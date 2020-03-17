Семин: Решение об остановке РПЛ нужно поддержать

Главный тренерпрокомментировал решение об остановке РПЛ, которое вскоре должно быть объявлено официально.

«Это решение мы должны все поддержать раз такая ситуация сложилась в мире. Я полностью согласен с этим решением», — цитирует Семина Sport24.

«Насколько перенос скажется на форме игроков? Сейчас это не главное. Главное — здоровье людей, а не какие-то частные случаи. Футбол в данной ситуации уходит на второй план. А как дальше будет развиваться ситуация, никто не знает. Мы принимаем это решение, и скоро сами будем думать, где и как тренироваться. Думаю, сегодня сориентируемся», — добавил тренер.

Напомним, РПЛ остановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. 0