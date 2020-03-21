АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса

Остановка сезона английской Премьер-лиги в связи с распространением коронавируса может по-разному восприниматься командами, ведь даже в случае возобновления чемпионата пауза рискует изменить их текущие настрой и форму. Разбираемся, кто больше всего выиграл, а кто проиграл из-за этой ситуации.

Счастливчики:

3. «Тоттенхэм»

Исторический сезон 2018/2019, в котором «Тоттенхэм» впервые пробился в финал Лиги чемпионов, подвел черту под циклом команды, что только подтвердила отставка ее создателя Маурисио Почеттино. Его преемник Жозе Моуринью начал неплохо, но довольно быстро коллектив под его руководством явно забуксовал.

Серия из семи матчей без поражений во всех турнирах при пяти победах с середины января до середины февраля подарило фанатам клуб луч надежды, но все-таки он светил недолго. С тех пор «Шпоры» не знают побед шесть поединков кряду на всех фронтах, в результате чего вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Англии, тогда как в АПЛ на семь очков отстали от зоны Лиги чемпионов.

Такие результаты связаны в том числе с травмами ключевых игроков, поэтому приостановка сезона позволит лондонцам в полной боеспособности подойти к ее концовке и оставить неудачи в прошлом. А если кампания будет досрочно завершена, то, утверждают СМИ, «Тоттенхэм» будет добиваться аннулирования результатов, поэтому этот розыгрыш АПЛ можно будет забыть, как страшный сон.

2. «Челси»

В первой половине сезона «Челси» уверенно шел в зоне Лиги чемпионов, как будто минувшим летом у клуба не было трансферного запрета, а главным тренером не стал малоопытный Фрэнк Лэмпард. Тем не менее, с конца осени «Синие» начали грешить нестабильностью, чем позволили конкурентам приблизиться к себе. Между тем, конец зимы лондонцы встретили с серией из двух побед в восьми матчах во всех турнирах.

Помимо молодости коллектива и его несбалансированности, а также на удивление пассивно проведенного трансферного окна в январе, причиной тому — повреждения ключевых исполнителей. Пауза в сезоне позволяет короткому составу лондонцам получить отдых, а травмированным футболистам вернуться в строй перед решающими поединками. Если же функционерам придется досрочно завершать сезон, то это еще больше на руку клубу, который выйдет в Лигу чемпионов.

1. «Вест Хэм»

Накануне нового сезона у наблюдателей был соблазно назвать «Вест Хэм» среди претендентов на еврокубки. Опытный и титулованный тренер в лице Мануэль Пеллегрини, качественные подписания и просто хороший состав позволяли видеть у «Молотобойцев» потенциал на нечто большее, чем статус середняка АПЛ. Однако к середине сезона лондонцы свалились к зоне вылета, и чилийский тренер впоследствии ушел в отставку.

Пришедший ему на замену Дэвид Мойес особо не преуспел, хотя команда стала играть несколько лучше. Как результат, коллектив отчаянно борется за выживание, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета. Серия с одной победой в 10-ти предыдущих поединках говорит о настоящей психологической яме, в которую угодил «Вест Хэм», поэтому вынужденный перерым должен помочь игрокам клуба прийти в себя. И то, что его руководство убеждает АПЛ аннулировать результаты лиги на фоне пандемии, говорит о том, насколько выгодно «Молотобойцам» досрочно завершить сезон и уберечься от вылета.

Неудачники:

2. «Ливерпуль»

После победы в Лиге чемпионов прошлого сезона и крошечной разницы в чемпионской гонке прошлого сезона, было ясно, что главная цель «Ливерпуля» в текущей кампании — выиграть долгожданное золото. Еще поздней осенью стало понятно, что остановить «Красным» никому не удастся, и они, наконец, смогут выиграть свой первый титул за 30 лет.

Помешать триумфу сумел лишь форс-мажор в лице коронавируса, тогда как мерсисайдцам нужны только две победы, чтобы досрочно выиграть АПЛ. Теперь в прессе обсуждается вариант, при котором первенство будет досрочно завершено с полным аннулированием результат, что не может радовать ни клуб, ни его фанатов.

Маловероятно, что лига пойдет на столь тяжелое и на самом деле несправедливое решение, но и досрочное вручение трофея дружине Клоппа не принесет столько радости, сколько могло принести завоевание первого за 30 лет титула в присутствии своих болельщиков. При этом только усиливающаяся в Британии эпидемия не сулит скорого возобновления чемпионата.

1. «Манчестер Юнайтед»

Первый полноценный сезон Уле Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед» выдался невероятно сложным. Под его руководством команда страдала нестабильной игрой и результатами, и одно время даже находилась недалеко от зоны вылета. После некоторого прогресса в конце 2019 года манкунианцы снова получили несколько болезненных ударов как по итогам матчей, так и вследствие травм ключевых игроков в лице Рашфорда и Мактоминея.

Тем удивительным стало возрождение «Красных Дьяволов» в феврале-марте, главным катализатором которого стало подписание португальского плеймейкера Бруну Фернандеша, когда коллектив не проиграл ни одного матча из 11-ти предыдущих во всех турнирах при восьми победах. Это позволило «МЮ» на три очка приблизиться к зоне Лиги чемпионов, выйти в четвертьфинал Кубка Англии и по сути обеспечить себе путевку в этот же раунд Лиги Европы.

Эту прекрасную форму команды остановил коронавирус, из-за чего ее тонус наверняка изменится в случае возобновления чемпионата, в то время, как конкуренты в лице «Челси» и «Тоттенхэма» получат внутреннее усиление благодаря возвращению травмированных игроков. Если же первенство будет досрочно завершено, то клуб останется за бортом Лиги чемпионов — помочь может лишь сохранение в силе решения о дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках, но и это та ситуация, которая находится не в руках «Юнайтед». 0