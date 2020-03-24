Время смелых идей. Как футболу справиться с финансовыми последствиями пандемии

Как футбол может справиться с этим финансовым кризисом

Теперь, когда австралийская А-лига приостановлена, а значит футбол закончился практически везде, на клубы и лиги наваливаются экономические издержки.

Ряд клубов уже предпринимает меры, пытаясь понять, смогут ли они на законных основаниях снизить заработную плату персоналу и смягчить урон из-за остановки футбольной экономики.

Во Франции, где это разрешено местным законодательством, некоторые клубы, такие как «Лион», переводят своих игроков на «частичную занятость», вынуждая государство платить им до 6000 евро в месяц в виде заработной платы.

В Германии игроки «Боруссии Мёнхенгладбах» и официальные лица клуба согласились отказаться, кто от всей, а кто от части своей заработной платы, на время кризиса, а другие следуют этому примеру.

В «Барселоне» игроки также согласились пойти на подобные жертвы, как объявил в воскресенье президент клуба Хосе Мария Бартомеу.

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Известно также много случаев, когда футболисты делают значительные пожертвования различным благотворительным организациям или непосредственно системам здравоохранения, борющимся с пандемией.

Все это прекрасно, и, несомненно, впереди трудные времена для всех нас в пострадавших от пандемии регионах, а не только для футболистов.

Но также важно, если жертвы приносятся, а деньги собираются, чтобы они тратились самым эффективным и осмысленным образом. И хотя у всех есть потребности, эти потребности должны оцениваться индивидуально.

У нас были самые разные оценки того, сколько клубов потеряет доход. Например, KPMG оценивает общие потери европейских лиг «большой пятерки» в 3,45-4 миллиарда евро.

АПЛ пострадала сильнее всех, понеся потери в размере 1,15–1,25 миллиарда евро, а затем идут все остальные, заканчивая французской Лигой 1 с потерями в 300–400 миллионов евро. Да, это колоссальная сумма, но взглянем на ситуацию внимательнее.

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Для начала, если перевести эти суммы в проценты, они выглядят не так и страшно. Согласно отчетам УЕФА, лиги «Большой пятерки» заработали в 2018 году 15,7 млрд. евро.

Предположительно, они должны были заработать больше, чем в 2019–2020 годах, но ради простоты давайте возьмем эту цифру: это означает, что потери лиг составляют где-то 22-25% их выручки.

Это, конечно, важно, но не так катастрофично, как кажется, ведь речь идет о спорте, где самые большие расходы, обычно составляющие 60-80% дохода, — это контракты с фиксированным сроком для игроков.

Кроме того, все это справедливо для худшего развития событий. Это вариант при котором футбола в сезоне больше не будет и, следовательно, нельзя будет транслировать матчи, а правообладатели трансляций и спонсоры откажутся платить или потребуют вернуть свои деньги.

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Очевидно, это возможный вариант событий: мы не знаем, когда закончится пандемия или когда будет безопасно играть снова. Но если вы оцениваете риски, есть вероятность, хотя и довольно неопределенная, что какие-то матчи сезона 2019/20, будут сыграны.

Английский футбол, например, дерзко заявил, сказал, что сезон будет закончен, что бы ни случилось, даже если это означает, что придется играть осенью и зимой, а может быть, и позже.

И пока мы не услышим, как правообладатели трансляций и спонсоры заявляют, что они хотят получить свои деньги назад, нельзя просто предполагать, что деньги от них не будут поступать.

Здесь есть еще одна неизвестная переменная. Если футбол вернется в сезоне 2019/20, можно предположить что, по крайней мере сначала, матчи будут играться без зрителей.

Это, конечно, сильно повлияет на доходы от проведения матчей: не только от продаж билетов, но и от сопутствующих товаров, парковки, пищи и напитков, и так далее.

Но опять же, мы просто не знаем, как, где и в какой степени будет нанесен ущерб. Нет сомнений в том, что игры без зрителей, после того как все будут проверены и допущены до них, представляют меньший риск для здоровья населения в целом, и, что особенно важно, позволят матчам вернуться на телевидение.

