КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на год
  • 17:31
    • УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
  • 22:16
    • УЕФА утвердил принципы проведения соревнований для сборных и клубов
  • 23:12
    • Игроки НХЛ могут возобновить сезон в июле
  • 22:53
    • «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно
  • 22:22
    • Игроки, тренеры и другие сотрудники «Зенита» пройдут тесты на коронавирус
    Все новости спорта

    УЕФА утвердил принципы проведения соревнований для сборных и клубов

    Футбол УЕФА Евро-2020 Лига наций Лига чемпионов Лига ЕвропыКоронавирус в спорте Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил о подписании резолюции европейской футбольной семьи о согласованной реакции на влияние COVID-19 на соревнования.

    Напомним, сегодня организация провела экстренную встречу в формате видеоконференции с представителями Ассоциации европейских клубов, Европейских лиг и FIFPro Europe с целью определить решение по проведению турниров в условиях коронавируса.

    УЕФА утвердил изменения в календаре. Чемпионат Европы 2020 года был перенесен. Евро должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 год.

    Соревнования для сборных:

    — Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации.

    — Финальный турнир Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, чтобы Евро-2020 стал настоящим праздником футбола для болельщиков со всего континента.

    — Третий и четвертый туры Европейской квалификации, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.

    — Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодежного и женского Евро, которые должны были состояться в июне–июле 2021 года, также будут перенесены.

    — Клубы отпустят своих игроков в сборные на все перенесенные турниры.

    Клубные соревнования:

    — Намерение завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона, то есть самое позднее до 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

    — Возможные ограничения или отказ от существующих эксклюзивных
    календарных слотов, способные привести к проведению матчей национальных чемпионатов посередине недели, а матчей клубных турниров УЕФА — в выходные.

    — Возможная адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона 2019/20, то есть после 30 июня 2020 года.

    При этом, Sky Sport Italia предполагает, что финалы турниров УЕФА проведут в конце июня.

    На 25 июня число с 27 мая будет перенесен финал Лиги Европы в Гданьске, а финал Лиги чемпионов в Стамбуле проведут не 30 мая, а 27 июня.

    В то же время источник утверждает, что едва ли еврокубки удастся возобновить в апреле. Возможно будет предложено, сокращенная формула завершения обоих турниров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросы
  • 14/03/2020 в 15:07
    •
  • Прогноз
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс»
  • 1.95
  • Завтра в 11:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • Экспресс дня 18 марта. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Веллингтон Феникс» устоит в Сиднее?
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фернандиньо Футбол Невоспетые герои чемпионских команд АПЛВсе теневые герои команд-победителей чемпионата Англии за последние 19 лет 18:190
  • 20:02
    • Клубный ЧМ по футболу 2021 года перенесен из-за коронавируса
  • 19:35
    • «Ролан Гаррос» перенесли на осень
  • 18:31
    • Черчесов: Здоровье болельщиков важнее, чем Евро-2020
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене Футбол Когда закончится эпидемия коронавируса?В чем опасность коронавируса, когда и как человечество выработает иммунитет и когда ждать вакцину? 03:250
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • 3.55
    •
  • 23:46
    • «Интер» продлит контракт с Эшли Янгом
  • 22:42
    • Гендиректор «Уфы»: Мне кажется, что мир никогда не будет прежним
  • 22:39
    • Глава Федерации футбола Испании: В Севилье при 40 градусах не поиграешь
    Иван Перишич Футбол Трансферный дайджест. 10-16 мартаОстанется ли вице-чемпион мира в Бундеслиге, усилится ли «Бавария» бразильским защитником, переберется ли голкипер «Милана» в Париж и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:170
  • 16:40
    • Товарищеские матчи сборной России в марте отменены
  • 16:24
    • Сборная России подтвердила перенос Евро-2020 на год
  • 15:43
    • Норвежская футбольная ассоциация сообщила о переносе Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 18 марта
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие