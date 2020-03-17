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    Все футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры в России остановлены до 10 апреля

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    Матчи РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ остановлены как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

    Мяч РПЛ
    Мяч РПЛ

    Об этом в Telegram сообщил журналист Василий Конов.

    «Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ. Решение о паузе до 10 апреля было принято совместно руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства клубов. Единая позиция была уже доведена до участников соревнований», — написал Конов.

    «Р-Спорт» сообщает, что Министерство спорта РФ рекомендовало с 16 марта ограничить проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса. 0

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