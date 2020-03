По данным TSN,рассматривает вариант с возобновлением турнира в июле. Перед этим командам позволять провести небольшой тренировочный лагерь.

Также отмечается, что плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится в августе и сентябре. На октябрь руководство НХЛ планирует проведение драфта.

Данную тему активно обсуждают звезды лиги. Считается, что если будет принять этот вариант, то команды без труда смогут начать новые сезон в конце осени.

This seems overly aggressive... definitely no need for more regular season games. (via @TSNHockey) pic.twitter.com/U7HpVb8uRm