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    Минспорта России рекомендует отменить все соревнования с 21 марта

    Прочие Коронавирус в спорте
    Министерство спорта Российской Федерации на своем официальном сайте объявило о введении дополнительных мер в целях предупреждения распространения вируса COVID-19.

    Минспорта РФ
    Минспорта РФ

    «Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

    Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

    Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек», — сказано в заявлении.

    Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. 0

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