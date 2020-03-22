На удаленке. Как клубы проводят тренировки во время пандемии коронавируса?

Из-за того, что футбол по всему миру встал на паузу и пока нет ни малейшего шанса определить точную дату, когда положение вещей вернется к норме, игроки оказались в подвешенном состоянии.

Все больше клубов и лиг переходят в режим карантина каждый день. Хотя ситуация в разных странах неодинакова, многие, в том числе почти все страны Европы, запретили проведение массовых мероприятий, в том числе и коллективных тренировок.

Общественные спортивные залы также были вынуждены закрыться, и в тех случаях, когда игроки находятся в самоизоляции или на карантине, тренажерные залы клубом им также недоступны.

Даже личные тренеры по фитнесу не могут быть эффективно использованы в таких местах, как Италия, где людям приказано даже не находиться на безопасном расстоянии друг от друга, а оставаться дома за закрытыми дверьми.

Так как же клубы следят за тем, чтобы их игроки оставались в форме? Норвежский футбольный скаут и бывший исполнительный и спортивный директор «Монако» Тор-Кристиан Карлсен в колонке для ESPN рассказывает об этом.

Концепция программы индивидуальных тренировок, расписанной на короткий период времени, не является чем-то новым для профессиональных футболистов.

Сейчас высокопрофессиональные игроки, будут в межсезонье скорее потеть на тренировках, персонально разработанных для них, чем осматривать достопримечательности или потягивать коктейли у бассейна.

На этот раз, однако, перерыв пришелся на пик активности, так как европейский сезон обычно входит в завершающую стадию.

При обычных обстоятельствах апрель и май полны самых важных игр, решающих судьбу чемпионских титулов, кубков, повышения и понижения в классе.

С учетом созревшего в футбольном мире консенсуса, что эти вопросы должны быть в конечном итоге решены путем доигрывания оставшихся матче, чтобы сохранить честность и целостность игры, игрокам необходимо будет поддерживать уровень своей физической подготовки до того момента, когда это произойдет.

Но необходимость добиться этого удаленно, создает серьезные проблемы как для самих игроков, так и для фитнес-тренеров.

Физиотерапевт Андреа Аззалин, который в настоящее время отвечает за физическую подготовку игроков сборной Украины и занимал аналогичные должности в таких клубах, как «Монако», «Лестер Сити», «Фулхэм» и «Нант», понимает проблемы, с которыми сталкиваются его коллеги на клубном уровне.

«Неопределенность на уровне клубов создает новые проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Отсутствие доступа к спортсмену, очевидно, является серьезным неудобством».

Менеджеры и главные тренеры, будучи ограничены такими очевидными неудобствами, как отсутствие игроков на тактических занятиях и на тренировочном поле, вынуждены смириться с мерами предосторожности.

Теперь дело за фитнес-персоналом, которому придется найти способ держать игроков активными и подготовленными в обстановке, которая беспрецедентна для большинства европейских футбольных клубов.

«Теперь игрокам приходится работать с любым оборудованием, которое они имеют в своем распоряжении дома или в личном тренажерном зале», — сказал Аззалин.

«Эта работа будет варьироваться от самых базовых упражнений с использованием собственного веса или простых гантелей, до упражнений доступных для наиболее привилегированных [игроков], которые владеют более сложным оборудованием».

Поэтому клубы вынуждены творчески подходить к тому, чтобы поддерживать игроков команды в мотивированном состоянии. Я разговаривал с помощником тренера в одной из команд высшей лиги Европы, который рассказал мне, как они справляются.

«Мы начали с того, что раздавали индивидуальные программы, которые ежедневно обновлялись тренером по фитнесу.

Однако быстро выяснилось, что некоторым ребятам это показалось довольно скучным, и поэтому некоторые из них решили объединиться, чтобы выполнять свои программы одновременно — через их смартфоны.

Это дало нам идею: почему бы нам не собрать всю группу и не провести занятие по фитнесу через видеоконференцию?

Инициатива была положительно воспринята группой. Иногда у игроков возникают вопросы об упражнениях, и наши тренеры по фитнесу могут объяснить их в режиме реального времени.

Это определенно намного более увлекательно, чем просто выполнять движения сверяясь с инструкцией на листе бумаги рядом с вами».

Клуб также пользуется любой возможностью, чтобы заставить своих игроков больше думать об игре в целом.

«Помимо физических упражнений, мы также используем видеоконференции для теоретической и тактической работы. Мы делим игроков на группы в соответствии с позициями и даем им домашнее задание для изучения.

Это может быть обычная работа, например, игроки могут изучать детали своих собственных выступлений в каких-то матчах.

Или — в качестве примера — я мог бы попросить своих центральных защитников изучить 10 лучших защитников в мире и попросить их перечислить их сильные и слабые стороны и то, что отличает их.

Это уже привело к множеству хороших дискуссий. Я думаю, это немного похоже на возвращение в школу».

Команды также ставят во главу угла благополучие своих игроков.

«Для нас речь идет о том, чтобы максимально использовать время и превратить неприятную ситуацию во что-то позитивное», — сказал помощник тренера.

«Понятно, что парни очень беспокоятся о настоящем и будущем. Не забывайте, что они были частью очень сплоченной спортивной среды с детства; для многих из них команда и клуб — их главная социальная группа.

Возможность делать что-то вместе, хотя бы с помощью смартфонов или компьютеров, помогает им чувствовать себя немного ближе к клубу и, возможно, мешает им задуматься о пугающих вещах, происходящих сейчас в мире».

Технология также играет ключевую роль в мониторинге результатов этих сессий, поскольку в большинстве клубов уже используется целый ряд приложений для измерения всего: от диет игроков и режимов упражнений до их настроения и режима сна.

«В этой ситуации большинство клубов будут использовать индивидуальные приложения для общения с игроками и удаленного мониторинга их тренировок», — сказал Аззалин.

«Приложения предоставят подробную информацию о том, как их организмы восстановились после тренировки предыдущего дня, и какую нагрузку можно применить в тренировках на следующий день».

«Тем, кто может свободно гулять по улицам, также предоставляется GPS и оборудование для мониторинга сердечного ритма, которые передают точные данные, которые, в свою очередь, могут использоваться для создания еще более индивидуально разработанных программ тренировок.

Кроме того, это может помочь отследить физическую производительность игрока в течение более длительного периода времени, чтобы предвосхитить всплески физической подготовки и определить правильную тренировочную нагрузку для предотвращения травм».

В этих непростых обстоятельствах клубы также будут особенно бдительны при мониторинге ментального благополучия своих игроков, получая данные из приложений, которые регистрируют, когда и сколько они спят, а также их настроение в определенные моменты дня, и передавая эти данные своим спортивным психологам и ученым.

Конечно, эти приложения эффективны только тогда, когда собранные данные являются точными, но из моего собственного опыта работы с игроками я обнаружил, что большинство из них активно заинтересованы в участии, поскольку они стремятся понять, как они могут улучшить свою производительность.

Поэтому, хотя в наши дни и распространено мнение, что футболисты кажутся прилипшими к своим мобильным телефонам, это не только для зависания в социальных сетях.

Хотя клубы и игроки могут многое сделать даже на расстоянии, чтобы обеспечить эффективные тренировочные программы, ничто не заменит игру.

Чем дольше продолжается отсрочка матчей, тем менее вероятно, что команды будут должным образом готовы к возобновлению турниров, когда и если будет одобрено продолжение соревнований.

Это еще один фактор, который необходимо учитывать при рассмотрении всех вариантов решения всех непростых вопросов, которые поставил этот сезон.

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