«Барыс» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Казахстанскийпринял решение сняться с текущего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, "Барыс" не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Барыс» должен был сыграть против «Сибири».

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов 0