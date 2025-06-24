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    Дардери снова обыграет Гирона?

    Дардери — Гирон. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Гирон
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    Лучано Дардери
    Американец Маркос Гирон сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2025 года

    Лучиано Дардери

  • Италия
    •  Лучиано Дардери 12:00 Маркос Гирон

    Маркос Гирон

  • США
    •

    Дардери

    Лучано ранее в этом месяце не выиграл ни одного матча на траве.

    На турнире в нидерландском Хертогенбосе итальянец проиграл в первом круге чилийцу Николасу Харри — 5:7, 6:4, 7:6.

    На «пятисотнике» в Галле Дардери уступил в первом раунде греку Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Дардери находится в топ-60 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте. Весной он выиграл турнир ATP 250 в Марракеше и стал победителем «челленджера» в Неаполе, а также дошел до четвертьфинала на «пятисотниках» в Мюнхене и Гамбурге.

    Гирон

    Маркос тем временем провел пока лишь один матч на траве.

    На прошлой неделе американец не смог пройти первый круг в Галле, проиграв Саше Звереву со счетом 2:6, 1:6.

    Но также важно добавить, что в прошлом сезоне Гирон здорово провел серию турниров на траве.

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    В 2024-м Гирон стал победителем турнира в Ньюпорте и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле.

    В текущем сезоне Гирон до сих пор демонстрировал свои лучшие результаты на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.56, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: несмотря на недавние поражения, стоит признать, что Дардери все-таки отлично сопротивлялся, несмотря на то, что его оппонентами были опытные Харри и Циципас. Скорее всего, у Гирона тоже будут проблемы. Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Лучано разгромил Маркоса на грунте в Хьюстоне со счетом 6:0, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дардери — Гирон?

    Матч Дардери — Гирон состоится 24 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дардери — Гирон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дардери — Гирон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дардери — Гирон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дардери — Гирон?

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.56, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.51.

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