Защитник «Валенсии» Мангала тренируется с диагнозом коронавирус

Французский защитникрассказал, чем занимается, будучи зараженным коронавирусом.

«Моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться. У меня нет симптомов, поэтому я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске я выхожу в сад, чтобы тренироваться. А потом смотрю фильмы, играю на консоли. Есть Netflix. Также я читаю», — цитирует футболиста Marca.

Пресс-служба «Валенсии» сообщала, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Мангала перешел в «Валенсию» летом 2019 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел в Примере четыре матча. 0