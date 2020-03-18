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    Чемпионат России в дисциплинах могул и лыжная акробатика отменен

    Прочие Коронавирус в спорте
    Федерация фристайла России объявила об отмене чемпионата страны по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика.

    Сборная России по могулу
    Сборная России по могулу

    Турнир, который должен был пройти в Белогорске с 19 по 24 марта, отменен из-за угрозы коронавирусной инфекции.

    «Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России

    Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты.

    В настоящий момент идет чемпионат России по хаф-пайпу в Миассе Челябинской области — нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом "Солнечная долина".

    В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных команд страны на следующий сезон.

    Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип — это наша основа», — заявил президент федерации Алексей Курашов.

    Также он добавил, что будет отменен фестиваль Russian Freestyle Games (RFG), который должен был состояться в апреле в Сочи, на курорте «Красная Поляна». 0

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