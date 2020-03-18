Чемпионат Франции возобновят не ранее 15 апреля

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP)рассказал о том, когда может быть возобновлен футбольный сезон в стране.

Напомним, что чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса 13 марта. В Лиге 1 было сыграно 28 туров из 38.

«Мы ищем наилучшие возможные решения или, по крайней мере, наименее плохие. Мы должны все сделать безупречно.

Мы хотим поблагодарить УЕФА за перенос чемпионата Европы. Это решение позволит нам иметь больше возможностей для завершения наших внутренних соревнований сезона-2019/20.

Нашим приоритетом является завершение сезонов Лиги 1 и Лиги 2. Это жизненно важно для всех французских клубов.

Есть абсолютная уверенность, что матчи не возобновятся ранее 15 апреля. Наша цель — завершить сезон к 30 июня», — цитирует Квилло Get French Football News. 0