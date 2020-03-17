УЕФА утвердил принципы проведения соревнований для сборных и клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил о подписании резолюции европейской футбольной семьи о согласованной реакции на влияние COVID-19 на соревнования.

Напомним, сегодня организация провела экстренную встречу в формате видеоконференции с представителями Ассоциации европейских клубов, Европейских лиг и FIFPro Europe с целью определить решение по проведению турниров в условиях коронавируса.

УЕФА утвердил изменения в календаре. Чемпионат Европы 2020 года был перенесен. Евро должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 год.

Соревнования для сборных:

— Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации.

— Финальный турнир Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, чтобы Евро-2020 стал настоящим праздником футбола для болельщиков со всего континента.

— Третий и четвертый туры Европейской квалификации, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.

— Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодежного и женского Евро, которые должны были состояться в июне–июле 2021 года, также будут перенесены.

— Клубы отпустят своих игроков в сборные на все перенесенные турниры.

Клубные соревнования:

— Намерение завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона, то есть самое позднее до 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

— Возможные ограничения или отказ от существующих эксклюзивных

календарных слотов, способные привести к проведению матчей национальных чемпионатов посередине недели, а матчей клубных турниров УЕФА — в выходные.

— Возможная адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона 2019/20, то есть после 30 июня 2020 года.

При этом, Sky Sport Italia предполагает, что финалы турниров УЕФА проведут в конце июня.

На 25 июня число с 27 мая будет перенесен финал Лиги Европы в Гданьске, а финал Лиги чемпионов в Стамбуле проведут не 30 мая, а 27 июня.

В то же время источник утверждает, что едва ли еврокубки удастся возобновить в апреле. Возможно будет предложено, сокращенная формула завершения обоих турниров. 0