«Боруссия» Менхенгладбах сыграла «призрачную игру»

Вот почему несколько лиг, в том числе Бундеслига, где игры без болельщиков называются «призрачными играми», похоже, признают, что это будет необходимым промежуточным шагом на пути к нормальной жизни.

Однако обратите внимание, что большинство из вышеперечисленного относится к топ-лигам, которые получают серьезные деньги за права на телетрансляции как часть своего дохода.

В большинстве стран самым большим источником дохода для команд за пределами высшей национальной лиги является доход от матчей. Это те, по кому больнее всего ударят матчи без зрителей, они просто не выживут в таких условиях.

Здесь также может понадобиться двухэтапное решение: возможно, менее престижные лиги будут играть уже летом, в то время как топ-лиги проведут тем матчи, какие смогут, будь то при пустых трибунах или, если это безопасно, в нормальных условиях.

Мы понимаем, что это серьезный кризис в области общественного здравоохранения, и мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе над решением проблемы, а игроки и должностные лиц клубов пошли на сокращение зарплат.

Теперь нам нужны бухгалтеры — умные, беспристрастные. Нам нужно точно определить, кто находится под ударом, как они страдают от ситуации и как лучше всего им помочь.

Для некоторых, как и для многих клубов низших дивизионов, это, очевидно, будет проблемой денежных потоков.

В некоторых случаях, когда существует сильная система социальной защиты, государственное законодательство по защите работников может взять удар на себя. В других — и тут приходит на ум Британия — понадобится другое решение.

Матч без зрителей перед закрытием Бундеслиги

Ирония заключается в том, что во многих случаях те, кто больше всего в этом нуждаются, нуждаются в наименьшей по размерам помощи.

На прошлой неделе 47 клубов, входящих в Лигу 1 и Лигу 2 в Англии, заявили, что, по их оценкам, они потеряют 50 миллионов фунтов стерлингов, если сезон не возобновится до лета.

Совокупный фонд заработной платы Премьер-лиги составляет около 3 млрд фунтов стерлингов. 1%-ный налог с зарплаты АПЛ соберет 30 млн. фунтов.

Вы можете оформить это в виде беспроцентной ссуды, подлежащей погашению с течением времени, или игроки могут сделать добровольное пожертвование в размере 1%.

Учитывая, что многие из них когда-то играли за клубы уровня Лиги 1 или 2, будь то в Англии или где-либо еще, трудно представить, чтобы люди не откликнулись.

Однако важно помнить, что этот дефицит в 50 миллионов фунтов стерлингов является оценкой клубов, и он возникнет только в том случае, если они не могут перезапустить турнир до лета.

Мы не знаем, точна ли их оценка, и мы не знаем, когда турниры возобновятся Поэтому, лучшее, что правительства могут сделать сейчас — сделать ставку на бухгалтеров и экономистов.

Футбол есть футбол, и кто-то всегда будет пытаться нажиться на нем. Например владельцы клубов, которые будут рассказывать о нищете из своих оффшорных убежищ, или клубы, которые будут просить помощи, хотя они могут просто подписать меньшее количество резервных левых защитников, чтобы быть в порядке. Или агенты, которые будут использовать проблемы клубов, чтобы переманить их молодых талантливых игроков.

Есть меры, которые могут быть приняты против всех этих проблем, но сначала мы должны установить все факты как можно точнее. Если мы сделаем это, мы сможем принять решения, которые необходимо принять.

Инфантино прав: пришло время смелых идей

Джанни Инфантино в понедельник исполнилось 50 лет, и он высказал свое мнение о пандемии COVID-19 и реакции футбола на нее, в интервью итальянской ежедневной газете Gazzetta dello Sport.

Он нигде не сфальшивил, рассказывая о том, что здоровье стоит на первом месте, что все заинтересованные стороны должны работать вместе и о том как ФИФА пожертвовала крупную сумму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и будет продолжать помогать.

