 750 миллионов евро. Столь большие убытки создают угрозу для некоторых небольших клубов.

Лига 1

Во Франции на вопрос о примерной дате возобновления чемпионата отвечают просто: «мы не знаем».

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ заявил, что считает «неразумным» прогнозировать дату возобновления турнира.

Ноэль Ле Граэ Президент Федерации футбола Франции Никто не способен сейчас составить календарь. Это неразумно. Но завершить сезон 30 июня мне кажется невозможным. Цель состоит в том, чтобы вернуться на поле как можно быстрее, но без какого-либо риска для наших зрителей и футболистов. В любом случае решать не нам. Мы не возобновим работу, пока не получим разрешение.

Если же решение о возобновлении сезона так и не поступит, то может возникнуть спорный вопрос о том, как распределять места в еврокубках.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, например, предложил распределить места в Лиге 1 на основе последних трех или пяти лет. Почему? Потому что на момент остановки его команда шла лишь седьмой в турнирной таблице.

РПЛ

Российская Премьер-лига пока поставлена на паузу до 31 мая, но нет никаких гарантий, что с началом лета возобновится и чемпионат России.

Владелец «Спартака» Леонид Федун даже допустил, что летом карантин продолжится, а в таких условиях проводить футбольные матчи не будет смысла.

Леонид Федун Владелец «Спартака» Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится.

Президент РПЛ Сергей Прядкин пока лишь заявляет, что в его планы не входит полная остановка сезона.

Сергей Прядкин Президент РПЛ На данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях. По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов — трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключения. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из ФИФА, и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению.

Уже очевидно, что нынешний сезон повлияет и на сезон 2020/21, который не начнется раньше августа-сентября. 0