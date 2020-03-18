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    Российский лыжник госпитализирован с подозрением на коронавирус

    Прочие Коронавирус в спорте Лыжи
    Российский лыжник Владимир Рыбкин госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

    Владимир Рыбкин
    Владимир Рыбкин

    Рыбкин мог подхватить инфекцию в Германии, где участвовал в юниорском первенстве мира по лыжным гонкам, который проходил с 29 февраля по 6 марта.

    «Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришел, мы с посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего не сказал, и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня.

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    • Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Уперся, говорю: "Не пойду никуда, у меня гонка". Мне отвечают: "Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять". В общем, я не специально», — сказал Рыбкин в видеообращении на своей странице в Instagram. 0

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