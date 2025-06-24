Дардери — Гирон. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Американец Маркос Гирон сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дардери

Лучано ранее в этом месяце не выиграл ни одного матча на траве.

На турнире в нидерландском Хертогенбосе итальянец проиграл в первом круге чилийцу Николасу Харри — 5:7, 6:4, 7:6.

На «пятисотнике» в Галле Дардери уступил в первом раунде греку Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 7:6.

Прогнозы на теннис

Дардери находится в топ-60 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте. Весной он выиграл турнир ATP 250 в Марракеше и стал победителем «челленджера» в Неаполе, а также дошел до четвертьфинала на «пятисотниках» в Мюнхене и Гамбурге.

Гирон

Маркос тем временем провел пока лишь один матч на траве.

На прошлой неделе американец не смог пройти первый круг в Галле, проиграв Саше Звереву со счетом 2:6, 1:6.

Но также важно добавить, что в прошлом сезоне Гирон здорово провел серию турниров на траве.

В 2024-м Гирон стал победителем турнира в Ньюпорте и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле.

В текущем сезоне Гирон до сих пор демонстрировал свои лучшие результаты на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.56, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: несмотря на недавние поражения, стоит признать, что Дардери все-таки отлично сопротивлялся, несмотря на то, что его оппонентами были опытные Харри и Циципас. Скорее всего, у Гирона тоже будут проблемы. Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Лучано разгромил Маркоса на грунте в Хьюстоне со счетом 6:0, 6:4.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.