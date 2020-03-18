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    Спорт vs коронавирус. Хроника 18 марта

    Коронавирус впервые в истории заставил перенести чемпионат Европы по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Коварный вирус официально оставил Европу без континентального первенства ближайшим летом. Вслед за УЕФА, паузу в соревнованиях официально объявили и российские лиги.

    Хроника

    02:15 Олимпиада в Токио все ближе к переносу. У вице-президента Олимпийского комитета Японии обнаружили коронавирус.

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  • Коронавирус добрался и до российского спорта. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике
  • Сегодня

    • 02:00 Жизнеутверждающие новости из английского Чемпионшипа. Руководители клубов намерены доиграть сезон при любых раскладах, в том числе и при пустых трибунах.

    Что было накануне

    Главное событие прошедших суток — УЕФА официально перенес Евро-2020 на лето 2021 года (с 11 июня по 11 июля).

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  • Вчера

    • Кроме того, были выработаны принципы завершения текущего футбольного сезона. Предлагается завершить тем или иным образом все национальные чемпионаты до 30 июня.

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    Решающие стадии еврокубков тоже планируется завершить летом, но точных дат нет.

    В России тоже поставили на паузу все ведущие лиги: РПЛ, КХЛ, Единую лигу ВТБ. Пока до 10 апреля.

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