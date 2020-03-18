Чеферин назвал «фейком» слухи о досрочных титулах для лидеров лиг

Президент УЕФАопроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что союз может признать чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся.

В частности, речь шла о «Ливерпуле», «Барселоне», «Баварии», «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен».

«Я видел и слышал фейковые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители — это команды, занимающие первые места в данный момент.

Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали такого какой-либо ассоциации или лиге», — приводит слова Чеферина Mirror.

Напомним, что все ведущие чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0