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    Серия А: Главные счастливчики и неудачники коронавируса

    Кому на руку остановка сезона, а кому — нет?

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    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А
    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А
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    Остановка сезона Серии А в связи с распространением коронавируса может по-разному восприниматься командами, ведь даже в случае возобновления чемпионата пауза рискует изменить их текущие настрой и форму. Разбираемся, кто больше всего выиграл, а кто проиграл из-за этой ситуации.

    Счастливчики:

    3. «Милан»

    С началом 2020 года «Милан» заметно поправил результаты во многом благодаря приходу Златана Ибрагимовича. Благодаря лидерству шведского бомбардира команда не знала поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при пяти победах. Тем не менее, после этого «россонери» поджидал спад.

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    • В пяти поединках с тех и до сих пор коллектив выиграл лишь раз и дважды проиграл. Из-за этого подопечные Стефано Пьоли не только выпали из зоны еврокубков, но и отдалились от нее на расстояние трех очков. Если текущему сезону Серии А суждено продолжиться, то нынешняя пауза может быть на руку команде — она может забыть о неудачах и начать все с чистого листа.

    2. «Торино»

    В нынешней кампании «Торино» переживает настоящую катастрофу после неплохого прошлого сезона. Год назад «Быки» боролись за еврокубки, и в итоге преуспели, тогда как сейчас падают все ниже и ниже. Начиная с 18 января туринцы знают только неудачи — серия поражений достигла уже семи матчей кряду во всех турнирах.

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    Не помогла коллективу и отставка Вальтера Маццарри с поста главного тренера в начале февраля, ведь и с Морено Лонго у его руля он проиграл еще в трех турах. На момент остановки розыгрыша чемпионата клуб идет на 15-м месте с отрывом всего в два очка. По этой причине настоящим спасением для «Торино» будет досрочное завершение Серии А и признание текущего турнирного положения итоговым, но даже в случае возобновления розыгрыша команда сможет получить паузу от, казалось, постоянных неудач.

    1. «Ювентус»

    На фоне большого усиления «Интера» и прихода на тренерский мостик команды Антонио Конте минувшим летом казалось, что «Ювентусу» будет сложно выиграть свое девятое кряду скудетто, тем более что назначение Маурицио Сарри после ухода Массимилиано Аллегри выглядело неоднозначным решением правления клуба. Эти предположения оправдались, и «Старая Синьора» уже не раз теряла лидерство в текущем сезоне.

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    • Помимо «нерадзурри», неожиданным конкурентом «бьянконери» в борьбе за чемпионство стал также «Лацио». К началу весны туринцы сумели опередить миланцев и вернуться на вершину, но всего на один балл от них отстает вторые в таблице «Орлы». С учетом того, что римляне обыграли «Юве» в двух матчах этого сезона, поединок второго круга нес потенциальную угрозу лидерству чемпиона, поэтому досрочное завершение первенства будет настоящим счастьем для клуба, но и просто перерыв может освежить явно истощенный многими турнирами и успехами последних лет костяк команды.

    Неудачники:

    2. «Наполи»

    Когда осенью Карло Анчелотти был отправлен в отставку с поста наставника «Наполи» начал стремительное падение вниз по турнирной таблице. Назначение его преемником Рино Гаттузо казалось ошибкой эмоционального президента клуба Аурелио де Лаурентис. Сперва команда долгое время не могла просто выиграть, а затем часто чередовала победы с неудачами.

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    • К счастью для тифози «адзурри», те поправили результаты и набрали хорошую форму в 2020 году. Начиная с 21 января неаполитанцы потерпели лишь одно поражение в девяти матчах при семи выигрышах, тогда как в пяти предыдущих встречах на всех фронтах они не уступают соперникам, выиграв в четырех из них. Такие результаты помогли подняться в зону Лиги Европы, в то время, как конкуренты из «Милана» явно переживают спад, а значит остановка чемпионата может спутать все карты «Партенопеи»

    1. «Лацио»

    Несмотря на то, что в прошлых сезонах «Лацио» проявил себя твердым борцом за еврокубки и даже выиграл Кубок Италии год назад, вряд ли кто-то видео в нем претендентам на скудетто в текущей кампании. Тем не менее, Симоне Индзаги сумел выжать из команды с короткой скамейкой запасных максимум в ущерб выступлениям в Лиге Европы, и «бьянкочелести» неожиданно вмешались в схватку «Ювентуса» и «Интера».

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    • То, что «Орлы» не случайно оказались в тройке лучших, доказали и их победы и над «бьянконери» (в чемпионате и Суперкубке), и над «нерадзурри». На момент остановки розыгрыша Серии А клуб идет на втором месте с отставанием в один балл от «Старой Синьоры» после 14-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при 11 победах (четыре — в последних четырех турах).

    Поэтому если из-за все более усиливающейся эпидемии коронавируса в Италии первенство придется досрочно завершить, «Лацио» получит серьезный удар по своей мечте снова стать чемпионом спустя 20 лет, и даже возобновление сезона неизвестно как отразится на блестящей форме римлян в последние месяцы. 0

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