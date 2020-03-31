Как коронавирус отразится на будущем Роналду

Остановка сезона из-за пандемии коронавируса заставила «Ювентус» сокращать зарплаты игрокам. Рассказываем, как это может повлиять на неопределенное будущее его главной звезды Криштиану Роналду.

У «Ювентуса» проблемы с нынешним окладом Роналду

Криштиану Роналду согласился снизить свою зарплату, чтобы помочь «Ювентусу» справиться с продолжающимся кризисом коронавируса. Однако его долгосрочное будущее находится в подвешенном состоянии, так как сильный экономический ущерб, вызванный пандемией, будет иметь значительные финансовые последствия для итальянского гранда.

По информации Il Messaggero, «Старая Синьора» обдумывает план по поддержке клуба в условиях начавшейся экономической рецессии, и это может повлиять на высокую зарплату Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», прибывший в Турин два года назад, зарабатывает 31 млн евро в год.

«Ювентус», возможно, не сможет удовлетворить его требования по зарплате после кризиса, и есть три возможных сценария будущего португальца. Роналду может переехать за границу в обмен на сумму не менее 70 млн евро, хотя на данный момент на него нет покупателей. В обратном случае, с учетом того, что его контракт заканчивается через два года, он может либо остаться в команде на этот срок, либо продлить еще на сезон.

ПСЖ выглядит более привлекательным вариантом для Роналду

Тем не менее, СМИ называют ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» претендентами на звездного форварда, отмечая, что оба клуба следят за ситуацией вокруг Роналду. Парижане обладают необходимым ресурсом, чтобы в короткие сроки построить мощный коллектив и позвать к себе топ-тренера.

Это, пожалуй, лучший вариант среди имеющихся у португальца, поскольку «Пари Сен-Жермен» явно лучше готов к борьбе за победу в Лиге чемпионов, не говоря уже о том, что «МЮ» еще нужно туда пробиться. Чемпион Франции безуспешно пытается всерьез побороться за победу в ЛЧ с тех пор, как в 2011 году им завладели катарские собственники, тогда как для португальца данный турнир — почти как дом родной.

Завоевание шестого Кубка чемпионов перед завершением своей карьеры в команде, которая выглядит белой вороной среди европейских грандов, да еще и впервые в истории клуба — что может быть эффектнее? Также стоит не забывать, что в ближайшее трансферное окно, когда оно ни открылось, ПСЖ может покинуть Неймар, и заменить такую звезду среди доступных вариантов способен лишь Криштиану.

«МЮ» будет идеологически лучшим вариантом для Роналду

Если Роналду не поверит в проект ПСЖ, его наверняка будет готов вернуть «Манчестер Юнайтед», где звездный форвард и сделал себе имя и выиграл свой первый «Золотой мяч».

Именно он стал главной движущей силой третьей команды сэра Алекса Фергюсона, выигравшей три титула АПЛ кряду, а также два года кряду выходившей в финал Лиги чемпионов, один из которых оказался победным.

Сейчас манкунианцы безнадежно далеки от тех успехов, застряв под топ-4 Премьер-лиги, будучи не способны вернуться на былые позиции как раз из-за отсутствия того качества, которое олицетворяет собой португалец.

Вернувшись на «Олд Траффорд», Роналду может помочь возродиться организации не только благодаря собственной игре, но и блеском своего имени, ведь заполучить классных игроков «Дьяволам» становится все сложнее, тогда как фигура Криштиану позволит убеждать таких исполнителей перейти в команду и затем вести их за собой.

И если в конце этого пути будет выиграно первое после 2013 года чемпионство «МЮ», то португалец из легенды клуба превратится в его абсолютное божество. Да, в такой ситуации форварду будет сложно рассчитывать на успех в Лиге чемпионов в его 35 лет, но зато он только усилит свой культ среди безусловных легенд футбола.

Роналду может пойти на урезание оклада ради «Ювентуса»

В то же время, вероятно, сам Роналду решит, что добиться успеха в главном еврокубке будет проще в «Ювентусе». Скорее всего, для этого туринскому клубу нужны будут качественные изменения в составе по завершении сезона, ведь даже если команда пройдет «Лион» в 1/8 финала турнира текущего розыгрыша, она не выглядит достаточно убедительно, чтобы рассчитывать на завоевание трофея.

Для этого нужны новые инвестиции на трансферном рынке, а с учетом необходимости затягивать пояса, Роналду поступит мудро, согласившись на существенное урезание оклада. В конце концов, пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже заработал кучу денег, а поскольку уже совсем скоро ему придется задуматься о завершении карьеры, возможно, приоритет стоит отдать как раз попытке завоевать шестой Кубок чемпионов в карьере.

Если ему удастся сделать это в Турине, приведя «бьянконери» к первой победе в турнире с 1996 года, это будет красивый способ завершить карьеру. Если же при этом «бьянконери» впервые в своей истории также выиграют Серию А и Кубок Италии, то после такого результата можно будет смело уезжать доигрывать в США, где он наверняка сможет компенсировать недополученные доходы в Европе. 0