Но, возможно, самая важная часть была, когда он говорил о том, что кризис — это возможность внести фундаментальные и долгосрочные изменения в спорт и способы управления им.

Инфантино говорил со своей колокольни, желая видеть развитие игры по всему миру, чтобы 50 разных стран (а не «восемь европейских и два южноамериканских») имели шанс выиграть Кубок мира или чтобы клубы 20 разных стран (а не нынешние шесть европейских) имели шанс выиграть клубный чемпионат мира.

Это тема, которую он затрагивал и раньше: идея о том, что целью ФИФА должно быть создание среды, в которой инвесторы со всего мира вкладывают деньги в футбол по всему миру, а не только в Европе, как они это делают сейчас.

Джанни Инфантино

Вы можете скептически относиться к нему или со здоровым цинизмом оценнивать его мотивы, но в его рассуждениях есть здравое семя, которое нельзя игнорировать.

Времена кризиса — это времена, когда вы можете произвести самые большие изменения. Это времена, когда заинтересованные стороны — фанаты, клубы, ассоциации или инвесторы — наиболее восприимчивы к новым идеям.

Инфантино также говорил о том, что турниров будет меньше, но они будут более значимыми и престижными. Будет играться меньше матчей, но они будут куда более важны.

Возможно, в целом будет меньше профессиональных клубов, но «средняя температура по больнице» сгладится. И он говорил о том, что серьезная часть игры (трансферы, агенты, владение) по-прежнему остается в значительной степени нерегулируемым «диким Западом», где не действуют законы.

Вы можете не согласиться со всем вышеперечисленным, но очень важно, чтобы, когда все это закончилось, футбол имел возможность обдумать это. Это слишком серьезная возможность, чтобы упустить ее.

План Английской Премьер-лиги нереален

Стив Николь думает, что национальные чемпионаты, заканчивающие свои сезоны, — единственный честный способ распределить титулы.

Газета The Telegraph, ссылаясь на различные источники в Премьер-лиге, в минувшие выходные сообщила о плане, согласно которому английский чемпионат вернется в июне и будет полностью завершен к 12 июля, чтобы следующий сезон начался без заминок 8 августа, как планировалось изначально.

Я обеими руками за то, чтобы сезон 2020/21 был испорчен как можно меньше. Если нам нужно закончить сезон 2019/20 в сокращенном виде, давайте сделаем это: давайте придумаем систему, которая будет максимально справедливой, и дадим себе наилучший возможный шанс вернуться к нормальной жизни в следующем сезоне. Срывать два сезона хуже, чем срывать один сезон, и, надеюсь, у нас все получится.

Но вышеприведенный план, который подразумевает, что у нас будет всего 27 дней, чтобы втиснуть каникулы и предсезонные тренировки, абсурден. На самом деле, похоже, что он был составлен бухгалтером клуба АПЛ.

Если вы собираетесь втиснуть весь не сыгранный сезон 2019/20 в менее чем шесть недель — как они, похоже, намерены это сделать — вы должны дать игрокам отдохнуть после этого.

Полегче с звездами, которые отправились домой

Многие южноамериканские звезды, в том числе Тьяго Силва, Гонсало Игуаин и Неймар, вернулись домой во время кризиса с коронавирусом и получили в свой адрес много критики за это.

Некоторые фанаты, кажется, думают, что если они застряли дома и вынуждены это терпеть, все остальные должны сделать то же самое.

Я не согласен. Прежде всего, не то, чтобы эти игроки бежали под покровом ночи через канализацию или используя вымышленный псевдоним.

Их клубы дали им разрешение, они получили отрицательный результат теста на COVID-19 и оплатили дорогу домой (как правило на частном самолете).

Оставляя в стороне тот факт, что у некоторых были личные причины для этого (мать Игуаина больна), это не значит, что кризис быстрее разрешится, если футболисты-мультимиллионеры будут заперты в своих роскошных квартирках в Париже или Турине, а не в Сан-Паулу или Буэнос-Айресе. 0