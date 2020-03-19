КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахОт Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов Европы
  • 01:01
    • Прядкин: Решение одно — чемпионат надо доиграть
  • 21:23
    • Де Брюйне — игрок сезона в АПЛ
  • 17:51
    • СМИ: РПЛ могут приостановить до середины мая
  • 17:16
    • Три английских клуба интересуются нападающим ЦСКА
  • 17:00
    • Чеферин назвал «фейком» слухи о досрочных титулах для лидеров лиг
    Все новости спорта

    Прядкин: Решение одно — чемпионат надо доиграть

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах руководства по окончанию карантина. В организации настроены на то, чтобы доиграть чемпионат до конца.

    «Зенит»
    «Зенит»

    «Ничего неожиданного во вторник не произошло. Начиная с пятницы у нас было много консультаций, в том числе с владельцами, руководителями клубов, с Александром Дюковым. Решали, как мы будем действовать в той или иной обстановке. Никакой паники и никакого необдуманного решения ни один из руководителей не собирался предпринимать. А указ Сергея Собянина от 16 марта поставил точку. Мы сориентировались и приняли решение.

    Уже по ходу нашего заседания мы знали, что УЕФА предпринимает попытку сдвинуть чемпионат Европы. Наши консультации с УЕФА прошли на прошлой неделе, где было чётко сказано, что по всем европейским соревнованиям, включая еврокубки и чемпионат Европы, вопросы будет решать исключительно УЕФА. Если говорить о национальных чемпионатах, то было сказано, что национальные ассоциации должны принимать решения в соответствии с решением властей. Мы были готовы. Решение одно — чемпионат надо доиграть. Это не только наше решение, это и решение наших коллег из других европейских лиг. Поставлена задача доиграть чемпионат до 30 июня. Чемпионат Европы перенесён, поэтому у нас есть возможность сдвинуть наш календарь и завершить чемпионат по-спортивному принципу. Если говорить о дедлайне, то мы пока определили 10 апреля, клубы поддержали. Дальше мы будем действовать в соответствии с эпидемиологической обстановкой, которая сложится в нашей стране», — заявил Прядкин в эфире телеканала «Россия 24». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подряд
  • 15/03/2020 в 21:12
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ
  • 2.07
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как БАТЭ стартует в чемпионате Белоруссии?
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • Экспресс дня 19 марта. Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не сможет обыграть «Шахтер»?
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А Футбол Серия А: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 07:030
  • 00:42
    • «Кальяри» возобновит тренировки 23 марта
  • 22:40
    • В Италии и Испании хотят отсрочить завершение турниров
  • 22:10
    • Трент — лучший игрок «Ливерпуля» в феврале
    Евро-2020 Футбол Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на годВсе подробности переноса чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса 17/03/2020 в 22:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:43
    • Быков: Играть ЧМ-2020 при пустых трибунах — пир во время чумы
  • 00:31
    • «Ювентус» заинтересовался защитником «Милана»
  • 00:27
    • Бах: Приоритет МОК в вопросе Токио-2020 — здоровье спортсменов
    Пустой стадион «Бохума» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 17 мартаКоронавирус добрался и до российского спорта. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 02:010
  • 21:49
    • «Ман Сити» собирается продлить контракт с Рахимом Стерлингом
  • 16:05
    • Права на показ РПЛ хотят купить балканские страны
  • 15:35
    • Скандальный матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев» будет доигран
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.07
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шахтер — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие