ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Министр здравохранения канадской провинции Квебек Даниэлль Макканн заявила об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за риска распространения коронавируса, сообщает Montreal Gazette.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. На ЧМ должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

Однако у многих из них возникли проблемы с путешествием в Канаду, поскольку из-за эпидемии коронавируса многие страны ограничили въезд-выезд и международное авиасообщение.

В Канаде министерство здравоохранение рекомендовало граждан страны воздержаться от поездок за рубеж, а также мониторить состояние своего здоровья в течение 14 дней и сдавать соответствующие анализы после возвращения из-за границы.

Первый случай заражения в Канаде зарегистрирован еще 15 января. Сейчас заболевших уже больше сотни, один человек скончался.

Сейчас в провинции Квебек 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один — в самом Монреале. 0