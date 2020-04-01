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    «Мы побежим отыгрываться с первых минут». Спасение «Депортиво» в сражении с «Миланом»

    Вспоминаем о поединке в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Депор» дома разнес красно-черных

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    «Депортиво» — «Милан
    «Депортиво» — «Милан
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    После первой игры на «Сан-Сиро» у клуба из Ла-Коруньи было не так много шансов.

    Катастрофический первый матч в Италии

    Перед очным противостоянием с красно-черными «Депортиво» на стадии 1/8 финала сразился с еще одним итальянским грандом «Ювентусом». По сумме двух поединков бело-голубые прошли туринцев со счетом 2:0. «Милан» же без проблем разобрался со «Спартой» — 4:1.

    В получившейся четвертьфинальной паре безоговорочным фаворитом считался коллектив Карло Анчелотти, который на «Сан-Сиро» подтвердил данный расклад сил. Но началась домашняя встреча для миланцев с пропущенного гола на 11-й минуте. «Депортиво» забил после подачи с левого фланга. В воротах хозяев расписался Вальтер Пандиани.

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    • В этот момент было очевидно, что коллектив из Ла-Коруньи выполнил свою задачу минимум, о которой его представители говорили в преддверии поединка. Они утверждали, что команде важно отличиться в гостях. Ситуация сложилась благоприятно, однако позже класс «Милана» подорвал амбиции испанцев. Звездный состав «россонери» взял время на раскачку, после чего Кака отквитал один гол в первом тайме. Выйдя из раздевалки, команда Анчелотти сразу же забила второй. Потом Кака и Пирло отличились по разу, а гости ничем толковым не ответили. Итоговый счет на «Сан-Сиро» 4:1 в пользу хозяев.

    Сенсационная ответка «СуперДепора»

    Второй матч между этими командами был запланирован на седьмое апреля. В тот вечер зрители потихоньку начали заполнять «Риасор», но аншлага не намечалось. На стадион пришли самые верные болельщики, которые надеялись на лучшее, или же фанаты, желавшие вживую увидеть миланских суперзвезд. В преддверии ответного поединка наставник «Депортиво» Хавьер Ирурета сказал: «Со стартовым свистком мы помчимся вперед и попытаемся отыграться». Пройдет 90 минут и футбольный мир поймет, что тренер не просто бросил слова на ветер, а реальным делом доказал, что его команда готова была биться.

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    На газон стадиона «Риасор» вышла основная обойма «Милана». Карло Анчелотти не хотел рисковать, в то время как «Депору» терять было нечего. Робкие надежды на спасение появились у испанцев уже на пятой минуте. Хозяева открывают счет благодаря голу Пандиани, который поразил цель точным ударом с разворота. Оборона «россонери» недооценила способности уругвайца, за что и поплатилась.

    Хозяева встречи даже не думали сбавлять обороты. Футболисты испанского все так же атаковали и старались как можно чаще бить по воротам. Однако данное противостояние могло бы закончиться, если бы в одном из эпизодов Кака, вышедший один на один с вратарем, сумел переиграть оппонента. Голкипер выручил, да и защитники подстраховали.

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    • Бело-голубые обстреливали рамку итальянцев, но Дида был великолепен. На 35-й минуте «Депортиво» забивает снова! На подачу с левого фланга откликнулся Валерон, который уже в упор пробил мимо вратаря «Милана». Счет 2:0, фанаты начали радоваться, а испанский коллектив всерьез поверил в себя.

    Два забитых мяча от аутсайдера не являлись последним сюрпризом первого тайма. Прошло девять минут и еще один мяч влетел в сетку красно-черных. Альберто Луке вышел на свидание с голкипером и с левой ноги мощно всадил снаряд в ближнюю девятку. Заведенные игроки «Депортиво» трясут кулаками, а вопящие болельщики на «Риасоре» сходили с ума от счастья. Развязка первого тайма была фантастической, будто сюжет книги. «СуперДепор» забил трижды до перерыва команде, которую уже ждали в полуфинале.

    Закрепление собственного успеха

    После третьего пропущенного гола телекамеры уловили реакцию Карло Анчелотти, наставник, мягко говоря, выглядел растерянным. Итальянский специалист просто не знал, что ему делать. На поле уже играли лучшие в составе «россонери», но этот коллектив летел после 45 минут и вынужден был забивать в ответ.

    Выйдя из раздевалки, «Депортиво» создал еще несколько неплохих моментов. Красно-черные же ничем толковым не отметились. Прошло больше половины тайма перед тем, как круглый еще раз побывал в сетке «Милана». В одной из атак Фран Гонсалес сумел нанести удар по воротам, а мяч от защитника «россонери» срикошетил так, что Дида уже был бессилен.

    На «Риасоре» разгром! Миланцы летят 4:0, «Депортиво» вышел вперед по сумме двух встреч 5:4. И случилось это на 76-минуте. Ситуация, сложившаяся вокруг итальянского клуба, была близка к катастрофе. Им еще можно спастись, однако такое выступление никуда не годилось.

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    • Красно-черные побежали в атаку. «Депору» пришлось закрываться в обороне. Им предстояло продержаться чуть больше 15 минут. «Милан» пытался найти возможность забить, нанося дальние удары. На ленточке испанский коллектив неоднократно в концовке выручил Хосе Молина. Благодаря вратарю бело-голубые не пропустили от клуба, который был на голову выше классом.

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    Основное время закончилось, подопечные Карло Анчелотти остались без гола, а Урс Майер, давший финальный свисток, зафиксировал один из ярчайших камбэков в Лиге чемпионов. «Милан» из-за своей расхлябанности попрощался с еврокубками, а «Депор» прошел дальше. «Риасор» еще долго ревел от восторга и града позитивных эмоций, подаренных самым крупным на тот момент спасением в турнире.

    Позже в полуфинале «Депортиво» встретится с «Порту» и уступит коллективу Жозе Моуринью дома, пропустив за две игры всего один гол с пенальти. Но влететь будущему триумфатору Лиги чемпионов в таком красочном еврокубковом сезоне было вовсе не стыдно, а вот о крахе «Милана» тогда не говорил только ленивый. 0

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