Чемпионат Украины будет приостановлен из-за коронавируса

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что из-за эпидемии коронавируса чемпионат Украины будет приостановлен.

«Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством.

Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределённый срок, без даты. До следующего распоряжения.

Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня», — приводит слова Павелко сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах России, Англии, Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран.

Кроме того, чемпионат Европы по футболу будет перенесен на 2021 год. 0