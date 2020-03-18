СМИ: АПЛ может провести оставшиеся матчи на нейтральном поле

АПЛ может проводить по несколько матчей на одном поле
globallookpress.com
По данным источника, АПЛ может провести оставшиеся 92 игры при закрытых трибунах на нейтральном поле. Возможно, игры будут проводиться в Мидлендсе. При этом все матчи будут показаны в прямом эфире.
Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько игр, а команды будут выступать через три дня. Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. 0