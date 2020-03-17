Матч «Шинник» — «Урал» перенесен на неопределенный срок

Матч 1/4 финала Кубка России между, который был запланирован на 18 марта, перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, передает «Спорт-Экспресс».

Изначально эта встреча должна была состояться 4 марта в Ярославле, однако поле на стадионе «Шинника» было в плохом состоянии. Матч был перенесен на «Арену Химки» в подмосковных Химках.

Однако и в этот раз матч не состоится, по словам Мельникова, «в связи с запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий».

Новую дату четвертьфинала утвердят позже. 0