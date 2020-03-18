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    ФФККР отменила все соревнования

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официально сайте объявила об отмене всех внутренних соревнований до конца сезона 2019/20.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Ранее из-за распространения коронавируса был отменен чемпионат мира в Монреале.

    «Принимая во внимание отмену (или перенос на неопределенный срок) чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале (Канада) и чемпионата мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (США), а также в связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий (Приказ Министра спорта РФ №216 от 16.03.20), Федерация фигурного катания на коньках России информирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в регионах РФ до конца спортивного сезона 2019/2020.

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