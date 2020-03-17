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    Матч «Шинник» — «Урал» перенесен на неопределенный срок

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    Матч 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом», который был запланирован на 18 марта, перенесен на неопределенный срок.

    «Арена Химки»
    «Арена Химки»

    Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, передает «Спорт-Экспресс».

    Изначально эта встреча должна была состояться 4 марта в Ярославле, однако поле на стадионе «Шинника» было в плохом состоянии. Матч был перенесен на «Арену Химки» в подмосковных Химках.

    Однако и в этот раз матч не состоится, по словам Мельникова, «в связи с запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий».

    Новую дату четвертьфинала утвердят позже. 0

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