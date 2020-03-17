Чемпионат Украины прерван из-за коронавируса

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщила , что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.

Чемпионат Украины и другие турниры будут прерваны с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу.

Также приостановлены: Кубок Украины, турниры U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд, Кубок Украины по футзалу, ДЮФЛ и другие.

Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах России, Англии, Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран.

Кроме того, чемпионат Европы по футболу будет перенесен на 2021 год. 0