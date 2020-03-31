Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 1

Пока спорт во всем мире поставлен на паузу, а спортсмены вместе с болельщиками сидят по домам, спасаясь от пандемии коронавируса, самое время обратиться к фильмам о спорте. В нашем списке из 21 фильма есть картины серьзные и не очень, байопики и фантазии, вдохновляющие и развлекающие — все, чтобы поднять себе настроение в эти непростые времена.

«Гол!»

«Goal!» (2005)

Сантьяго Муньес — сын бедных мексиканских эмигрантов, вынужденный вкалывать на двух работах, но все равно находящий время на любимый футбол.

Во время одного из матчей его замечает и приглашает на просмотр скаут английского «Ньюкасла», и юноша решает рискнуть и отправиться за мечтой на родину футбола.

Не все идет гладко, но талант и упорство помогут ему добиться успеха.

«Гол!»

Типичная «сказка о золушке», снятая еще до взлета интереса к MLS, во времена когда «соккер» оставался игрой испаноязычной диаспоры. Тем не менее, фильм не теряет своего наивного очарования.

Что еще посмотреть: «Гол-2» — менее удачный сиквел, в котором Сантьяго Муньес попадает в «Реал» и должен пройти испытание славой.

«Проклятый Юнайтед»

«The Damned United» (2009)

Брайан Клаф — талантливый английский тренер с непростым характером, который в конце 60-х — начале 70-х годов возглавил середняка второго дивизиона «Дерби Каунти» и за пять лет сделал его чемпионом Англии.

Благодаря этому, когда главный тренер «Лидс Юнайтед» Дон Рев возглавил сборную Англии, руководство клуба пригласило Клафа на его место.

Вот только раньше Брайан постоянно критиковал «Лидс», называя игроков симулянтами и шарлатанами, а игру команды — гнилой и ограниченной.

Неудивительно, что игроки не ждали его с распростертыми объятиями...

«Проклятый Юнайтед»

Фильм снят по одноимённому книжному бестселлеру Дэвида Писа, а книга описывает реальные события и людей, но через приму авторского взгляда.

Проще говоря, Пис немало приукрашивал события и искажал действительность. Но вышло увлекательно.

Что еще посмотреть: «Человек, который изменил всё» — фильм о менеджере-инноваторе Билли Бине, который благодаря анализу статистики игроков добился успеха в заштатной и нищей оклендской бейсбольной команде.

«Высшая лига»

«Major League» (1989)

«Кливленд Индианс» — одна из худших команд в бейсбольной МБЛ. Новая владелица клуба хочет перевезти команду и Майами, но для этого та должна занять последнее место.

Для этого в межсезонье полностью меняется состав — в команду набирают целую группу неудачников и аутсайдеров: питчера с супермощным броском, но с проблемами с законом и зрением, кэтчера-ветерана с больными коленями, новичка, который быстро бегает, но бестолково играет, и прочих красочных персонажей.

Вот только бедовая команда вопреки желаниям менеджмента не намерена сливать сезон и готова побороться за признание болельщиков.

«Высшая Лига»

Типичная сказка про неудачников, добивающихся успеха, но очень забавная и с отличным актерским составом: Чарли Шин, Уэсли Снайпс, Том Беренджер, Рене Руссо.

Что еще посмотреть: Спустя три года вышел сиквел «Высшая лига 2», который уступает оригиналу, но все равно неплох.

«Чудо»

«Miracle» (2004)

«Чудо на льду» — название, данное знаменитому хоккейному матчу между сборными СССР и США на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Тренер Хёрб Брукс привел сборную США, состоящую из игроков студенческих команд к победе над «Красной Машиной» — действующими чемпионами мира и Олимпийских игр.

Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США завоевала золотые медали Олимпиады.

«Чудо»

Для американцев это знаковый хоккейный матч — в общей сложности про «Чудо на льду» были сняты один документальный и два художественных фильма.

Что еще посмотреть: «Движение вверх» — «наш ответ Чемберлену» отечественных киноделов. Российские баскетболисты на ОИ-1972 в Мюнхене вырывают победу у непобедимой сборной США.

«Тренер Картер»

«Coach Carter» (2005)

Основанная на реальной истории картина о том, как тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер поставил под удар сверхуспешный сезон своих подопечных, запретив игрокам выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе.

В итоге команда, которого не проиграла ни разу, пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам, в том числе и сыну тренера, был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться.

Поступок Картера вызвал неоднозначную реакцию родителей игроков и школьного руководства, переживавших как за успехи школы, так и за спортивные стипендии поступающих в колледжи игроков.

«Тренер Картер»

Мы живем во времена, когда считается нормальным, что тренеры буквально выжимают из своих подопечных успехи. Приятно посмотреть на специалиста, для которого цель не оправдывает средства.

Что еще посмотреть: «Вспоминая Титанов» — тренер школьной команды по футболу должен добиться успеха несмотря на неприятие со стороны игроков и расизм.

«Малышка на миллион»

«Million Dollar Baby» (2004)

Смысл жизни 31-летней официантки Мэгги Фицжеральд — это бокс. В жизни пожилого тренера по боксу Фрэнка Данна все меньше смысла — дочь не отвечает на его письма, а его лучший боец подписал контракт с другим менеджером.

В роли своего наставника Мэгги хочет видеть только угрюмого старика Данна, но тот раз за разом отказывается, потому что «не тренирует девчонок».

Однако упорство и целеустремленность Мэгги заставляет Фрэнка передумать. Впереди — их главное сражение.

«Малышка на миллион»

Клинт Иствуд, Морган Фримен, Хилари Суонк — в общей сложности картина получила четыре «Оскара».

Что еще посмотреть: «Нокдаун» — бывший боксер, вынужденный хвататься за любую работу, чтобы прокормить семью, получает шанс вернуться на ринг и побороться за титул.

«Тоня против всех»

«I, Tonya» (2017)

Фильм, снятый по биографии американской фигуристки, первой в США сделавшей тройной аксель. Тоня Хардинг выбралась из трущоб, перенесла много домашнего насилия, став в итоге звездой льда, готовой на всё ради первенства.

В карьере Тони было много взлетов и падений, но прославилась она вовсе не своим катанием или трофеями, а участием в покушении на свою соперницу в борьбе за Олимпийскую путевку.

«Тоня против всех»

Обычно байопик — это история успеха, но в данном случае все наоборот. И тем не менее, «Тоня против всех» заставляет зрителя сопереживать героине, чей образ далек от положительного.

Что еще посмотреть: «Бронза» — живущей воспоминании об олимпийском успехе инфантильной бывшей спортсменке выпадает шанс тренировать восходящую звезду гимнастики из её же городка. Но конкуренция ей не нужна. 0