Дардери — Гирон. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Лучиано Дардери
Маркос Гирон
Дардери
Лучано ранее в этом месяце не выиграл ни одного матча на траве.
На турнире в нидерландском Хертогенбосе итальянец проиграл в первом круге чилийцу Николасу Харри — 5:7, 6:4, 7:6.
На «пятисотнике» в Галле Дардери уступил в первом раунде греку Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 7:6.
Дардери находится в топ-60 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте. Весной он выиграл турнир ATP 250 в Марракеше и стал победителем «челленджера» в Неаполе, а также дошел до четвертьфинала на «пятисотниках» в Мюнхене и Гамбурге.
Гирон
Маркос тем временем провел пока лишь один матч на траве.
На прошлой неделе американец не смог пройти первый круг в Галле, проиграв Саше Звереву со счетом 2:6, 1:6.
Но также важно добавить, что в прошлом сезоне Гирон здорово провел серию турниров на траве.
В 2024-м Гирон стал победителем турнира в Ньюпорте и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле.
В текущем сезоне Гирон до сих пор демонстрировал свои лучшие результаты на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.56, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: несмотря на недавние поражения, стоит признать, что Дардери все-таки отлично сопротивлялся, несмотря на то, что его оппонентами были опытные Харри и Циципас. Скорее всего, у Гирона тоже будут проблемы. Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Лучано разгромил Маркоса на грунте в Хьюстоне со счетом 6:0, 6:4.
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