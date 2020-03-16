Федун предложил досрочно завершить розыгрыш РПЛ

Владелец московского «Спартака»считает, что итоги розыгрыша РПЛ-2019/20 нужно подводить, исходя из турнирного положения команд на конец 22-го тура.

«Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть — условно говоря, "Зенит" — чемпион.

Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая», — цитирует функционера ТАСС.

Напомним, что после 22-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. Следом идет «Локомотив», отстающий на 9 очков. «Спартак» располагается на 8-й строчке с 28 очками.

«Куда деваться — решение принято, — добавил владелец "Спартака", отвечая на вопрос о том, как он относится к решению столичных властей. — Хотя не совсем понятно — на стадионе один человек на квадратный метр, а в метро, когда болельщики едут на стадион, семь человек на квадратный метр. При этом метро пока никто не закрывает. Мы подчинимся, куда деваться».

Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Италии, Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. 0