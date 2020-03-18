Спорт vs коронавирус. Хроника 18 марта

Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в Мюнхене

Коварный вирус официально оставил Европу без континентального первенства ближайшим летом. Вслед за УЕФА, паузу в соревнованиях официально объявили и российские лиги.

Хроника

02:15 Олимпиада в Токио все ближе к переносу. У вице-президента Олимпийского комитета Японии обнаружили коронавирус.

02:00 Жизнеутверждающие новости из английского Чемпионшипа. Руководители клубов намерены доиграть сезон при любых раскладах, в том числе и при пустых трибунах.

Что было накануне

Главное событие прошедших суток — УЕФА официально перенес Евро-2020 на лето 2021 года (с 11 июня по 11 июля).

Кроме того, были выработаны принципы завершения текущего футбольного сезона. Предлагается завершить тем или иным образом все национальные чемпионаты до 30 июня.

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Решающие стадии еврокубков тоже планируется завершить летом, но точных дат нет.

В России тоже поставили на паузу все ведущие лиги: РПЛ, КХЛ, Единую лигу ВТБ. Пока до 10 апреля.

Теннисный «Ролан Гаррос» перенесен на осень. Новые даты турнира — с 20 сентября по 4 октября.

В НХЛ думают над сроками возобновления сезона. Теперь хоккеисты планируют вернуться в июле. 0