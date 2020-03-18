Минспорта России рекомендует отменить все соревнования с 21 марта

на своем официальном сайте объявило о введении дополнительных мер в целях предупреждения распространения вируса

Минспорта РФ minsport.gov.ru 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек», — сказано в заявлении.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. 0