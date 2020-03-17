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    Спорт vs коронавирус. Хроника 17 марта

    Коронавирус добрался и до российского спорта. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

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    Новые жертвы коронавируса — КХЛ и РПЛ. В хоккее взяли недельную пауза на консультации, в футболе готовы приостановить или даже завершить сезон. Следим за развитием событий.

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    Что было накануне

    В КХЛ вторая команда отказалась от полуфиналов конференций. Вслед за финским «Йокеритом» это сделал представить Казахстана «Барыс.» В клубе сослались на указ президента своей страны, запрещающего проведение любых спортивных мероприятий.

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    • После этого в Кубке Гагарина осталось только 6 команд. Все — представители России.

    В РФ пока нет полного запрета на проведение мероприятий, кроме того, лига готова играть без зрителей. Однако некомплект участников заставил руководство КХЛ взять паузу на неделю, чтобы решить, в т.ч. вместе с властями, как быть дальше.

    РПЛ готовится к приостановке сезона. После решения мэра Москвы о запрете любых спортивных соревнований в городе, был перенесен матч 23 тура ЦСКА — «Зенит». Соответственно, этот запрет коснулся и игры «Локомотива» с «Оренбургом».

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    • Решение о дальнейшем проведении турнира лига должна принять в ближайшие дни. При этом совладелец «Спартака» Леонид Федун предложил вовсе завершить сезон, объявив чемпионом «Зенит».

    Впрочем, Федун оговорился, что может быть, стоит доиграть только кубок России. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 7 место, а в кубке России — вышел в полуфинал. 0

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